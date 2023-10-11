Для экономической стратегии Mashinky вышло крупное обновление Airplanes & Airports

Транспортная экономическая стратегия, посвященная созданию железнодорожной империи на процедурно генерируемой карте.

В Mashinky вам предстоит прокладывать железнодорожные пути через живописные ландшафты, красоту которых подчеркивает реалистичная графика, использовать традиционный изометрический режим строительства, знакомый по классическим играм жанра, и погружаться в уникальный игровой процесс, отличающийся чертами настолок.

Как и в любой экономической стратегии, вам необходимо будет тщательно продумывать каждый последующий шаг: изучать и покупать новые поезда, обеспечивать качественную и бесперебойную работу путей и находить лазейки в правилах экономического регулирования, чтобы получить как можно больше прибыли.

Чтобы стать владельцем успешной транспортной компании, вам нужно будет учесть каждый элемент ведения бизнеса.