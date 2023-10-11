Для экономической стратегии Mashinky вышло крупное обновление Airplanes & Airports

Как и было обещано, для игры Mashinky вышло крупное обновление Airplanes & Airports. Полный список изменений и новых возможностей можно найти здесь.
Геймплейный трейлер, представленный ниже, демонстрирует наиболее важные нововведения. Интерьеры самолетов выглядят довольно впечатляюще для стратегической игры.
Mashinky - это инди-экономическая стратегия, которая является духовной наследницей старых игр MicroProse (прежде всего Transport Tycoon) от разработчика одиночки.
Игра Mashinky оставалась в раннем доступе с 2017 года и первоначально планировалась к полноценному релизу в 2022 году. Однако работа сильно затянулась, и на данный момент игра не имеет даты выхода - что неудивительно, учитывая, что это проект одного человека. Тем не менее разработчик медленно, но верно развивает свою игру, которая уже включает в себя все основные механики и большую часть контента.