EA опубликовала новый тизер Mass Effect 5 и разместила сигнал бедствия с Андромеды

Компания BioWare отметила ежегодный праздник Mass Effect, опубликовав в своем блоге сообщение, в котором намекнула на название Mass Effect 5 и предположила, что поклонники получат ответы на свои животрепещущие вопросы о том, что произошло после окончания Mass Effect 3.

"Мы задавали себе многие из тех же вопросов, которые вы задавали нам на протяжении многих лет!" написал босс Mass Effect Майк Гэмбл. "Что случилось со всеми, кого вы знаете и любите в играх? Кто действительно умер? У кого с кем были дети? Как звучит детеныш волуса?

А как же все галактики? Концовки! Что, черт возьми, происходит с нашим асари-ученым, превратившимся в Сумеречного Брокера? А как же С... неважно... в общем, вы поняли. И, конечно, на эти вопросы есть ответы, но вам придется подождать, чтобы их услышать. И все, что мы скажем, будет не так просто найти, как вы уже привыкли ожидать от наших тизеров #N7Day".

Далее в сообщении приводится список различных товаров из серии Mass Effect, которые можно приобрести, со скрытым двоичным кодом в словах. Отфильтровав его, вы получите 01000101011100000111001101101001011011000110111101101110, на котором написано "Epsilon". Может быть, это название следующей игры Mass Effect?

Фанаты уже нашли страницу игры на сайте EА. На которой размещен коротенький видео-тизер, а в описании упоминается сигнал бедствия с Андромеды.

Есть и еще одна мелочь. В книге BioWare: Stories and Secrets from 25 Years of Game Development было описано несколько рабочих названий для серии Mass Effect. Одним из вариантов было просто The Epsilon Effect. Кроме того, эпсилон - это пятая греческая цифра, что вполне логично для ME5. Если Mass Effect: Epsilon действительно станет названием следующей игры, то это будет весьма своеобразным возвращением к истокам

Mass Effect 5 по-прежнему находится в стадии пре-продакшена, а основная часть BioWare занята завершением работы над долгожданной Dragon Age: Dreadwolf. Ожидается, что действие следующей главы космической оперы развернется через сотни лет после событий оригинальной трилогии и вернет внимание к Млечному пути.