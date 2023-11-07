EA опубликовала новый тизер Mass Effect 5 и разместила сигнал бедствия с Андромеды

Компания BioWare отметила ежегодный праздник Mass Effect, опубликовав в своем блоге сообщение, в котором намекнула на название Mass Effect 5 и предположила, что поклонники получат ответы на свои животрепещущие вопросы о том, что произошло после окончания Mass Effect 3.
"Мы задавали себе многие из тех же вопросов, которые вы задавали нам на протяжении многих лет!" написал босс Mass Effect Майк Гэмбл. "Что случилось со всеми, кого вы знаете и любите в играх? Кто действительно умер? У кого с кем были дети? Как звучит детеныш волуса?
А как же все галактики? Концовки! Что, черт возьми, происходит с нашим асари-ученым, превратившимся в Сумеречного Брокера? А как же С... неважно... в общем, вы поняли. И, конечно, на эти вопросы есть ответы, но вам придется подождать, чтобы их услышать. И все, что мы скажем, будет не так просто найти, как вы уже привыкли ожидать от наших тизеров #N7Day".
Далее в сообщении приводится список различных товаров из серии Mass Effect, которые можно приобрести, со скрытым двоичным кодом в словах. Отфильтровав его, вы получите 01000101011100000111001101101001011011000110111101101110, на котором написано "Epsilon". Может быть, это название следующей игры Mass Effect?
Фанаты уже нашли страницу игры на сайте EА. На которой размещен коротенький видео-тизер, а в описании упоминается сигнал бедствия с Андромеды.
Есть и еще одна мелочь. В книге BioWare: Stories and Secrets from 25 Years of Game Development было описано несколько рабочих названий для серии Mass Effect. Одним из вариантов было просто The Epsilon Effect. Кроме того, эпсилон - это пятая греческая цифра, что вполне логично для ME5. Если Mass Effect: Epsilon действительно станет названием следующей игры, то это будет весьма своеобразным возвращением к истокам
Mass Effect 5 по-прежнему находится в стадии пре-продакшена, а основная часть BioWare занята завершением работы над долгожданной Dragon Age: Dreadwolf. Ожидается, что действие следующей главы космической оперы развернется через сотни лет после событий оригинальной трилогии и вернет внимание к Млечному пути.
разместила сигнал бедствия с Андромеды
Походу БиоРвани самой надо объявлять сигнал бедствия
Ну это лучше чем батон сталкера 2)
морзянка из андромеды - все очень плохо.
Походу опять заднеприводные забыли какого-то заднеприводного, вот он и шлёт сигналы. Тьфу срамота.
Большие сомнения в качестве игры учить предыдущий опыт, ну
Посмотрим для начала на их DA, который все выстрадать не могут. В случае обсера на МЕ можно смело крест ставить.
Сигнал бедствия в виде светофора
Корабли до Андромеды летели 625 лет, так что тут только 3 варианта: либо действия развернутся опять там; либо во Млечном Пути, но далеко в будущем; либо разрабы тупо забыли лор, что самое вероятное.
если я правильно помню андромеду там вроде, говорилось, что инфу об андромеде получили с помощью станции гетов что позволяла это чуть ли не в рилтайме делать, так что вполне лорно, а андромеда хоть и по многим параметрам вышла неудачной, все же часть канона
Почему все так удивлены про Андромеду? Кто следит за игрой и помнит первый тизер МЕ5? Что там показывают в самом начале? - Галактику Андромеда, уже как бы тогда было очевидно что игры свяжут, или все ждут что неведомым образом Шепард вернется? Ага, через ~700+ лет, ага, в виде киборга, выкусите, история Шепарда окончена.
Может "из"? Все таки Андромеда - галактика, а не планета
57073696c6f6e хрень полная
То есть 5 часть снова будет на Андромеде?
Ну, приплыли.
А я надеялся, что 3 часть объявят одурманиванием и продолжат серию как бы без нее.
Очередной провал игры, вечные обиды свёртывание дополнения и на последок прекрасная пеcня про разработчиков, как сказал один ведьмак, никак вы не научитесь
Говорили фанаты дно пробито, а нет ошиблись, снизу как всегда постучали
То есть брат (сестра) Райдер из Андромеды - не прощай, а здравствуй в МЕ 5 ?
они долго летели между галактиками, а если у них нет аналога звёздных врат, то маловероятно)
И чё?
звоночек не очень хороший