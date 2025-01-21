Фанаты Mass Effect продолжают переживать за судьбу серии на фоне слухов о проблемах в BioWare и разочарований последними проектами студии. Уход геймдиректора Dragon Age и опасения по поводу закрытия части студий только усилили их тревогу.
Однако руководитель разработки новой Mass Effect, Майкл Гэмбл, нашёл способ вселить уверенность в фанатов. В социальной сети X он написал, что «любит Mass Effect» и наслаждается каждой рабочей неделей. Он также упомянул Бренона Холмса, продюсера франшизы и ветерана разработки оригинальной трилогии, что намекает на участие опытных специалистов в проекте.
Конечно, это не так много, но многие фанаты увидели в этом намёк на то, что в студии всё хорошо, и разработка движется в правильном направлении.
Гэмбл ранее заверял поклонников, что новая Mass Effect сохранит «зрелый тон» оригинальной трилогии, что особенно важно после спорных изменений в Dragon Age: The Veilguard.
По словам инсайдеров, релиз новой части серии ожидается не раньше 2026 года, а возможно, и в 2029 году.
Надеюсь, что он понимает, почему DA:V не стала успешной.
Отличные инсайды. Я тоже так умею:
судя по различным слухам, увольненьям, а так же "умопомрачительными" продажами века дракона, так же надо помнить что студия сделавшая Андромеду вообще была закрыта. Исходя из всего перечисленного у меня есть надежда что издателем были сделаны некоторые выводы. Что даёт мне некоторую веру в новый Масс Эффект.
---Руководитель разработки новой Mass Effect успокоил переживающих фанатов ---
Успокаивать в 2025 как будто тебе в Попу черножопый из Японской феодальности - Самурай , постучал .... PS: Я пасс... ну на х ...
наша песня хороша... никогда таких фразочек не было и вот опять
это вообще не показатель. Все будет ясно ближе к релизу, а разные высказывания, заверения, обещания, клятвы и т.д. ничего не стоят, тем более от этой конторки
Да уж лучше пусть закроются. Чем выпустят ещё одну игру про трансов Педиков и меньшинств... // Виктор Хайрулин
Да хз, как по мне и андромеда могла бы быть норм игрой. Там в основном проблема в том что они решили улететь в другую галактику когда ещё в старой куча всего может быть
Там просто можно например сделать игру про простого наёмника синих светил или сделать выбор за какую наёмническую фракцию играть и просто короче расширять лор
Можно прям миллион идей придумать
Но они высрали невнятный тупейший сюжет в попытках удивить людей
Я и не переживал, жду от них отличную игру, не хуже прошлых частей