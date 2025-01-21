---Руководитель разработки новой Mass Effect успокоил переживающих фанатов

Фанаты Mass Effect продолжают переживать за судьбу серии на фоне слухов о проблемах в BioWare и разочарований последними проектами студии. Уход геймдиректора Dragon Age и опасения по поводу закрытия части студий только усилили их тревогу.

Однако руководитель разработки новой Mass Effect, Майкл Гэмбл, нашёл способ вселить уверенность в фанатов. В социальной сети X он написал, что «любит Mass Effect» и наслаждается каждой рабочей неделей. Он также упомянул Бренона Холмса, продюсера франшизы и ветерана разработки оригинальной трилогии, что намекает на участие опытных специалистов в проекте.

Конечно, это не так много, но многие фанаты увидели в этом намёк на то, что в студии всё хорошо, и разработка движется в правильном направлении.

Гэмбл ранее заверял поклонников, что новая Mass Effect сохранит «зрелый тон» оригинальной трилогии, что особенно важно после спорных изменений в Dragon Age: The Veilguard.

По словам инсайдеров, релиз новой части серии ожидается не раньше 2026 года, а возможно, и в 2029 году.