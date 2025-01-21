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Mass Effect 5 TBA
Экшен, Ролевая, От третьего лица, Космос, Научная фантастика
8.1 504 оценки

Руководитель разработки новой Mass Effect успокоил переживающих фанатов

butcher69
Новости

Фанаты Mass Effect продолжают переживать за судьбу серии на фоне слухов о проблемах в BioWare и разочарований последними проектами студии. Уход геймдиректора Dragon Age и опасения по поводу закрытия части студий только усилили их тревогу.

Однако руководитель разработки новой Mass Effect, Майкл Гэмбл, нашёл способ вселить уверенность в фанатов. В социальной сети X он написал, что «любит Mass Effect» и наслаждается каждой рабочей неделей. Он также упомянул Бренона Холмса, продюсера франшизы и ветерана разработки оригинальной трилогии, что намекает на участие опытных специалистов в проекте.

Конечно, это не так много, но многие фанаты увидели в этом намёк на то, что в студии всё хорошо, и разработка движется в правильном направлении.

Гэмбл ранее заверял поклонников, что новая Mass Effect сохранит «зрелый тон» оригинальной трилогии, что особенно важно после спорных изменений в Dragon Age: The Veilguard.

По словам инсайдеров, релиз новой части серии ожидается не раньше 2026 года, а возможно, и в 2029 году.

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Комментарии: 7
Ваш комментарий
Lazy Mutton

Надеюсь, что он понимает, почему DA:V не стала успешной.

По словам инсайдеров, релиз новой части серии ожидается не раньше 2026 года, а возможно, и в 2029 году.

Отличные инсайды. Я тоже так умею:

Следующая часть Mass Effect выйдет в интервале 2027-2030 г.
6
Voyadjyer

судя по различным слухам, увольненьям, а так же "умопомрачительными" продажами века дракона, так же надо помнить что студия сделавшая Андромеду вообще была закрыта. Исходя из всего перечисленного у меня есть надежда что издателем были сделаны некоторые выводы. Что даёт мне некоторую веру в новый Масс Эффект.

1
Go_Ra

---Руководитель разработки новой Mass Effect успокоил переживающих фанатов ---

Успокаивать в 2025 как будто тебе в Попу черножопый из Японской феодальности - Самурай , постучал .... PS: Я пасс... ну на х ...

1
Рун1190
В социальной сети X он написал, что «любит Mass Effect» и наслаждается каждой рабочей неделей

наша песня хороша... никогда таких фразочек не было и вот опять

Он также упомянул Бренона Холмса, продюсера франшизы и ветерана разработки оригинальной трилогии, что намекает на участие опытных специалистов в проекте

это вообще не показатель. Все будет ясно ближе к релизу, а разные высказывания, заверения, обещания, клятвы и т.д. ничего не стоят, тем более от этой конторки

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Пользователь ВКонтакте

Да уж лучше пусть закроются. Чем выпустят ещё одну игру про трансов Педиков и меньшинств... // Виктор Хайрулин

0
Fallen space knight

Да хз, как по мне и андромеда могла бы быть норм игрой. Там в основном проблема в том что они решили улететь в другую галактику когда ещё в старой куча всего может быть
Там просто можно например сделать игру про простого наёмника синих светил или сделать выбор за какую наёмническую фракцию играть и просто короче расширять лор
Можно прям миллион идей придумать
Но они высрали невнятный тупейший сюжет в попытках удивить людей

0
Константин335

Я и не переживал, жду от них отличную игру, не хуже прошлых частей

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