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Mass Effect 5 TBA
8 307 оценок

Возможно, в следующем Mass Effect будет использоваться технология MetaHuman от Epic Games

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Gruz_
Новости

Как мы знаем, компания BioWare уже работает над следующей игрой Mass Effect, а старшим режиссером по сюжету выступает сценарист Deus Ex Мэри ДеМарл. Но кроме этого, информации о проекте не так много, что заставляет преданных поклонников искать любые крохи.

И когда директор игры Майкл Гэмбл (Michael Gamble) намекнул на то, что в Mass Effect может быть использован MetaHuman от Epic Games, это заставило многих из них поволноваться, ведь они получили хотя бы что-то.

Самым приятным (и самым неприятным) является то, что Гэмбл не произнес ни слова, но его ответ представителю Epic Games Крису Эвансу все-таки заставляет задуматься о том, увидим ли мы реалистичных персонажей в игре.

На сайте X/Twitter Эванс спросил: "Кто-нибудь создает игры с MetaHumans в UE5? Какие проблемы вы хотели бы, чтобы мы решили в будущих релизах?". В комментариях Гэмбл оставил GIF с изображением саларианца из Mass Effect, что, впрочем, не является каким-либо подтверждением, но зачем ему еще что-то публиковать в этой теме, верно?

Как уже было сказано, мы мало что знаем о следующей Mass Effect, но Джез Корден (Jez Corden) из Windows Central упоминал, что по имеющейся у него информации BioWare может отказаться от идеи открытого мира в новой игре.

Пока неясно, когда мы увидим ее релиз, однако можно с уверенностью сказать, что это случится еще не скоро, поскольку в прошлом году проект находился на ранней стадии разработки. Кроме того, в настоящее время в разработке находится Dragon Age: Dreadwolf, которая, по имеющимся сведениям, сейчас является ее основным приоритетом. Ожидается, что релиз игры состоится летом следующего года.

19
16
Комментарии: 16
Ваш комментарий
6363

Хорошо бы автор еще бы написал, что за технология такая MetaHuman:
MetaHuman Creator - это облачное приложение, предназначенное для создания цифрового человека в реальном времени менее чем за час без ущерба для качества.

Разработчики могут создавать своих собственных уникальных MetaHumans и загружать их для непосредственного использования в Unreal Engine. В качестве альтернативы они могут использовать приложение DCC, такое как Autodesk Maya, для дальнейшего редактирования.

18
Danny Lamb

MetaHuman -- это ещё и плагин-фреймворк на базе UE, в который входят скелетные+лицевые анимации и т.п.

И есть уже некоторые игры которые используют наработки MH. Это Mortal Kombat, новый Hellblade, катсцены для Call of Duty и т.д. Возможно, он уже используется и в крупнобюджетных играх от Sony или в каком-нибудь Alan Wake 2, просто это не афишируют.

8
6363 Danny Lamb

Спасибо за дополнение.

3
Wing42

А, понял, как в TES Oblivion.

0
6363 Wing42

Нет т.к Обливион вышел гораздо раньше. В феврале 2021 года Epic Games анонсировала MetaHuman Creator для Unreal Engine.

1
Wing42 6363

Ок, ошибся немного, не серчай)

0
Oscilograf

а можно на старых технологиях, но петушье не добавлять?

5
Wolframium13

Тогда на 4090 не будет тормозить.

1
Usurper

А в Mass Effect Andromeda использовалась технология Tired Face.

4
luVol

Видимо из-за опыта Андромеды, где с лицевыми анимациями была беда (хотя уже имеется представитель хуже) решили воспользоваться этой технологией. Правда там все равно надо руками поработать/проконтролировать модель с анимациями и есть ли у Биовар ещё нацеленность на хорошее качество игры вопросик

1
dostalker

снова понаберут своих цветных небинарных трансгендерных негров гуманоидов из бета центавры под спайсом

накойхрен оно нада

0
Ang Dark

Все равно до уродцев градус спустят ибо (секты) будут не довольны.

-1
Рогатый Лорд

Извините, у меня это название MetaHuman ассоциируется с соевым повесточным дерьмом. Не могу ничего поделать с этим.

-5
AndralStormborn

Ну и не делай, раз не можешь.

У меня это ассоциируется что-то с Люди Икс

3
vzglydizugla AndralStormborn

Ну каждый трансгендер по своей сути человек Х.

0