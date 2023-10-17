Возможно, в следующем Mass Effect будет использоваться технология MetaHuman от Epic Games

Как мы знаем, компания BioWare уже работает над следующей игрой Mass Effect, а старшим режиссером по сюжету выступает сценарист Deus Ex Мэри ДеМарл. Но кроме этого, информации о проекте не так много, что заставляет преданных поклонников искать любые крохи.
И когда директор игры Майкл Гэмбл (Michael Gamble) намекнул на то, что в Mass Effect может быть использован MetaHuman от Epic Games, это заставило многих из них поволноваться, ведь они получили хотя бы что-то.
Самым приятным (и самым неприятным) является то, что Гэмбл не произнес ни слова, но его ответ представителю Epic Games Крису Эвансу все-таки заставляет задуматься о том, увидим ли мы реалистичных персонажей в игре.
На сайте X/Twitter Эванс спросил: "Кто-нибудь создает игры с MetaHumans в UE5? Какие проблемы вы хотели бы, чтобы мы решили в будущих релизах?". В комментариях Гэмбл оставил GIF с изображением саларианца из Mass Effect, что, впрочем, не является каким-либо подтверждением, но зачем ему еще что-то публиковать в этой теме, верно?
Как уже было сказано, мы мало что знаем о следующей Mass Effect, но Джез Корден (Jez Corden) из Windows Central упоминал, что по имеющейся у него информации BioWare может отказаться от идеи открытого мира в новой игре.
Пока неясно, когда мы увидим ее релиз, однако можно с уверенностью сказать, что это случится еще не скоро, поскольку в прошлом году проект находился на ранней стадии разработки. Кроме того, в настоящее время в разработке находится Dragon Age: Dreadwolf, которая, по имеющимся сведениям, сейчас является ее основным приоритетом. Ожидается, что релиз игры состоится летом следующего года.
Хорошо бы автор еще бы написал, что за технология такая MetaHuman:
MetaHuman Creator - это облачное приложение, предназначенное для создания цифрового человека в реальном времени менее чем за час без ущерба для качества.
Разработчики могут создавать своих собственных уникальных MetaHumans и загружать их для непосредственного использования в Unreal Engine. В качестве альтернативы они могут использовать приложение DCC, такое как Autodesk Maya, для дальнейшего редактирования.
MetaHuman -- это ещё и плагин-фреймворк на базе UE, в который входят скелетные+лицевые анимации и т.п.
И есть уже некоторые игры которые используют наработки MH. Это Mortal Kombat, новый Hellblade, катсцены для Call of Duty и т.д. Возможно, он уже используется и в крупнобюджетных играх от Sony или в каком-нибудь Alan Wake 2, просто это не афишируют.
Спасибо за дополнение.
А, понял, как в TES Oblivion.
Нет т.к Обливион вышел гораздо раньше. В феврале 2021 года Epic Games анонсировала MetaHuman Creator для Unreal Engine.
Ок, ошибся немного, не серчай)
а можно на старых технологиях, но петушье не добавлять?
Тогда на 4090 не будет тормозить.
А в Mass Effect Andromeda использовалась технология Tired Face.
Видимо из-за опыта Андромеды, где с лицевыми анимациями была беда (хотя уже имеется представитель хуже) решили воспользоваться этой технологией. Правда там все равно надо руками поработать/проконтролировать модель с анимациями и есть ли у Биовар ещё нацеленность на хорошее качество игры вопросик
снова понаберут своих цветных небинарных трансгендерных негров гуманоидов из бета центавры под спайсом
накойхрен оно нада
Все равно до уродцев градус спустят ибо (секты) будут не довольны.
Извините, у меня это название MetaHuman ассоциируется с соевым повесточным дерьмом. Не могу ничего поделать с этим.
Ну и не делай, раз не можешь.
У меня это ассоциируется что-то с Люди Икс
Ну каждый трансгендер по своей сути человек Х.