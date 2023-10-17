Возможно, в следующем Mass Effect будет использоваться технология MetaHuman от Epic Games ©

Как мы знаем, компания BioWare уже работает над следующей игрой Mass Effect, а старшим режиссером по сюжету выступает сценарист Deus Ex Мэри ДеМарл. Но кроме этого, информации о проекте не так много, что заставляет преданных поклонников искать любые крохи.

И когда директор игры Майкл Гэмбл (Michael Gamble) намекнул на то, что в Mass Effect может быть использован MetaHuman от Epic Games, это заставило многих из них поволноваться, ведь они получили хотя бы что-то.

Самым приятным (и самым неприятным) является то, что Гэмбл не произнес ни слова, но его ответ представителю Epic Games Крису Эвансу все-таки заставляет задуматься о том, увидим ли мы реалистичных персонажей в игре.

На сайте X/Twitter Эванс спросил: "Кто-нибудь создает игры с MetaHumans в UE5? Какие проблемы вы хотели бы, чтобы мы решили в будущих релизах?". В комментариях Гэмбл оставил GIF с изображением саларианца из Mass Effect, что, впрочем, не является каким-либо подтверждением, но зачем ему еще что-то публиковать в этой теме, верно?

Как уже было сказано, мы мало что знаем о следующей Mass Effect, но Джез Корден (Jez Corden) из Windows Central упоминал, что по имеющейся у него информации BioWare может отказаться от идеи открытого мира в новой игре.

Пока неясно, когда мы увидим ее релиз, однако можно с уверенностью сказать, что это случится еще не скоро, поскольку в прошлом году проект находился на ранней стадии разработки. Кроме того, в настоящее время в разработке находится Dragon Age: Dreadwolf, которая, по имеющимся сведениям, сейчас является ее основным приоритетом. Ожидается, что релиз игры состоится летом следующего года.