По словам бывшего главы Bioware, разработка Mass Effect Andromeda помешала Dragon Age Inquisition

В настоящее время EA и студия Bioware работают над возвращением Dragon Age и Mass Effect, двух своих наиболее значимых франшиз. Пока мы не знаем, как и когда вернутся эти игры, но бывший генеральный директор студии Аарин Флинн (Aaryn Flynn), оглядываясь на почти 20 лет работы в Bioware, говорит, что одна серия мешала развитию другой.
В интервью журналу Edge Флинн отметил, что в ходе параллельной разработки Dragon Age Inquisition и Mass Effect Andromeda основное внимание стоило уделить фэнтезийной игре.
К сожалению, одним из последствий того, что мы полностью погрузились в разработку Andromeda, была нехватка времени и ресурсов для работы над Dragon Age Inquisition. Маятник качался то в одну, то в другую сторону.
Он считает, что Mass Effect Andromeda не следовало делать такой масштабной, как сейчас, а нужно было сделать игру поменьше, сделав упор на мультиплеер.
Не знаю, понравилось ли бы это фанатам, и не знаю, смогла бы она продаваться. Возможно, она оказалась бы и неудачной, мы этого никогда не узнаем. И все же, я уверен, что те производственные трудности, которые возникли перед студией в связи с созданием такой большой кинематографической RPG, как очередная игра по Mass Effect, были огромны. Справиться с ними было непросто.
Mass Effect: Andromeda стала началом нисходящего витка для BioWare: отказ от запланированных DLC позволил сосредоточиться на Anthem, которая стала еще большим провалом. Dragon Age: Inquisition стала последней относительно успешной игрой Bioware. Что касается Флинна, то в настоящее время он возглавляет разработку Nightingale в Inflexion Studio, выход которой в раннем доступе запланирован на февраль 2024 года.
В настоящее время Bioware занимается разработкой новой Mass Effect и Dragon Age, однако подробностей о них пока практически нет.
Хорошо, что бывший глава. Жаль, что на момент создания этих игр он там был, а не кто-то более профессиональный.
Полностью солидарен, мультиплеерный упор гарантированно похоронил бы игру, а так в целом она вышла хоть и через чур растянутой но всё же неплохой (сам сюжет)
Ну да, ну да, так похоронил бы, что в МЕ3 мультиплеер был мега-популярным, что в Андромеде в него очень многие играют до сих пор.
то что он был популярен мне известно, но сервера все ровно вырубили, и к примеру я имея лицензию никогда в мульт не заходил и не интересовался, если в андромеде основная фишка была бы мультиплеер то в ней мне вообще нечего было бы делать
это же кому как нравится, я считаю что в этой серии мультиплеер изначально лишний, а кому-то зашел на ура
А могли бы получить спин-офф франшизу про мультиплеер. Был бы МЕ сингловый, был бы сетевой, эх... (кого я обманываю - если бы выстрелил мультиплеер, они начали бы тупо клепать МЕ 2016, МЕ 2017, МЕ 2018, ввели ещё более жесткий донат - все же помнят, что в ААА играх лутбоксы впервые появились именно в МЕ3? - и тому подобные радости). Мне кажется, ЕА "отыгрались" на Battlefront'ах в плане мультиплеера от третьего лица.
В итоге и то и то кал из жопы вышло.
Как говорится, за двумя зайцами... Итог не удивителен, а жаль, конечно.
Но интересно, кто тот умник, который решил разрабатывать две большие RPG AAA по двум огромным вселенным-франшизам практически Одновременно??? Наверное, тот же "гений", что объединил Motive Studio (студия на "подсосе", новенькая) с BioWare Montreal (тоже "подсос", но старенький с опытом DLS Omega) и вверил им сделать ноу-хау от мира ME, только получился... всё равно, мягко говоря, минус. Тем не менее Motive Studio - выжила и выдала ремейк DS, Montreal исчезла.
Плохому танцору вечно что-то мешает.
Партнёрша )
Плохому танцору яйца мешают
ок, а по моим словам - существование bioware помешало выкупить франшизу тем, у кого руки не из жёпы
Может просто работа была организована так плохо? Не?
Плохому танцору яйца мешают, а у этого их вообще нет
Довольно странно что под конец статьи пишут что "Dragon Age: Inquisition стала последней относительно успешной игрой Bioware." Я лично с этим не согласен, если сравнивать Андромеду и Инквизицию то первая мне больше зашла, может с длс Инквизиция более яркая, хз, мне основной сюжет не зашел так что пробовать длс уже не было никакого желания.
Куда больше огорчает что для Андромеды свернули все длс в угоду убогому Анзему который даже пробовать не было никакого желания, полный шлак видно из далека так сказать.
"...Аарин Флинн (Aaryn Flynn), оглядываясь на почти 20 лет работы в Bioware, говорит, что одна серия мешала развитию другой"
"В настоящее время Bioware занимается разработкой новой Mass Effect и Dragon Age..." - Мда, все осознали)
В итоге один фиг вышло 2 мусора. Что андромеда что инквизиция. Игры которые не нужны были абсолютно.
Интересно, как, если разработкой занимались две разные студии…