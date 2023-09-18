По словам бывшего главы Bioware, разработка Mass Effect Andromeda помешала Dragon Age Inquisition ©

В настоящее время EA и студия Bioware работают над возвращением Dragon Age и Mass Effect, двух своих наиболее значимых франшиз. Пока мы не знаем, как и когда вернутся эти игры, но бывший генеральный директор студии Аарин Флинн (Aaryn Flynn), оглядываясь на почти 20 лет работы в Bioware, говорит, что одна серия мешала развитию другой.

В интервью журналу Edge Флинн отметил, что в ходе параллельной разработки Dragon Age Inquisition и Mass Effect Andromeda основное внимание стоило уделить фэнтезийной игре.

К сожалению, одним из последствий того, что мы полностью погрузились в разработку Andromeda, была нехватка времени и ресурсов для работы над Dragon Age Inquisition. Маятник качался то в одну, то в другую сторону.

Он считает, что Mass Effect Andromeda не следовало делать такой масштабной, как сейчас, а нужно было сделать игру поменьше, сделав упор на мультиплеер.

Не знаю, понравилось ли бы это фанатам, и не знаю, смогла бы она продаваться. Возможно, она оказалась бы и неудачной, мы этого никогда не узнаем. И все же, я уверен, что те производственные трудности, которые возникли перед студией в связи с созданием такой большой кинематографической RPG, как очередная игра по Mass Effect, были огромны. Справиться с ними было непросто.

Mass Effect: Andromeda стала началом нисходящего витка для BioWare: отказ от запланированных DLC позволил сосредоточиться на Anthem, которая стала еще большим провалом. Dragon Age: Inquisition стала последней относительно успешной игрой Bioware. Что касается Флинна, то в настоящее время он возглавляет разработку Nightingale в Inflexion Studio, выход которой в раннем доступе запланирован на февраль 2024 года.

В настоящее время Bioware занимается разработкой новой Mass Effect и Dragon Age, однако подробностей о них пока практически нет.