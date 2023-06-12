Mass Effect Legendary Edition 06.11.2012
8.8 1 715 оценок

BioWare выпускает памятный труп капитана Шепарда

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Procy_on
Новости

Начало игры Mass Effect 2 - где взрывается "Нормандия", а командир Шепард вылетает в просторы космоса и через несколько мгновений погибает - возможно, один из самых знаковых и разрушительных первых моментов в истории видеоигр. И если вы хотите, чтобы вам постоянно напоминали об этой боли, вы можете приобрести памятную фигурку, изображающую последние мгновения жизни капитана Шепарда.

Магазин BioWare Gear выпустил официальную фигурку безжизненного трупа капитана Шепарда, парящего над обломками "Нормандии". Это идеальный компаньон к любой фигурке вашего любовного интереса Шепарда, если вы хотите напомнить им об огромной боли от потери лучшего друга!

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В официальном пресс-релизе она названа "завязка разговора", и это действительно так. Вот еще одна тема для разговора: почему она доступна только для женщины Шепарда, и почему поза именно такая? С одной стороны, возможно, это говорит о том, насколько вездесущей стала женщина-Шепард для серии. С другой стороны, можете ли вы представить себе мужского Шепарда в такой же позе?

Доступно всего 2000 штут, каждая из которых имеет свой сертификат подлинности. Стоимость $135 и доступна в магазине BioWar Gear.

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11
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Комментарии: 11
Ваш комментарий
HandsomeShepard

Аллюзия на то, что франшиза мертва.

13
Taicho

Странная идея для статуэтки.

В следующий раз можно пыли с пола собрать или пепла из мангала после шашлыков и продавать как "памятные останки Шепарда из ME2 N7 Edition для тру фанатов" за $299.99

7
Угрюмый_Кот

Очень оригинально выпустить статуэтку трупа Шепарда, учитывая что после его смерти умерла и биоварэ. То есть они выпустили статуэтку в честь самих

3
Сyberpunk

А много людей проходили игру за Женскую версию? Я вот лично играл за Мужскую. Такая фигурка будет?

1
Aellie

Порция смеха на ночь полезна для здоровья

0
Talendor3

Сначало показалось что опять фигурка близняшки из атомика

0
DeerArchi

А как же фигурка светофора???

0
Slayer1993

Только соль на раны сыпят..

-1
0ncnjqybr

Символично как труп всей франшизе.

-1
Angeluses

Что то я не помню что бы пройдя игру за Шепарда у меня были сиськи.

-1
DavieDzhons

Хоть где то приятно смотреть на фемский образ Шепарда!)))

-1