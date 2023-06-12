BioWare выпускает памятный труп капитана Шепарда ©

Начало игры Mass Effect 2 - где взрывается "Нормандия", а командир Шепард вылетает в просторы космоса и через несколько мгновений погибает - возможно, один из самых знаковых и разрушительных первых моментов в истории видеоигр. И если вы хотите, чтобы вам постоянно напоминали об этой боли, вы можете приобрести памятную фигурку, изображающую последние мгновения жизни капитана Шепарда.



Магазин BioWare Gear выпустил официальную фигурку безжизненного трупа капитана Шепарда, парящего над обломками "Нормандии". Это идеальный компаньон к любой фигурке вашего любовного интереса Шепарда, если вы хотите напомнить им об огромной боли от потери лучшего друга!

В официальном пресс-релизе она названа "завязка разговора", и это действительно так. Вот еще одна тема для разговора: почему она доступна только для женщины Шепарда, и почему поза именно такая? С одной стороны, возможно, это говорит о том, насколько вездесущей стала женщина-Шепард для серии. С другой стороны, можете ли вы представить себе мужского Шепарда в такой же позе?



Доступно всего 2000 штут, каждая из которых имеет свой сертификат подлинности. Стоимость $135 и доступна в магазине BioWar Gear.