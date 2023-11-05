Для Mass Effect 2 Legendary Edition вышел неофициальный патч 0.9.5, содержащий более 150 исправлений и доработок

Mass Effect Trilogy представляет собой сборник, в состав которого вошли все три части легендарной ролевой серии, а также ранее вышедший дополнительный контент.

Mass Effect Legendary Edition - ремастер трилогии Mass Effect с улучшенными текстурами и моделями персонажей, новыми шейдерами и эффектами, и конечно же с поддержкой 4K разрешений.