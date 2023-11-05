Для Mass Effect 2 Legendary Edition вышла новая версия неофициального патча. Согласно списку изменений, Патч 0.9.5 включает в себя более 150 исправлений и улучшений для игры. Одним словом, это обязательный мод для всех поклонников ME2.
В последнем обновлении команда исправила освещение на полу Призрака, чтобы оно выглядело правильно. Также были внесены значительные улучшения в системы коллизий уровней и укрытий.
Моддеры также исправили проблемы с тенями и UV-отображением на многих дверях Омеги. Кроме того, они добавили пыль в те места, где ее раньше не было, и где она должна быть.
В этом патче также есть множество исправлений и улучшений для различных мест и узлов в игре. Например, команда улучшила освещение отрядов в кинематографических сценах приземления. Также были исправлены такие проблемы, как парящие в воздухе объекты и неправильный вид материалов на некоторых предметах.
Для Mass Effect 2 Legendary Edition вышел неофициальный патч 0.9.5, содержащий более 150 исправлений и доработок
Для Mass Effect 2 Legendary Edition вышла новая версия неофициального патча. Согласно списку изменений, Патч 0.9.5 включает в себя более 150 исправлений и улучшений для игры. Одним словом, это обязательный мод для всех поклонников ME2.
азари негр(
хочу вновь почувствовать магию Масс Эффект, хотя бы еще разок, может Дрюха Карпишин в Архетипе что-нибудь да придумает похожее, там как раз они создают экшен рпг в космосе, уже 3 года прошло так то, глядишь через год-два будет хотя бы анонс!
Во дожили. Люди исправляют игры, когда разрабам насрать
никогда такого не было и вот опять
Почему дожили? Всегда так было с западными играми, начиная с их зарождения. На западе все проекты всегда требуют много исправлений. Что в 90-ых, что сегодня, в этом смысле ничего не изменилось. Одни разработчики, например беседка, наглеют и никогда ничего не исправляют. Всегда говорят, мол их игра шикарная. А другие разработчики, например CD Project, извиняются и тратят годы на исправления своих игр. В этом смысле не изменилось ровным счётом ничего за прошедшие три десятилетия. Все мы всегда так жили. Игры всегда исправляли люди в большинстве случаев, а не разработчики.
Дожили - вот двадцать лет назад же такого не было ни разу.
Сравнил. Разрабы должны уложиться в определенный срок, когда модеры пилят столько сколько захотят
Вышел ПАТЧ, на ПАТЧЕННУЮ, УЛУЧШЕННУЮ, ДОРАБОТАННУЮ ДО УМА(ниче не упустил?) версию -_- ..... все еще считаю СТАНДАРТ ВЕРСИ+ HD tex.pack лучшим выбором !
Разработчики под крылом ЕА как всегда пук среньк вот вам полтора "патча", а дальше сами разбирайтесь.
ты хотел сказать расисты ? )))
как было уг деревянное так и осталось