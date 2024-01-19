Для Mass Effect Legendary Edition вышел "Патч сообщества" 1.6

Команда разработчиков Mass Effect Community Patch Team выпустила новое обновление для Mass Effect Legendary Edition. Это обновление призвано исправить ряд проблем, которые были характерны для первого ремастера. Итак, давайте посмотрим на него.

Патч 1.6 исправляет некоторые проблемы, например, когда визор и респиратор Шепарда накладываются друг на друга. Оно также гарантирует, что некоторые таланты теперь работают так, как нужно. Кроме того, появился скрипт, позволяющий избежать глюков в пользовательских диалогах для женщины-Шепа при использовании модов.

И это еще не все. Теперь при смене оружия игра не будет убирать выделение на запрошенной силе. И да, Community Patch 1.6 также исправляет некоторые ошибки в различных квестах. Одним словом, последняя версия Community Patch привносит в игру множество QoL-улучшений.

Полные примечания к патчу, и возможность скачивания, доступны здесь.