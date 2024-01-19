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Mass Effect Legendary Edition 06.11.2012
Экшен, Ролевая, От третьего лица, Космос, Научная фантастика
8.9 2 243 оценки

Для Mass Effect Legendary Edition вышел "Патч сообщества" 1.6

butcher69
Новости

Команда разработчиков Mass Effect Community Patch Team выпустила новое обновление для Mass Effect Legendary Edition. Это обновление призвано исправить ряд проблем, которые были характерны для первого ремастера. Итак, давайте посмотрим на него.

Патч 1.6 исправляет некоторые проблемы, например, когда визор и респиратор Шепарда накладываются друг на друга. Оно также гарантирует, что некоторые таланты теперь работают так, как нужно. Кроме того, появился скрипт, позволяющий избежать глюков в пользовательских диалогах для женщины-Шепа при использовании модов.

И это еще не все. Теперь при смене оружия игра не будет убирать выделение на запрошенной силе. И да, Community Patch 1.6 также исправляет некоторые ошибки в различных квестах. Одним словом, последняя версия Community Patch привносит в игру множество QoL-улучшений.

Полные примечания к патчу, и возможность скачивания, доступны здесь.

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Комментарии: 3
Ваш комментарий
Zlobin_Evgeny

Ну хоть кто-то чинит

4
Nemet

Не чинит, а калибрует...))

5
Асанбеков Кумар

Это, как я понял, не официальные патчи?! На версию из EA APP встанет? Обязательно их ставить? Скоро начну проходить:)) спасибо!!!

0