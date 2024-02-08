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об игре
Master of Magic 1994 г.
Ролевая, Стратегия, Пошаговая, Фэнтези
7.3 38 оценок

Для ремейка стратегии Master of Magic вышло дополнение Scourge of the Seas

monk70
Новости

Игроки Master of Magic теперь могут отправиться в новое захватывающее подводное приключение, поскольку последнее DLC для игры, Scourge of the Seas, уже доступно в Steam. Это последнее расширение содержит океан нового контента, включая трех новых героев с уникальными навыками, четырех новых могущественных волшебников и новых чудовищных боссов Кракена.

Плететели, представленные в дополнении Scourge of the Seas, представляют собой новую игровую расу, способную без особых усилий пересекать море и сушу. Эта группа бывших орков превратилась в пиратов, стала проклятой и превратилась в призрачных существ, которыми движет исключительно жажда жадности и зависти. Помимо гибких методов перемещения, у Плететелей есть свои собственные уникальные здания и юниты, улучшающие их способности.

DLC также содержит трех новых героев со своими захватывающими историями и уникальными событиями. Эти герои по имени Фим Филомат, Большая Берта и Скользящий Морской Бич готовы оказать свои услуги тому, кто предложит самую высокую цену.

Полный список функций, содержащихся в DLC:

  • 4 новых могущественных волшебника
  • Новые, захватывающие черты волшебника
  • Новая раса: Плететели.
  • 3 новых героя с новыми навыками
  • 3 новых ресурса о водных логовах и картах
  • Новое тайное заклинание
  • Новые логова боссов
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