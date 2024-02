Для ремейка стратегии Master of Magic вышло дополнение Scourge of the Seas

Игроки Master of Magic теперь могут отправиться в новое захватывающее подводное приключение, поскольку последнее DLC для игры, Scourge of the Seas, уже доступно в Steam. Это последнее расширение содержит океан нового контента, включая трех новых героев с уникальными навыками, четырех новых могущественных волшебников и новых чудовищных боссов Кракена.

Плететели, представленные в дополнении Scourge of the Seas, представляют собой новую игровую расу, способную без особых усилий пересекать море и сушу. Эта группа бывших орков превратилась в пиратов, стала проклятой и превратилась в призрачных существ, которыми движет исключительно жажда жадности и зависти. Помимо гибких методов перемещения, у Плететелей есть свои собственные уникальные здания и юниты, улучшающие их способности.

DLC также содержит трех новых героев со своими захватывающими историями и уникальными событиями. Эти герои по имени Фим Филомат, Большая Берта и Скользящий Морской Бич готовы оказать свои услуги тому, кто предложит самую высокую цену.

Полный список функций, содержащихся в DLC: