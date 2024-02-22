Remedy представили новый арт Макс Пейна - игроки считают, что он относится к предстоящему ремейку

Студия Remedy поделилась в своих социальных сетях несколькими артами Макс Пейна, которые присутствуют в их студии. Один из них повторяет знаменитый арт с обложки Max Payne 2, а вот другой - совершенно новый, не публиковавшийся ранее.

Фанаты считают, что арт относится к предстоящему ремейку Max Payne 1-2: на нем можно даже заметить обновленные черты лица главного героя, а так же вертолет, который был в финале первой части игры.

Недавно студия Remedy объявила, что приступила к полноценной разработке ремейков. Известно, что ремейки выйдут на PC, PS5 и Xbox Series X/S и создаются на движке Northlight Engine.