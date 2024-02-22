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Max Payne 23.07.2001
Экшен, Шутер, От третьего лица
9.3 2 277 оценок

Remedy представили новый арт Макс Пейна - игроки считают, что он относится к предстоящему ремейку

AceTheKing
Новости

Студия Remedy поделилась в своих социальных сетях несколькими артами Макс Пейна, которые присутствуют в их студии. Один из них повторяет знаменитый арт с обложки Max Payne 2, а вот другой - совершенно новый, не публиковавшийся ранее.

Фанаты считают, что арт относится к предстоящему ремейку Max Payne 1-2: на нем можно даже заметить обновленные черты лица главного героя, а так же вертолет, который был в финале первой части игры.

Недавно студия Remedy объявила, что приступила к полноценной разработке ремейков. Известно, что ремейки выйдут на PC, PS5 и Xbox Series X/S и создаются на движке Northlight Engine.

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Комментарии: 4
Ваш комментарий
Sneaky Pete

Ремейк Макса - это хорошо

0
Гена Транквилизатор

Еще бы по качеству они были норм, а то разработка сразу НЕСКОЛЬКИХ частей вызывает сомнения, как и оптимизация, учитывая anal wake 2

0
Sneaky Pete Гена Транквилизатор

Главное - чтобы атмосферу не убили. А оптимизация решается железом

0
BENDJI Sneaky Pete

Что-что, а в атмосферу Ремеди умеют, у них все игры с атмосферой

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