Для Max Payne 3 вышел пак текстур в 4K-разрешении ©

Max Payne 3 многие считают одной из лучших игр в жанре шутеров от третьего лица. Разработанная компанией Rockstar, эта третья часть серии Max Payne отличается потрясающей механикой стрельбы. И сегодня игра игра получила пак 4К-текстур.

Этот пак 4К-текстур имеет размер 3,5 ГБ и повышает качество всех 3D-моделей для Max Payne. Другими словами, этот па изменяет только главного героя, но не окружение игры. Моддер не поделился сравнительным видео, но у нас есть следующие два скриншота, которые вы можете просмотреть.

Max Payne 3 вышла в 2012 году, и некоторые текстуры окружения в ней действительно устарели. Поэтому будем надеяться, что моддер также выпустит 4K Texture Pack для окружения (включая траву, деревья, дороги, камни, объекты и т.д.).

Вы можете скачать этот 4K Texture Pack отсюда.