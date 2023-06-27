Для Max Payne 3 вышел пак текстур в 4K-разрешении

Max Payne 3 многие считают одной из лучших игр в жанре шутеров от третьего лица. Разработанная компанией Rockstar, эта третья часть серии Max Payne отличается потрясающей механикой стрельбы. И сегодня игра игра получила пак 4К-текстур.
Этот пак 4К-текстур имеет размер 3,5 ГБ и повышает качество всех 3D-моделей для Max Payne. Другими словами, этот па изменяет только главного героя, но не окружение игры. Моддер не поделился сравнительным видео, но у нас есть следующие два скриншота, которые вы можете просмотреть.
Max Payne 3 вышла в 2012 году, и некоторые текстуры окружения в ней действительно устарели. Поэтому будем надеяться, что моддер также выпустит 4K Texture Pack для окружения (включая траву, деревья, дороги, камни, объекты и т.д.).
Вы можете скачать этот 4K Texture Pack отсюда.
И нет сравнения с оригиналом...в мусорку
Для Лысый Пень 3 вышел пак текстур в 4K-разрешении
Его это не спасёт
Третий Макс отличный шутер сам по себе, но до первых двух во всём остальном ему далеко!
Конечно. Поставь его на движки первых частей и от него не останется ничего. Он хорош только за счёт геймплея, а сюжет там полное дерьмо.
2 часть он явно переплюнул, так как 2 часть помойка, а вот 1 часть не переплюнуть
Да он и без пака выглядит нормально персонаж. Само собой только на рс.