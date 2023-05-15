Max Payne 3 исполнилось 11 лет

Почувствуйте себя старым, именно в этот день 15 мая 2012 года геймеры в последний раз отправились в нуарное приключение.
Rockstar полностью поменяли нуарный сеттинг на Бразилию, тем самым отсеиив некоторых фанатов серии которые не приняли новый сеттинг и несмотря на это, игра собрала отличные оценки и отзывы игроков.
Max payne 3 получила 87 баллов из 100 на метакритике, а пользовательская оценка составляет 7.8 балла.
Многие игроки высоко оценили графику на момент релиза игры, детальную физику тел и отличную стрельбу которая дает фору многим сегодняшним играм.
Max Payne 3 удачно завершила серию и отправила главного героя на заслуженный отдых. Остается лишь надеется на то, что анонсированные ремейки первой и второй части не разочаруют игроков и не окажутся хуже оригинальных проектов.
Ну а сейчас у вас есть появился хороший повод пройти или перепройти этот шедевр вновь, вряд ли в ближайшем будущем мы увидим такой же крутой экшен от третьего лица.
Года летят... (
Каждый раз видя эту игру, охота перепройти её.
2 часть уже вызывала большие сомнения, а это вообще не считается полноценной частью.
Согласен. После прохождения 1 и 2 части, мне хотелось забыть про существование 2 части и вернуться к перепрохождению 1 части.
Кто помнит что давали за предзаказ игры в стиме?
L.A.Noir и первые две части оригинальной трилогии то есть целых три бонусом, вот раньше-то время было в Стиме.
Автор ты вообще в игру играл какой там нафиг нуар,в первых двух частях он действительно был.
А так конечно очень печально что до сих пор не вышло продолжение,но вроде ремейки первых частей делать собирались.
характерны криминальный сюжет, мрачная атмосфера циничного фатализма и пессимизма, стирание грани между героем и антигероем, относительная реалистичность действия и тёмное освещение сцен, как правило ночных. Женщины обычно выступают как лживые персонажи, которым нельзя доверять; с другой стороны, именно они мотивируют главных героев мужского пола.
Пояти без ночи. И без роковых баб, правда.
Дело не в ночи а вообще в подаче игры и в том что она совершенно потеряла мрачность не смотрят на всю трагедию происходящего с ГГ.
Ну не знаю, 2х раз максимум достаточно. Кому нравится на эти эпилептические дёрганья "аля пьяный" смотреть? Геймплейно игра хорошая, сюжет вообще ни о чем, учитывая что Макс принял свою судьбу в конце 2й части, а 3я опять по новой про какие-то страдания, будто и не было 2й части вообще. Хорошо что ремейки первых будут от оригинальных разрабов будут, а не эта поделка от R*
Объективно лучшая часть.
Первые две части шедевры, лучшие игры для меня вообще всех времен, третья часть просто хороший шутер, но это уже не тот Макс Пейн из ночного
С 1 частью согласен, а вот 2 часть уступает намного. Это не Макс Пейн, а её бледная копия.