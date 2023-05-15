Max Payne 3 15.05.2012
9 3 810 оценок

Max Payne 3 исполнилось 11 лет

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agula98
Новости

Почувствуйте себя старым, именно в этот день 15 мая 2012 года геймеры в последний раз отправились в нуарное приключение.

Rockstar полностью поменяли нуарный сеттинг на Бразилию, тем самым отсеиив некоторых фанатов серии которые не приняли новый сеттинг и несмотря на это, игра собрала отличные оценки и отзывы игроков.

Max payne 3 получила 87 баллов из 100 на метакритике, а пользовательская оценка составляет 7.8 балла.

Многие игроки высоко оценили графику на момент релиза игры, детальную физику тел и отличную стрельбу которая дает фору многим сегодняшним играм.

Max Payne 3 удачно завершила серию и отправила главного героя на заслуженный отдых. Остается лишь надеется на то, что анонсированные ремейки первой и второй части не разочаруют игроков и не окажутся хуже оригинальных проектов.

Ну а сейчас у вас есть появился хороший повод пройти или перепройти этот шедевр вновь, вряд ли в ближайшем будущем мы увидим такой же крутой экшен от третьего лица.

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Комментарии: 13
Ваш комментарий
cuckold

Года летят... (

1
Whiplasher95

Каждый раз видя эту игру, охота перепройти её.

1
TAPAKAH222

2 часть уже вызывала большие сомнения, а это вообще не считается полноценной частью.

1
Embr0n

Согласен. После прохождения 1 и 2 части, мне хотелось забыть про существование 2 части и вернуться к перепрохождению 1 части.

0
Frost_47

Кто помнит что давали за предзаказ игры в стиме?

0
agula98

L.A.Noir и первые две части оригинальной трилогии то есть целых три бонусом, вот раньше-то время было в Стиме.

3
saa0891
отправились в нуарное приключение.

Автор ты вообще в игру играл какой там нафиг нуар,в первых двух частях он действительно был.

А так конечно очень печально что до сих пор не вышло продолжение,но вроде ремейки первых частей делать собирались.

0
cuckold

характерны криминальный сюжет, мрачная атмосфера циничного фатализма и пессимизма, стирание грани между героем и антигероем, относительная реалистичность действия и тёмное освещение сцен, как правило ночных. Женщины обычно выступают как лживые персонажи, которым нельзя доверять; с другой стороны, именно они мотивируют главных героев мужского пола.

Пояти без ночи. И без роковых баб, правда.

0
saa0891 cuckold
Пояти без ночи. И без роковых баб, правда.

Дело не в ночи а вообще в подаче игры и в том что она совершенно потеряла мрачность не смотрят на всю трагедию происходящего с ГГ.

0
FlexGum
Ну а сейчас у вас есть появился хороший повод пройти или перепройти этот шедевр вновь

Ну не знаю, 2х раз максимум достаточно. Кому нравится на эти эпилептические дёрганья "аля пьяный" смотреть? Геймплейно игра хорошая, сюжет вообще ни о чем, учитывая что Макс принял свою судьбу в конце 2й части, а 3я опять по новой про какие-то страдания, будто и не было 2й части вообще. Хорошо что ремейки первых будут от оригинальных разрабов будут, а не эта поделка от R*

0
Gauguin

Объективно лучшая часть.

0
Well-offZin

Первые две части шедевры, лучшие игры для меня вообще всех времен, третья часть просто хороший шутер, но это уже не тот Макс Пейн из ночного

0
Embr0n

С 1 частью согласен, а вот 2 часть уступает намного. Это не Макс Пейн, а её бледная копия.

0