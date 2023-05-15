Max Payne 3 исполнилось 11 лет ©

Почувствуйте себя старым, именно в этот день 15 мая 2012 года геймеры в последний раз отправились в нуарное приключение.

Rockstar полностью поменяли нуарный сеттинг на Бразилию, тем самым отсеиив некоторых фанатов серии которые не приняли новый сеттинг и несмотря на это, игра собрала отличные оценки и отзывы игроков.

Max payne 3 получила 87 баллов из 100 на метакритике, а пользовательская оценка составляет 7.8 балла.

Многие игроки высоко оценили графику на момент релиза игры, детальную физику тел и отличную стрельбу которая дает фору многим сегодняшним играм.

Max Payne 3 удачно завершила серию и отправила главного героя на заслуженный отдых. Остается лишь надеется на то, что анонсированные ремейки первой и второй части не разочаруют игроков и не окажутся хуже оригинальных проектов.

Ну а сейчас у вас есть появился хороший повод пройти или перепройти этот шедевр вновь, вряд ли в ближайшем будущем мы увидим такой же крутой экшен от третьего лица.