Фил Спенсер хотел бы возродить серию MechAssault: "Она опередила свое время" ©

Выступая в интервью на Xbox Tokyo Game Show, Фил Спенсер сказал, что хотел бы вновь заняться серией MechAssault/MechWarrior, которая, по его мнению, обладает большим потенциалом. По его словам, во франшизе было много вещей, опередивших свое время.

Серия MechAssault является частью франшизы MechWarrior, действие которой происходит во вселенной BattleTech. Первая MechAssault была выпущена в 2002 году и стала одной из первых игр, поддерживающих многопользовательский онлайн-режим Xbox Live. Продолжение MechAssault 2: Lone Wolf вышло в 2004 году на Xbox. Была еще одна игра, MechAssault: Phantom War, вышедшая в 2006 году на Nintendo DS.

Я всегда хотел, чтобы мы вернулись к MechAssault/MechWarrior, я думаю, мы можем многое сделать. Во всей этой франшизе так много такого, что в некотором смысле опередило свое время, и было бы неплохо вернуться к ней. У нас сегодня нет плана, так что это не утечка чего-либо, но это было бы неплохо», — сказал Фил Спенсер.