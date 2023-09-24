Фил Спенсер хотел бы возродить серию MechAssault: "Она опередила свое время"

Выступая в интервью на Xbox Tokyo Game Show, Фил Спенсер сказал, что хотел бы вновь заняться серией MechAssault/MechWarrior, которая, по его мнению, обладает большим потенциалом. По его словам, во франшизе было много вещей, опередивших свое время.
Серия MechAssault является частью франшизы MechWarrior, действие которой происходит во вселенной BattleTech. Первая MechAssault была выпущена в 2002 году и стала одной из первых игр, поддерживающих многопользовательский онлайн-режим Xbox Live. Продолжение MechAssault 2: Lone Wolf вышло в 2004 году на Xbox. Была еще одна игра, MechAssault: Phantom War, вышедшая в 2006 году на Nintendo DS.
Я всегда хотел, чтобы мы вернулись к MechAssault/MechWarrior, я думаю, мы можем многое сделать. Во всей этой франшизе так много такого, что в некотором смысле опередило свое время, и было бы неплохо вернуться к ней. У нас сегодня нет плана, так что это не утечка чего-либо, но это было бы неплохо», — сказал Фил Спенсер.
Ой Филя, у тебя все игры созданные скупленными студиями опережают свое время, назови хоть одну игру которая не опережает свое время.
Ну вот скажи, чем конкретно эта MechAssault была такой прогрессивной? Мехи стреляли друг в друга - как и в любой другой игре про мехов. Ну был мультиплеер онлайн - ну и что? Ничего особенного.
А Фил опять начал нагонять пыль в глаза, мол "мы можем сделать многое". Чего конкретно, Филя? Ещё одну банальную гонку на мехах?
Нет уж, спасибо. Лучше пусть MS не трогает старые франшизы и не портит воспоминания фанатов. А то выйдет опять какой-нибудь хреновый сервис в стиле Game Pass.
А по мне, было бы неплохо, если б все эти скупленные студии начали нормальные игры выпускать))
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