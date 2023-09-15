Анонсировано самостоятельное дополнение MechWarrior 5: Clans для ПК, PlayStation и Xbox ©

Сегодня Piranha Games представила MechWarrior 5: Clans, новую отдельную игру MechWarrior, которая выйдет на ПК, Xbox и консоли PlayStation в следующем году. MechWarrior 5: Clans, сохраняя обозначение MechWarrior 5, представляет собой шаг вперед во франшизе MechWarrior 5. Линейная кампания MechWarrior 5: Clans станет развитием игрового процесса и повествования серии MechWarrior, представленного с точки зрения клана Дымчатого Ягуара в решающем конфликте, известном как Вторжение кланов, начавшемся в 3050 году.

MechWarrior 5: Clans следует за хитом Piranha 2019 года, MechWarrior 5: Mercenaries, который представлял собой открытую процедурную игру, основанную на кампании, было продано более 1,5 миллионов единиц с текущим очень положительным рейтингом 9/10 в Steam на основе более чем 7500 отзывов пользователей.

MechWarrior 5: Clans представляет собой захватывающую и тщательно продуманную историю, которая погружает игроков в конфликты Вторжения кланов. Действие кампании разворачивается на различных планетах в потрясающих, тщательно спроектированных биомах, где каждая деталь наполнена захватывающим реализмом. Созданные вручную карты и миссии создают захватывающие бои, сложные и хаотичные, требующие вдумчивой и стратегической игры. Тактические возможности изобилуют совершенно новым набором настраиваемых клановых мехов, которые могут похвастаться изящными и мощными клановыми технологиями. MechWarrior 5: Clans исследует поворотный момент во вселенной MechWarrior, вызванный Вторжением Кланов и невероятными технологическими достижениями в войне мехов, отраженными в периоде Вторжения Кланов.

MechWarrior 5: Clans следует за элитным отрядом из пяти роботов «Звезда» из клана Дымчатого Ягуара. Многообещающий состав пилотов-новичков завершает обучение на родной планете Охотница незадолго до Вторжения Кланов, критического поворотного момента в истории BattleTech. Игра погружает игроков как в личные, так и в военные конфликты Вторжения Кланов. По мере прохождения кампании вы будете сталкиваться с захватывающим повествованием, которое разворачивается с хорошо проработанными персонажами и моральными дилеммами, которые будут держать вас в напряжении.