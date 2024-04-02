Опубликован первый трейлер MechWarrior 5: Clans

Piranha Games сегодня опубликовала первые кадры игрового процесса MechWarrior 5: Clans, совершенно новой, автономной тактической игры в жанре экшн с доступными боевыми роботами и невероятно насыщенной сюжетной кампанией.

MechWarrior 5: Clans следует за MechWarrior 5: Mercenaries, как совершенно новая игра во вселенной MechWarrior, представляющая совершенно другой стиль игрового дизайна. Её линейный дизайн представляет собой классический бой мехов, оптимизированный для игроков на ПК или консолях. Используйте мощь выбранного вами меха в одиночной игре или в совместной игре для пяти игроков и окунитесь в наполненную знаниями вселенную, которая бросает вызов вашим навыкам и разворачивает захватывающую и незабываемую историю.

Первая за последние десятилетия история вторжения кланов в серии представляет собой напряженную кампанию, состоящую из сюжетно-ориентированных миссий, где все компоненты тщательно продуманы: от диалогов до планов миссий и боевых сценариев. Традиционно разработанная кампания MechWarrior 5: Clans полностью автономна, отделена от MechWarrior 5: Mercenaries, где используются процедурные элементы, чтобы обеспечить игровой опыт, в который можно играть десятки часов, и уникально отличается от MechWarrior Online, ориентированной на конкурентный многопользовательский PvP. В результате получается захватывающая история, рассказанная на различных этапах с напряженными, климатическими сражениями, первая в своем роде по повествовательной структуре и кинематографическому развитию в серии MechWarrior.

MechWarrior 5: Clans выйдет на PlayStation 5, Xbox Series X|S и ПК в Steam в 2024 году.