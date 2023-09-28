Для MechWarrior 5: Mercenaries вышло сюжетное дополнение The Dragon's Gambit

Продолжение некогда популярной серии однопользовательских экшенов MechWarrior. Действие игры разворачивается во время войны в 3015 году. Человечество сумело колонизировать обширную часть космоса, которая называется Внутренней сферой. В игре присутствует 5 фракций, называемые Великими домами, которые ведут борьбу за влияние над территорией космоса. Игроку предстоит в качестве наёмника оказаться в центре конфликта и сыграть немаловажную роль в этой войне.

Как и в предыдущих частях серии, вас ожидают динамичные бои на огромных роботах в просторных локациях. По канонам серии, игроку предстоит не только воевать, но и улучшать и ремонтировать своего боевого робота.