Для MechWarrior 5: Mercenaries вышло сюжетное дополнение The Dragon's Gambit

Анонсированное несколько недель назад, последнее и самое крупное на сегодняшний день расширение для MechWarrior 5 уже доступно. Поклонники MechWarrior 5 могут приступить к игре в пятое DLC, получившее название The Dragon's Gambit.
В новой расширенной кампании, включающей в себя 15 сюжетных миссий, мы сразимся на борту нового меча (Longbow) и познакомимся с легендарным подразделением OTOMO, состоящим из элитных пилотов, использующих специальные, улучшенные версии избранных мехов.
Разработчики также приготовили кое-что для всех поклонников MechWarrior 5, в том числе и для тех, кто не планирует покупать расширение. В бесплатном обновлении появился развлекательный модуль Instant Action, позволяющий проводить мгновенные одиночные или кооперативные стычки с друзьями.