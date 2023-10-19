Кооперативный режим и новая карта появятся в Medieval Dynasty в начале декабря ©

Разработчик Render Cube и издатель Toplitz Productions объявили о долгожданном кооперативном режиме для Medieval Dynasty, включающем совершенно новую кооперативную карту, которая выйдет как раз к праздничному сезону на Steam 7 декабря, а игроки на консолях нынешнего поколения и других ПК-платформах смогут присоединиться к игре в первом/втором квартале 2024 года.

Новая совместная карта Medieval Dynasty, Oxbow, представляет новую захватывающую локацию, в которой также будут представлены загадочные персонажи, очаровательные достопримечательности и очаровательные деревни. Впереди — Пястовия, сердце и душа Старицы, где начинается ваше эпическое путешествие.

Деревни в Оксбоу оживают благодаря появлению новых рабочих станций. Жители этого очаровательного королевства теперь получат возможность погрузиться в повседневную рутину. Представьте себе ритмичный стук топоров на станции лесорубов, успокаивающее сбивание масла и даже вид развевающегося на ветру белья – это настоящее зрелище средневековой жизни в самом разгаре.

Но это еще не все: в обновлении карты для совместной игры появилась новая функция создания персонажей Medieval Dynasty, которая предоставит вам, игроку, возможность создавать свои собственные уникальные мужские и женские аватары в богатом средневековом мире игры. Такие функции, как прически, растительность на лице, цвет глаз и структура костей, можно настраивать, превращая ваш игровой опыт в по-настоящему личное дело.

Как совместные, так и одиночные игроки Medieval Dynasty могут участвовать в новых квестах и встречаться с жителями новой земли. Карта для совместной игры (также доступная для одиночной игры) — это последний крупный контент в рамках текущей дорожной карты Medieval Dynasty, цель которой — предоставить игрокам больше функций, запрошенных сообществом, и динамичный, захватывающий опыт.