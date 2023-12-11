Обновление с кооперативным режимом в Medieval Dynasty привлекло много новых игроков

Medieval Dynasty - это игра на выживание, созданная польской студией Render Cube, которая все еще находится в стадии бурного развития. В прошлый четверг вышло большое бесплатное обновление, в котором появился многопользовательский режим. Добавление кооперативного режима было очень удачным решением, так как привлекло массу людей.

До недавнего времени поклонников игры Medieval Dynasty в Steam было не так много. В среднем от 3 000 до 6 000 человек (по данным SteamDB). Несколько дней назад эта цифра резко возросла, и, хотя количество игроков время от времени уменьшалось, был установлен новый рекорд пиковой активности. В воскресенье в Medieval Dynasty на ПК одновременно играли более 31 000 человек.

Ранее рекорд составлял чуть менее 19 000 игроков. Несомненно, столько поклонников привлекло новое обновление и возможность путешествовать по средневековому миру вместе с друзьями. Кроме того, возможно, их привлекла и скидка 25% на Medieval Dynasty.

Стоит отметить, что игра имеет более 28 000 отзывов на Steam, 90 % из которых — положительные. Такой хороший прием обусловлен в первую очередь тем, что разработчики постоянно развивают проект. Больше всего игроки довольны крупными обновлениями, которые не только исправляют больше ошибок, но и вводят множество нововведений, делающих игру еще интереснее.

Приятно видеть такую игру, где разработчики действительно заботятся об игроках. Обновление CO-OP - это именно то, что нам было нужно! - spookywagon

Игра и так была великолепна, но обновление Oxbow (я играю как одиночный игрок) просто поражает! Графически персонажи феноменальны, а звук диалогов стал лучше, в том числе и от прохожих. Невероятно проработанные деревни - рынок в Пястовии просто чудо! [...] Я впечатлен и склоняю голову перед создателями - Artur_G

Обновление, вышедшее 7 декабря, - это не только кооперативный режим, позволяющий играть до четырех человек на одном сервере. В нем также появилась совершенно новая карта для Medieval Dynasty. Разработчики также добавили новые квесты, связанные с этой локацией, а также создателя персонажа и возможность играть за женского персонажа.

Некоторым игрокам придется немного подождать с кооперативом. На PS5 и Xbox Series X/S обновление выйдет в конце первого/начале второго квартала 2024 года - это касается и версий игры для GOG и Epic Games. В следующем году нас также ожидает еще одно крупное обновление, в котором на первый план выйдут гербы, броня и щиты.