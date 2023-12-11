Обновление с кооперативным режимом в Medieval Dynasty привлекло много новых игроков

Medieval Dynasty - это игра на выживание, созданная польской студией Render Cube, которая все еще находится в стадии бурного развития. В прошлый четверг вышло большое бесплатное обновление, в котором появился многопользовательский режим. Добавление кооперативного режима было очень удачным решением, так как привлекло массу людей.
До недавнего времени поклонников игры Medieval Dynasty в Steam было не так много. В среднем от 3 000 до 6 000 человек (по данным SteamDB). Несколько дней назад эта цифра резко возросла, и, хотя количество игроков время от времени уменьшалось, был установлен новый рекорд пиковой активности. В воскресенье в Medieval Dynasty на ПК одновременно играли более 31 000 человек.
Ранее рекорд составлял чуть менее 19 000 игроков. Несомненно, столько поклонников привлекло новое обновление и возможность путешествовать по средневековому миру вместе с друзьями. Кроме того, возможно, их привлекла и скидка 25% на Medieval Dynasty.
Стоит отметить, что игра имеет более 28 000 отзывов на Steam, 90 % из которых — положительные. Такой хороший прием обусловлен в первую очередь тем, что разработчики постоянно развивают проект. Больше всего игроки довольны крупными обновлениями, которые не только исправляют больше ошибок, но и вводят множество нововведений, делающих игру еще интереснее.
Приятно видеть такую игру, где разработчики действительно заботятся об игроках. Обновление CO-OP - это именно то, что нам было нужно! - spookywagon
Игра и так была великолепна, но обновление Oxbow (я играю как одиночный игрок) просто поражает! Графически персонажи феноменальны, а звук диалогов стал лучше, в том числе и от прохожих. Невероятно проработанные деревни - рынок в Пястовии просто чудо! [...] Я впечатлен и склоняю голову перед создателями - Artur_G
Обновление, вышедшее 7 декабря, - это не только кооперативный режим, позволяющий играть до четырех человек на одном сервере. В нем также появилась совершенно новая карта для Medieval Dynasty. Разработчики также добавили новые квесты, связанные с этой локацией, а также создателя персонажа и возможность играть за женского персонажа.
Некоторым игрокам придется немного подождать с кооперативом. На PS5 и Xbox Series X/S обновление выйдет в конце первого/начале второго квартала 2024 года - это касается и версий игры для GOG и Epic Games. В следующем году нас также ожидает еще одно крупное обновление, в котором на первый план выйдут гербы, броня и щиты.
Игра в целом неплохая, и кооператив проработан как концепция вполне хорошо, но объектвно своих денег она не стоит. Поиграв день-другой ты понимаешь, что у тебя по сути нет ничего кроме необходимости гринда ресов ради строительства нового рабочего дома для нпц, который тоже будет добывать тебе ресы что бы строить следующий новый рабочий дом... Мир в целом достаточно красивый и сеттинг проработан хорошо, но все равно быстро надоедает банально из за потери интереса прогрессии. Разрабам объективно нужно было больше упороться в сторону "Гильдии" с развитием своей деревни, а не просто в симулятор "построй три дома для нпц, ну или не строй, если самому не влом все собирать".
Просто люди стали покупать подобные игры после того как получили возврат от The Day Before, ведь тут видно что игра про выживание в открытом мире.
Цена выросла?
Вот почитайте как я выeбaл всех колег-девушек по работе! Теперь любому такое под силу, попробуйте сами--- https://7ink.ru/mblog