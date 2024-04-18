Слух: Sony готовит ремейк MediEvil 2 - релиз может состояться уже в мае

Orangee, инсайдер который ранее обнародовал достоверную информацию связанную с Gravity Rush, включая подробности о предстоящем фильме по мотивам франшизы, теперь рассказал о том, что студия Other Ocean Interactive разрабатывает ремейк игры MediEvil 2.

По его словам, проект находится в разработке с 2021 года, а его выход запланирован на май 2024-го года. Ремейк оригинальной MediEvil также был разработан Other Ocean Interactive. Как и предыдущая игра, ремейк MediEvil 2, скорее всего, выйдет как на PS4, так и на PS5.

Оригинальная MediEvil 2 вышла в 2000 году на первой Playstation. События игры разворачиваются в викторианском Лондоне спустя 500 лет после того, как Дэниэл Фортескью одержал победу над Зароком.