Слух: Sony готовит ремейк MediEvil 2 - релиз может состояться уже в мае

Orangee, инсайдер который ранее обнародовал достоверную информацию связанную с Gravity Rush, включая подробности о предстоящем фильме по мотивам франшизы, теперь рассказал о том, что студия Other Ocean Interactive разрабатывает ремейк игры MediEvil 2.
По его словам, проект находится в разработке с 2021 года, а его выход запланирован на май 2024-го года. Ремейк оригинальной MediEvil также был разработан Other Ocean Interactive. Как и предыдущая игра, ремейк MediEvil 2, скорее всего, выйдет как на PS4, так и на PS5.
Оригинальная MediEvil 2 вышла в 2000 году на первой Playstation. События игры разворачиваются в викторианском Лондоне спустя 500 лет после того, как Дэниэл Фортескью одержал победу над Зароком.
На компе бы их выпустили - в детстве на первой "Соньке" было весело играть)
Даа, на компе тоже хотел бы вспомнить детство, несмотря на всю мультяшность игры
блин. сливать такие анонсы за месяц до релиза - это убого
никакого кайфа от "release today" или чего-то такого во время просмотра презентации грубо говоря
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Ну например попробуйте не быть такими чувствительными