Mega Man X DiVE Offline выйдет 1 сентября ©

Компания Capcom объявила, что игра Mega Man X DiVE Offline выйдет 1 сентября 2023 г. для ПК через Steam и мобильных устройств по цене 29,99 долл.

Игроки смогут управлять несколькими персонажами франшизы Mega Man, включая любимых фанатами. В игре более 900 этапов и различные возможности кастомизации персонажей. По сути, игра представляет собой измененную версию предыдущей версии.

Сюжет игры разворачивается в месте, известном как Deep Log, где хранится информация и воспоминания игроков. Однако происходит нечто, что портит программу, и игроку предстоит войти в нее и очистить. Игровой процесс представляет собой двухмерный экшен-платформер, созданный на модифицированном движке серии Mega Man Maverick Hunter X.

В процессе игры игроки могут собирать персонажей и использовать их навыки в бою. Игра является free-to-play и предусматривает возможность покупки приложений. Кроме того, в игре есть галерея с изображениями и 3D-моделями, воссозданными с использованием новейших технических характеристик. Игроки должны победить боссов, чтобы получить их чипы, которые затем можно использовать в арсенале персонажа. В кооперативном режиме можно проходить уровни вместе с друзьями, а в режиме "против всех" - сражаться лицом к лицу.