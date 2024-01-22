Представлен геймплейный трейлер духовного наследника Desert Strike - Megacopter: Blades of the Goddess

Компания Pizza Bear Games работает над аркадным вертолетным симулятором, вдохновленной классикой вроде Desert Strike и Choplifter. Эта инди-игра называется Megacopter: Blades of the Goddess, и ниже вы можете найти новое геймплейное видео для нее.

В Megacopter: Blades of the Goddess вам предстоит пройти кампанию, включающую в себя разнообразные миссии. Игроки смогут модернизировать мегакоптер, используя AZ-TECH: древнее оружие и броню. Всего в игре будет 4 различных биома и десятки миссий.

Основное различие между Desert Strike и Megacopter заключается в том, с какими злодеями вам предстоит столкнуться. В Desert Strike вы сражались с другими людьми. А в Megacopter вам предстоит сразиться с инопланетянами. Это значит, что в игре может появиться крутое научно-фантастическое оружие.

На данный момент нет никаких сведений о сроках выхода Megacopter. Разработчики лишь заявили, что игра выйдет в ближайшее время. Она также будет совместима со Steam Deck.