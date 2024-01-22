на главную
об игре
Megacopter: Blades of the Goddess 2026 г.
Экшен, Аркада, Инди, Вид сверху, Ретро
0 0 оценок

Представлен геймплейный трейлер духовного наследника Desert Strike - Megacopter: Blades of the Goddess

butcher69
Новости

Компания Pizza Bear Games работает над аркадным вертолетным симулятором, вдохновленной классикой вроде Desert Strike и Choplifter. Эта инди-игра называется Megacopter: Blades of the Goddess, и ниже вы можете найти новое геймплейное видео для нее.

В Megacopter: Blades of the Goddess вам предстоит пройти кампанию, включающую в себя разнообразные миссии. Игроки смогут модернизировать мегакоптер, используя AZ-TECH: древнее оружие и броню. Всего в игре будет 4 различных биома и десятки миссий.

Основное различие между Desert Strike и Megacopter заключается в том, с какими злодеями вам предстоит столкнуться. В Desert Strike вы сражались с другими людьми. А в Megacopter вам предстоит сразиться с инопланетянами. Это значит, что в игре может появиться крутое научно-фантастическое оружие.

На данный момент нет никаких сведений о сроках выхода Megacopter. Разработчики лишь заявили, что игра выйдет в ближайшее время. Она также будет совместима со Steam Deck.

6
5
Комментарии: 5
Ваш комментарий
syberroma

Я ждал продолжения, но господи как же убого это выглядит.

0
Anger Zhopapa
0
ZER0 T0LERANCE

Выглядит неплохо , но переборщили с кислотой местами. Из за чего теряется атмосфера оригинала. Однако брутальность и кровища создают новую, неплохую.

0
Richard Simons

это шлак же, никакого вайба уже по видео не получил, да, я могу посмотреть сейчас видос прохождение того же дисерт страйка или джангл, и получу удовольствие. Потому что это не сборник хрен пойми чего, лазеры в вертолете, графон хуже чем на 16 битах... Серьезно ? Вот эту парашу сравнивать с серией страйков. Я прошел дисерт, джангл, урбан и совьет страйки, и это были все более менее аутентичные игры. Спасибо , но не надо.

-2
Wolfenstein

это духовный наследник ошкуривания на бабки ублюдками нагoвнокодившие свой кал трешак на коленке и обозвавшие это ретро

-6