Открытая бета-версия Men of War II выйдет в мае ©

Fulqrum Publishing и Best Way объявили сегодня, что открытое бета-тестирование долгожданной стратегии в реальном времени Men of War II начнется в четверг, 11 мая, и завершится в понедельник, 15 мая. Её можно будет загрузить бесплатно на странице Men of War II в Steam, где игроки могут сразу же зайти и зарегистрироваться для получения доступа сегодня.

Открытая бета-версия — это вторая возможность, которую игроки должны получить на практике с Men of War II, после успешного первоначального многопользовательского технического тестирования в прошлом месяце. Предстоящая бета-версия снова будет включать в себя разнообразный выбор многопользовательских карт и режимов, а также представит невиданный ранее контент для одиночной игры и внесет ряд изменений в игровой процесс на основе отзывов сообщества.

«С Men of War II мы стремимся предоставить новые захватывающие впечатления и внести свежие инновации в игровой процесс для франшизы Men of War». — сказал Максим Каменский, продюсер Men of War II компании Best Way. «Мы по-прежнему благодарны нашим давним поклонникам за их поддержку и отзывы, и, по возможности, будем включать некоторые из крайне запрошенных изменений в предстоящую бета-версию, а дополнительные дополнения будут внесены при выпуске и позже».

Men of War II будет доступна для ПК в Steam, Epic Games Store и других цифровых магазинах в 2023 году.