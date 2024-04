Стратегия в реальном времени Men of War 2 получила новую дату релиза

Fulqrum Publishing и разработчик Best Way наконец-то объявили дату выхода стратегии в реальном времени Men of War 2 — 15 мая на ПК в Steam и Epic Games Store.

Эта дата релиза наступит после нескольких публичных игровых тестов за последний год, которые побудили команду отреагировать на отзывы сообщества. Best Way заявляет, что «поклонники смогут насладиться плодами этого дополнительного труда при запуске, поскольку игра получила множество технических улучшений и исправлений ошибок, а также балансировку и различные улучшения аудиовизуального качества со времени последней открытой бета-версии». Первоначально релиз планировался на сентябрь, но, как уже упоминалось, релиз был отложен по уважительной причине.

Men of War 2 стартует с тремя игровыми нациями — Советами, американцами и Третьим Рейхом — каждая со своей собственной сюжетной кампанией, а также с двумя дополнительными историческими кампаниями, динамичной кампанией «Завоевание» и режимом «Рейд», напоминающим перестрелку. Во весь контент для одиночной игры также можно играть в кооперативе с участием до пяти игроков, а игра предлагает обширные возможности многопользовательской игры PvP и PvE, включая рейтинговый подбор игроков для всех трех боевых расстановок (батальоны, общевойсковой и классический режим).

Новая глава в эволюции самой рейтинговой франшизы RTS обеспечивает невиданный ранее опыт стратегии в реальном времени времен Второй мировой войны с беспрецедентным количеством юнитов с различными специализациями для командования, непрестанным вниманием к исторической достоверности, продвинутым искусственным интеллектом противника, новыми уровнями. визуального и звукового совершенства; Благодаря множеству настраиваемых опций и режимов игрового процесса для одиночной игры, а также PvP и совместной многопользовательской игры, Men of War 2 понравится как заядлым поклонникам стратегий в реальном времени, так и более обычным фанатам.