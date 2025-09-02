Menace готовится к релизу демо: новые враги, уникальные миссии и свежий трейлер

Разработчики тактической стратегии Menace объявили, что в конце сентября выйдет публичная демо-версия игры. Команда сосредоточилась на тестировании и доработке уже существующих механик, чтобы игроки получили максимально стабильный опыт.

Демо предложит полноценную операцию, состоящую из процедурно генерируемых миссий. Каждое прохождение будет отличаться: разные карты, награды и составы вражеских армий сделают геймплей уникальным. Игроки сразу смогут попробовать продвинутый этап игры с широким выбором отрядов и экипировки, а сами сражения будут масштабными и тактически насыщенными.

Особое внимание уделили визуальной стороне. Пиратская фракция получила собственные анимации, подчеркивающие их дикий и хаотичный характер. Теперь их легко отличить от дисциплинированных морпехов даже на расстоянии. Кроме того, в арсенале инопланетных существ появилось новое летающее создание, способное обходить препятствия и действовать непредсказуемо, что значительно разнообразит тактические сценарии.

Сейчас игра находится на финальном этапе тестирования: исправляются баги, улучшается баланс и оптимизируются механики. Добавление нового контента приостановлено до раннего доступа, но после релиза разработчики обещают вернуться к регулярным обновлениям.