Разработчики Menace объяснили, как будут работать операции в их игре

Вышел новый дневник разработки Menace. В нём нам рассказали подробнее о системе операций, о которой раньше только вскользь упоминали. Если говорить простым языком, это новая механика, которая связывает отдельные миссии в общую сюжетную линию. И да, как и карты боя, операции тоже генерируются процедурно.

Что вообще такое эти операции?

Операция — это цепочка из 3-5 миссий, где каждая миссия представляет собой тактический бой на уникальной карте. Особенность в том, что они связаны между собой как ветки дерева, и вы сами выбираете, куда двигаться дальше на каждом уровне. Только стоит иметь в виду, что на каждом уровне можно пройти только одну миссию. Нельзя вернуться назад или пробежаться по всем вариантам. Да и потери никуда не деваются: повреждения техники, погибшие бойцы — всё это тащится за вами от миссии к миссии.

После завершения всей операции ваши отряды пополнятся, а техника отремонтируется. Но вот погибшие навсегда командиры или уничтоженные шасси техники уже не вернутся.

Что дают за прохождение операций?

Если вы добрались до финальной миссии и прошли её, то получите вот это:

Редкие очки OCI для прокачки ударного крейсера;

Авторитет, который нужен для поддержания дисциплины экипажа «Импетуса»;

Повышение доверия у фракции Вейбэк, которая вас наняла.

А вот если провалите хотя бы одну миссию — операция считается проваленной. Очки OCI вы не получите, а доверие фракции не просто не повысится, а ещё и упадёт. При этом награды за пройденные до этого миссии никуда не денутся. И отряды с техникой всё равно восстановятся — разработчики явно не хотят.

Награды за отдельные миссии

За каждую успешно пройденную миссию вы получите:

Очки повышения для прокачки командиров отрядов (количество зависит от того, насколько хорошо вы справились);

Стратегические активы (о них чуть ниже);

Предметы и снаряжение — от бронежилетов до оружия, аксессуаров и запчастей для техники.

Как это выглядит на экране

Разработчики поделились концепт-артом интерфейса операций. Как они сами признаются, это ещё сырая версия с временным текстом и графикой, но основные элементы уже видны:

В правой части экрана — дерево миссий, где отображаются доступные задания, пройденный путь, связанные стратегические активы и сложность;

В левой части — подробная информация о выбранной миссии: тип, биом, погода, освещение, цели, лимит снабжения и награды.

Вот на основе этой информации вы и будете решать, куда двигаться дальше.

Стратегические и вражеские активы

Разработчики сами ещё не до конца определились с системой стратегических активов — они обещают посвятить им отдельный дневник. Но суть такая: это особые бонусы, которые действуют во время операции и получаются после выполнения миссий. Они связаны с планетой и местной фракцией, где проходит операция.

Например, миномётная база, которая будет поддерживать вас огнём в следующих миссиях, или разведывательная сеть, повышающая ваш рейтинг разведки до конца операции. А ещё может быть лагерь военнопленных, который добавит вспомогательные отряды к вашим силам в финальной миссии.

Но есть и обратная сторона — вражеские активы, которые дают бонусы противнику. Вроде зенитной площадки, не позволяющей использовать авиаподдержку, или оружейной мастерской, повышающей броню вражеской техники. Такие активы начинают появляться ближе к концу игры и существенно усложняют жизнь.

Как это всё работает вместе

У каждой операции будет своя история, где вам кратко объяснят, зачем морпехам ввязываться в этот конфликт. Хотя наборы миссий для каждой операции фиксированные, конкретные задания рандомизируются, так что каждый раз при запуске одной и той же операции вы получите новое дерево миссий.

Некоторые миссии могут встречаться в разных операциях, но большинство будут уникальными для определённых операций. А со временем разработчики обещают добавлять новые миссии.