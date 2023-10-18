Konami опубликовала краткую биографию Нейкеда Снейка из ремейка MGS3 ©

Metal Gear Solid Delta: Snake Eater - долгожданный ремейк любимой игры от Konami. Или, точнее, игры от Хидео Кодзимы (Hideo Kojima), но не будем ломать голову. Игра стала доказательством того, какой сильный сюжет и геймплей удалось создать на PS2, и до сих пор остается одной из лучших игр серии, если не самой лучшей. Поэтому, когда появились слухи о том, что игра получит ремейк для нового поколения, геймеры были в восторге. На PS2 игра выглядела прекрасно благодаря той работе, которую проделала Konami, однако потенциал того, как она будет выглядеть на PS5, уже сейчас вызывает у фанатов бурю эмоций.

На официальной странице франшизы в Twitter была опубликована заметка о Нейкед Снейке (Naked Snake), главном герое Metal Gear Solid Delta: Snake Eater. Ниже вы можете ознакомиться с его краткой биографией и убедиться в том, что в скором времени его жизнь станет очень сложной.

Воспитанник Босса, ветерана Второй мировой войны, от которого он научился технике боя и шпионажа. По заданию ЦРУ ему была поручена "Добродетельная миссия" с целью спасения советского ученого-перебежчика.

Для тех, кто не знаком с историей франшизы, которую, по общему признанию, порой нелегко понять, Нейкед Снейк является отправной точкой для всех событий, которые происходят в других играх. Именно эта миссия превратила его в Биг Босса и дала начало событиям, которые привели к появлению Солида Снейка, группы Фоксхаунд, Патриотов и много чего еще.

Не хотелось бы много спойлерить, но приключения Нейкед Снейка в этом триллере о холодной войне оставляют шрамы на всю жизнь, особенно если учесть, как много всего случится с его наставником. Те, кого он встретил в этой игре, включая Еву и Оцелота Револьвера, вольно или невольно становятся ключевыми фигурами в дальнейших событиях, что приводит к рождению Солида Снейка и к тому, что наш любимый супершпион ликвидирует своего "отца", своего "брата" и многих других, кто был втянут в его извращенную схему.

И хотя мы еще не знаем подробностей о том, что именно будет улучшено в ремейке, первый тизер дает основания полагать, что в графическом отношении возможности PS5 будут достаточно широки. Кроме того, было бы странно не обнаружить в игре ряд улучшений по части игрового процесса, которые позволили бы ей соответствовать современным игровым стандартам.

Metal Gear Solid Delta: Snake Eater выйдет на PlayStation 5, Xbox Series X|S и на ПК (Steam).