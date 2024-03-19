Konami поделилась планами: поддержка 4K-разрешения в MGS Collection Vol 1, новые порты и стартовый экран MGS3 Delta

Визуальная составляющая игр, вошедших в Metal Gear Solid: Master Collection Vol.1, может получить некоторые необходимые улучшения в будущем, согласно новому обновлению разработки.
В новом видеоролике Production Hotline, опубликованном сегодня на YouTube, продюсер серии Нориаки Окамура подтвердил, что "неадекватный метод апскейлинга", использованный в сборнике, в настоящее время изучается, и команда рассматривает возможность введения нативной поддержки 4K для всех игр в бесплатном обновлении. Другие проблемы, которые будут исправлены в будущем, включают в себя опции настройки управления, улучшенное управление клавиатурой для версии для ПК и некоторые исправления кодека/голоса радиопереговоров для версии для Nintendo Switch.
Окамуру-сан также спросили о возможном выходе Metal Gear Solid: Master Collection Vol.2. Хотя он и сказал, что было бы неправильно говорить, что Vol.2 не будет, после того как первый сборник был назван Vol.1, он не смог подтвердить никаких других деталей на данный момент.
Помимо комментариев о грядущих исправлениях и улучшениях Metal Gear Solid: Master Collection Vol.1, в новом ролике Production Hotline также рассказывается о Metal Gear Solid Delta: Snake Eater, ремейк третьей части серии. Несмотря на то, что показанные кадры уже демонстрировались ранее, в большинстве своем мы получили первый взгляд на стартовый экран игры. Нориаки Окамура также прокомментировал возможность появления новых ремейков серии в будущем, сказав, что они ждут, как будет принят MGS Delta, а затем примут решение о любом другом ремейке в зависимости от названия.
Сборник Metal Gear Solid: Master Collection Vol.1 уже доступен на ПК, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X, Xbox Series S и Nintendo Switch. В сборник вошли первые три части серии, а также классические Metal Gear и Metal Gear 2.
Это все сразу должно быть, клоуны
Лучше поздно, чем никогда. Но Конами клоуны конечно.
если будет не лень. то потом на торрентах гляну, платить за такой псиный кусок кода смысла ноль.