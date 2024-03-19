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Metal Gear Solid Delta: Snake Eater 17.11.2004
Экшен, Шутер, Стелс, Тактика, От третьего лица
9 457 оценок

Konami поделилась планами: поддержка 4K-разрешения в MGS Collection Vol 1, новые порты и стартовый экран MGS3 Delta

butcher69
Новости

Визуальная составляющая игр, вошедших в Metal Gear Solid: Master Collection Vol.1, может получить некоторые необходимые улучшения в будущем, согласно новому обновлению разработки.

В новом видеоролике Production Hotline, опубликованном сегодня на YouTube, продюсер серии Нориаки Окамура подтвердил, что "неадекватный метод апскейлинга", использованный в сборнике, в настоящее время изучается, и команда рассматривает возможность введения нативной поддержки 4K для всех игр в бесплатном обновлении. Другие проблемы, которые будут исправлены в будущем, включают в себя опции настройки управления, улучшенное управление клавиатурой для версии для ПК и некоторые исправления кодека/голоса радиопереговоров для версии для Nintendo Switch.

Окамуру-сан также спросили о возможном выходе Metal Gear Solid: Master Collection Vol.2. Хотя он и сказал, что было бы неправильно говорить, что Vol.2 не будет, после того как первый сборник был назван Vol.1, он не смог подтвердить никаких других деталей на данный момент.

Помимо комментариев о грядущих исправлениях и улучшениях Metal Gear Solid: Master Collection Vol.1, в новом ролике Production Hotline также рассказывается о Metal Gear Solid Delta: Snake Eater, ремейк третьей части серии. Несмотря на то, что показанные кадры уже демонстрировались ранее, в большинстве своем мы получили первый взгляд на стартовый экран игры. Нориаки Окамура также прокомментировал возможность появления новых ремейков серии в будущем, сказав, что они ждут, как будет принят MGS Delta, а затем примут решение о любом другом ремейке в зависимости от названия.

Сборник Metal Gear Solid: Master Collection Vol.1 уже доступен на ПК, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X, Xbox Series S и Nintendo Switch. В сборник вошли первые три части серии, а также классические Metal Gear и Metal Gear 2.

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3
Комментарии: 3
Ваш комментарий
BAZKIN

Это все сразу должно быть, клоуны

5
bysaturn

Лучше поздно, чем никогда. Но Конами клоуны конечно.

2
GraF68ru

если будет не лень. то потом на торрентах гляну, платить за такой псиный кусок кода смысла ноль.

1