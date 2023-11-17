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Metal Gear Solid Delta: Snake Eater 17.11.2004
9 436 оценок

Konami показала новые скриншоты ремейка Metal Gear Solid 3

Gruz_
Новости

Компания Konami, которая разрабатывает ремейк Metal Gear Solid 3, выложила порцию новых скриншотов из культового стелс-экшена, позволяющих увидеть, насколько хорошо проработаны локации на движке Unreal Engine 5 вместе с проработанным образом полюбившегося многим главного героя игры - Снейка.

Первая работа из серии Metal Gear вышла в далеком 1987 году. Это был тактический шпионский боевик, созданный компанией KONAMI, которая стала первопроходцем в жанре стелс-игр. Игра Metal Gear получила широкое признание как в Японии, так и зарубежном, и принесла известность продюсеру Хидео Кодзиме, который стал одним из самых известных японских разработчиков игр в мире.

Metal Gear Solid Delta: Snake Eater углубится в прошлое и раскроет новые подробности о прошлом культового военного оперативника Снейка и раскроет тайну шокирующего заговора, лежащего в основе всей серии METAL GEAR.

Metal Gear Solid Delta: Snake Eater выйдет на PS5, Xbox Series X/S и PC предположительно в 2024 году.

7
4
Комментарии: 4
Ваш комментарий
r23dom

новые скриншоты??? это раскадровка трейлера

3
darkMarshall

Интересно, будет работать как ремастеры в 720р?

-1
saa0891

Ну тут видно что эти бездари действительно что то делают кроме того как пытаться в очередной раз втюхать "древнее го*но мамонта" без каких либо улучшений.

-3
SULIK 712

В последнее время нельзя доверять даже этому.Как показывает практика,не один, так другой косяк вылезет.Где-то есть подвох)

0