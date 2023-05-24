Metal Gear Solid Delta: Snake Eater 17.11.2004
9.1 348 оценок

Легендарная серия Metal Gear Solid возвращается. Официально анонсирован ремейк Metal Gear Solid 3

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Gutsz
Новости

Konami продолжает постепенно возрождаться из пепла. Вслед за приятным анонсом обновленной версии культовой Silent Hill 2 японская компания готова вернуть еще одну свою легендарную франшизу. В рамках прямой трансляции PlayStation Showcase был официально анонсирован ремейк Metal Gear Solid 3, который обещает представить классический стелс-экшен с использованием передового визуального сопровождения.

Оригинальная Metal Gear Solid 3: Snake Eater вышла в далеком 2004 году, однако она навсегда запомнилась игрокам благодаря изобретательным механикам, сюжету и длительным кат-сценам. Обновленное издание игры обещает полностью воссоздать каноническую историю игры про того самого Биг Босса вместе с новой графикой.

Также во время трансляции была анонсирована коллекция переиздания Metal Gear Solid 1, Metal Gear Solid 2 и Metal Gear Solid 3.

Metal Gear Solid 3 выйдет на PlayStation 5, Xbox Series X|S и на ПК через Steam.

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СМИ подтверждают анонс ремейка Metal Gear Solid 3 - игра выйдет на ПК, PlayStation и Xbox
Комментарии: 65
Ваш комментарий
SSStylish

Анонс года, не иначе!

36
InfinityDance

Одна из лучших игр в серии. Снова будем пускать скупую слезу в финале (если поняли, о чём я)

17
gloccc

Не одна из лучших , а самая что ни на есть лучшая .

8
Аналиус

там есть такие сцены что можно не только слезу пустить но и еще кое че хе-хе-хе

11
Сергей Васильев0123 Аналиус

Ты про Еву (Big Mom) ?

0
Ashley33 Сергей Васильев0123

что за биг мом?)))

Думаю он про Радость. Или просто Босс)

0
sinmaxxx

говорят кодзиму вообще не позвали на разработку. выкинули челика, как будто он им накуй был не нужен, а теперь хотят поднять бабла на его наследии. какая же конами все-таки мерзотная канторка.

13
Spillik

А что толку его звать? Чтоб он опять затянул разработку на 5+ лет? Когда делали Фантомные боли - он мало того, что непонятно на что ресурсы тратил, так ещё и делал P.T. вместо Метал Гира. Бурят сам далеко не святой.

-2
Дмитрий Дементье

Кодзима не обеднеет. Да и далеко не он один автор гениальных идей

0
SewAwOw Дмитрий Дементье

У конами по сути один он был.

0
maximus388

Пейзажи -- это конечно хорошо, но лучше сразу покажите Еву из КГБ в таком обновленном качестве и продажи предзаказов кратно вырастут. Хотелось бы верить, что ремейк будет на уровне недавних Резидентов, но терзают смутные сомнения.

10
Sneaky Pete

Главное чтобы не на уровне tlou

1
Bait795

Отличная часть! Все есть стрельба, матюги и титьки!

6
Sneaky Pete

Могут взять и вырезать это все

2
malkalis

Знаменитые советские джунгли . Это ваш гений мог бы если ему приспичило джунглей связанных с СССР мог бы кубу например или другую страну южной Америки. Сколько не пытался , не могу этот цирк воспринимать всерьез. Обычно такое нравится когда люди поиграли в такое в детстве, дети как известно тупые и им многое кажется классным а потом ностальгия.

4
maximus388

Просто в отличие от Кодзимы ты не бывал в Целиноярске.

0
Gauguin

Вот это единственный интересный ремейк за долгие годы. Лучшая часть.

2
lowbrown

Клево! Всегда хотел увидеть босса-деда, который померает, если время на устройстве поменять "в живую".

2
Eddward West

хоть тут графон завезли, за паука обидно, первый паук для 4й плойки в разы лучше выглядел чем второй для 5ки

2
hamshut

Ну в разы вряд ли, но я разницы тоже не заметил, буд-то просто какое-то длс для первой части, и этот ролик меня натолкнул на мысль, что вторая часть выйдет и на пс4, потому что не заметил в конце ролика: онли пс5.

1
Stetet

Железо у консолей слабое, поэтому и графика среднего уровня.

1
Eddward West Stetet

как будто на пк все лучше обстоит, особенно оптимизон в последнее время, даже 4090 не вытягивает

1
Eddward West hamshut

и это херово что выходит на 4ку, ибо стараются в упор на старое железо, я надеялся что графа будет на уровне демки матрицы, с таким бы графоном я простил 30кадров и 2к

1
Eddward West hamshut

еще может все портить цветокор, он желтый какой-то и отвратительный, неужели нельзя было нормально сделать

0
Mimocrocodil

Вот еще бы ремейк или просто порт 4 и ваще збс. Чтобы полностью серию пройти от и до.

1
KnDiman

Теперь мучает вопрос когда?

1
Pravdarub

Лобки. Зачем делать ремейк не такой уж и старой игры? Раз уж взялись ремейкать, так ремейкали бы первые две части с msx.

Хотя пробежать по советским джунглям с крокодилами будет не плохо.

0
bysaturn

Ремейкают вроде по хронологии.

0
Sanya Game Ru

не такой уж старый? друг, сними очки ностальгии и посмотри на нее внимательно.

2
Pravdarub bysaturn

Тут есть непростой момент. Серия по структуре как звёздные воины. То есть в первый раз все смотрят ориг трилогию потом приквелы. И туту так же...

0
Pravdarub Sanya Game Ru

Я каждый год перепрохожу серии mgs, sh, re. Это классика, а классика не устаревает. Типа первого фолача и планскейп тормента.

0
Strannik110

Интересно оставлят ли они фичу с боссом The End, когда перемотав время он умирал от старости, или когда можна будет его убить еще до начала боя?)

0
Anton Ripper

Тоже мелькнула мысль в голове.

0
Xstranger
Ремейк Metal Gear Solid 3 выйдет на PlayStation 5, Xbox Series X|S и на ПК через Steam.

Откуда инфа? В трейлере написано, что только PS5. Но всё же надеюсь, что выйдет в Steam.

0
sasamba1337

https://www.konami.com/mg/mgs3r/us/en/

3
Xstranger sasamba1337

Оу! Найс! Спасибо за инфу. :-)

Трейлер от Konami присутствует Steam

0
askazanov

А где локации обширные, вижу только какие то картинки!?)))

0
SULIK 712

чет у крокодила с пастью

0
cthulhu42

Это скорее всего гавиалы в знаменитых джунглях русской тундры)))) а не крокодил, судя по челюсти. Или кайман переросток.

1
inkomniak

На PS2 проходил и тогда крутой графен был НА PS5 полюбому куплю!!!

0
Асанбеков Кумар

Круто!!! Интересно почему ремейк mgs 3? Mожет нас ждет ремейки всех частей, просто mgs3 сюжетно в хронологическом порядке 1-я, затем portable ops, затем peace walker, затем ground zeroes, phantom pain, затем metal gear 1987 года, затем metal gear 2, затем Metal Gear Solid (по моему самая лучшая), затем sons of liberty, и завершат guns of the patriots (lalilulelo)? Если это так, то очень рад, молодежь прикоснется к великой игровой серии:) жаль Кодзиму не пригласили!

0
Ely Maze

Portable ops вычеркнули из канона

А вот ground zeroes и 5ка это маловероятно

0
cthulhu42

А про MGS4 Конами вообще когда-нибудь вспомнит? Или она так и останется заложницей ps3.

0
BAZKIN

Ну "впечатляющего" тут как то ничего нет

0
shecter

Интересно,кто его разрабатывает,надеюсь сами японцы,а не очередные пшеки дилетанты.

0
WarCraf4er

В конце трейлера ожидал увидеть скорее Дроздова чем Снейка

0
Ashley33

так так так...подержите мой кофе (только встал)
это что - летом выходит ТРИ римейка ? Или как понять "была анонсирована коллекция переиздания"? переиздание коллекции - это что? Только на плойке? Ай все, пока печатал - дошло, отстой....
Ну да ладно, третью тоже возьмем. Предзаказом. Уверен - это будут не грабли. Дороже 20к она не станет.

0
saa0891

Наконец то Konami разродились на ремейк,это действительно просто офигенная новость и вот эту игру я действительно очень жду,хотя конечно хотелось бы получить нормальные ремейки начиная с MGS 1989 года,да был конечно ремейк для куба twin snakes но это был какой то кривой недоремейк,музон вообще отвратный сделали,в оригинале такие треки шикарные,до сих пор каждый помню,а в титрах так и вообще песня была просто улёт.

Теперь главное что бы ремейк действительно сделали на уровне,потому что я так понимаю они до сих пор не делали ремейки просто потому что у них нет нормальной команды разрабов.

0
ExtremeEdition

Жаль 4 не переиздалась, peace walker, а также twin snakes

0
pavloalex

Русский добавили бы (хотя бы субтитры)- был бы счастлив. Шикарная серия игр-если будет полностью на ПК, да в современной обёртке — то это будет просто праздник (как я это долго ждал!).

0
Niko71790

эх, ну наконец то на компах, не прошло и пары десятков лет

-1
МАХАН МАХАНОВИЧ

Перевода же нет на оригинал?((( Хоть на эмуляторе бы сыграл

-1
symp1ex

Заморачивался этим вопросом недавно и не смог найти перевод.

0
ugf16349 symp1ex

Перевода нет к сожалению. В форуме зога сообщение, если я правильно понял, то в этом проблема.

0
loyless

Новость конечно отличная и игра возможно выйдет хорошей,только вот,без Хидео это совсем не те ощущения.Серия МГС пропитана им,навсегда.

-1
TriManul

Ну можт хоть эту пройду) Как-то пробовал пятую часть, такое себе.. Быстро скипнул, ибо *рень.

-1
Лунамария

Надоело уже. Сплошные ремейки и ремастеры.

-2
Cryptocurrencyhead

Не играл в эту серию, так что очень рад ремейку.

-1
Wraith_Soul

Сама то тоже будешь играть)))

0
Sanya Game Ru

Аниме спросить забыли

-3
Лунамария Sanya Game Ru

старика за 40 Саню Гейм Ру спросить забыли.

0
Maddyson1988

Это конечно все хорошо, ноя хочу посмотреть на персонажей уже, особенно интересно как Ева будет выглядеть!

-3
Newworld_DESTROYER

Треш этот металгир. лучше бы П Т доделали

-23
Sunset_Neko

пт был набросок сайлентхилла с Ридусом, а Ридус сейчас у бурята)))

-2