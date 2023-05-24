Легендарная серия Metal Gear Solid возвращается. Официально анонсирован ремейк Metal Gear Solid 3

Konami продолжает постепенно возрождаться из пепла. Вслед за приятным анонсом обновленной версии культовой Silent Hill 2 японская компания готова вернуть еще одну свою легендарную франшизу. В рамках прямой трансляции PlayStation Showcase был официально анонсирован ремейк Metal Gear Solid 3, который обещает представить классический стелс-экшен с использованием передового визуального сопровождения.
Оригинальная Metal Gear Solid 3: Snake Eater вышла в далеком 2004 году, однако она навсегда запомнилась игрокам благодаря изобретательным механикам, сюжету и длительным кат-сценам. Обновленное издание игры обещает полностью воссоздать каноническую историю игры про того самого Биг Босса вместе с новой графикой.
Также во время трансляции была анонсирована коллекция переиздания Metal Gear Solid 1, Metal Gear Solid 2 и Metal Gear Solid 3.
Metal Gear Solid 3 выйдет на PlayStation 5, Xbox Series X|S и на ПК через Steam.
Анонс года, не иначе!
Одна из лучших игр в серии. Снова будем пускать скупую слезу в финале (если поняли, о чём я)
Не одна из лучших , а самая что ни на есть лучшая .
там есть такие сцены что можно не только слезу пустить но и еще кое че хе-хе-хе
Ты про Еву (Big Mom) ?
что за биг мом?)))
Думаю он про Радость. Или просто Босс)
говорят кодзиму вообще не позвали на разработку. выкинули челика, как будто он им накуй был не нужен, а теперь хотят поднять бабла на его наследии. какая же конами все-таки мерзотная канторка.
А что толку его звать? Чтоб он опять затянул разработку на 5+ лет? Когда делали Фантомные боли - он мало того, что непонятно на что ресурсы тратил, так ещё и делал P.T. вместо Метал Гира. Бурят сам далеко не святой.
Кодзима не обеднеет. Да и далеко не он один автор гениальных идей
У конами по сути один он был.
Пейзажи -- это конечно хорошо, но лучше сразу покажите Еву из КГБ в таком обновленном качестве и продажи предзаказов кратно вырастут. Хотелось бы верить, что ремейк будет на уровне недавних Резидентов, но терзают смутные сомнения.
Главное чтобы не на уровне tlou
Отличная часть! Все есть стрельба, матюги и титьки!
Могут взять и вырезать это все
Знаменитые советские джунгли . Это ваш гений мог бы если ему приспичило джунглей связанных с СССР мог бы кубу например или другую страну южной Америки. Сколько не пытался , не могу этот цирк воспринимать всерьез. Обычно такое нравится когда люди поиграли в такое в детстве, дети как известно тупые и им многое кажется классным а потом ностальгия.
Просто в отличие от Кодзимы ты не бывал в Целиноярске.
Вот это единственный интересный ремейк за долгие годы. Лучшая часть.
Клево! Всегда хотел увидеть босса-деда, который померает, если время на устройстве поменять "в живую".
хоть тут графон завезли, за паука обидно, первый паук для 4й плойки в разы лучше выглядел чем второй для 5ки
Ну в разы вряд ли, но я разницы тоже не заметил, буд-то просто какое-то длс для первой части, и этот ролик меня натолкнул на мысль, что вторая часть выйдет и на пс4, потому что не заметил в конце ролика: онли пс5.
Железо у консолей слабое, поэтому и графика среднего уровня.
как будто на пк все лучше обстоит, особенно оптимизон в последнее время, даже 4090 не вытягивает
и это херово что выходит на 4ку, ибо стараются в упор на старое железо, я надеялся что графа будет на уровне демки матрицы, с таким бы графоном я простил 30кадров и 2к
еще может все портить цветокор, он желтый какой-то и отвратительный, неужели нельзя было нормально сделать
Вот еще бы ремейк или просто порт 4 и ваще збс. Чтобы полностью серию пройти от и до.
Теперь мучает вопрос когда?
Лобки. Зачем делать ремейк не такой уж и старой игры? Раз уж взялись ремейкать, так ремейкали бы первые две части с msx.
Хотя пробежать по советским джунглям с крокодилами будет не плохо.
Ремейкают вроде по хронологии.
не такой уж старый? друг, сними очки ностальгии и посмотри на нее внимательно.
Тут есть непростой момент. Серия по структуре как звёздные воины. То есть в первый раз все смотрят ориг трилогию потом приквелы. И туту так же...
Я каждый год перепрохожу серии mgs, sh, re. Это классика, а классика не устаревает. Типа первого фолача и планскейп тормента.
Интересно оставлят ли они фичу с боссом The End, когда перемотав время он умирал от старости, или когда можна будет его убить еще до начала боя?)
Тоже мелькнула мысль в голове.
Откуда инфа? В трейлере написано, что только PS5. Но всё же надеюсь, что выйдет в Steam.
https://www.konami.com/mg/mgs3r/us/en/
Оу! Найс! Спасибо за инфу. :-)
Трейлер от Konami присутствует Steam
А где локации обширные, вижу только какие то картинки!?)))
чет у крокодила с пастью
Это скорее всего гавиалы в знаменитых джунглях русской тундры)))) а не крокодил, судя по челюсти. Или кайман переросток.
На PS2 проходил и тогда крутой графен был НА PS5 полюбому куплю!!!
Круто!!! Интересно почему ремейк mgs 3? Mожет нас ждет ремейки всех частей, просто mgs3 сюжетно в хронологическом порядке 1-я, затем portable ops, затем peace walker, затем ground zeroes, phantom pain, затем metal gear 1987 года, затем metal gear 2, затем Metal Gear Solid (по моему самая лучшая), затем sons of liberty, и завершат guns of the patriots (lalilulelo)? Если это так, то очень рад, молодежь прикоснется к великой игровой серии:) жаль Кодзиму не пригласили!
Portable ops вычеркнули из канона
А вот ground zeroes и 5ка это маловероятно
А про MGS4 Конами вообще когда-нибудь вспомнит? Или она так и останется заложницей ps3.
Ну "впечатляющего" тут как то ничего нет
Интересно,кто его разрабатывает,надеюсь сами японцы,а не очередные пшеки дилетанты.
В конце трейлера ожидал увидеть скорее Дроздова чем Снейка
так так так...подержите мой кофе (только встал)
это что - летом выходит ТРИ римейка ? Или как понять "была анонсирована коллекция переиздания"? переиздание коллекции - это что? Только на плойке? Ай все, пока печатал - дошло, отстой....
Ну да ладно, третью тоже возьмем. Предзаказом. Уверен - это будут не грабли. Дороже 20к она не станет.
Наконец то Konami разродились на ремейк,это действительно просто офигенная новость и вот эту игру я действительно очень жду,хотя конечно хотелось бы получить нормальные ремейки начиная с MGS 1989 года,да был конечно ремейк для куба twin snakes но это был какой то кривой недоремейк,музон вообще отвратный сделали,в оригинале такие треки шикарные,до сих пор каждый помню,а в титрах так и вообще песня была просто улёт.
Теперь главное что бы ремейк действительно сделали на уровне,потому что я так понимаю они до сих пор не делали ремейки просто потому что у них нет нормальной команды разрабов.
Жаль 4 не переиздалась, peace walker, а также twin snakes
Русский добавили бы (хотя бы субтитры)- был бы счастлив. Шикарная серия игр-если будет полностью на ПК, да в современной обёртке — то это будет просто праздник (как я это долго ждал!).
эх, ну наконец то на компах, не прошло и пары десятков лет
Перевода же нет на оригинал?((( Хоть на эмуляторе бы сыграл
Заморачивался этим вопросом недавно и не смог найти перевод.
Перевода нет к сожалению. В форуме зога сообщение, если я правильно понял, то в этом проблема.
Новость конечно отличная и игра возможно выйдет хорошей,только вот,без Хидео это совсем не те ощущения.Серия МГС пропитана им,навсегда.
Ну можт хоть эту пройду) Как-то пробовал пятую часть, такое себе.. Быстро скипнул, ибо *рень.
Надоело уже. Сплошные ремейки и ремастеры.
Не играл в эту серию, так что очень рад ремейку.
Сама то тоже будешь играть)))
Аниме спросить забыли
старика за 40 Саню Гейм Ру спросить забыли.
Это конечно все хорошо, ноя хочу посмотреть на персонажей уже, особенно интересно как Ева будет выглядеть!
Треш этот металгир. лучше бы П Т доделали
пт был набросок сайлентхилла с Ридусом, а Ридус сейчас у бурята)))