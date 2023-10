Metal Gear Solid Delta: Snake Eater повторно использует анимации из The Phantom Pain

Первый геймплейный ролик Metal Gear Solid Delta: Snake Eater дал много поводов для обсуждения в социальных сетях. В частности, один из особо внимательных пользователей X/Twitter отметил, что в ремейке Metal Gear Solid 3 используются некоторые анимации из The Phantom Pain.

В кратком видеосравнении, опубликованном пользователем HEITAIs в X/Twitter, видно, что такие действия, как ходьба с приседанием, выглядывание из-за углов или свисание с уступов с последующим взбиранием наверх, практически идентичны в обеих играх.

Из этого следует, что Konami будет повторно использовать анимацию The Phantom Pain, поскольку она стала последней игрой в саге, в которой Хидео Кодзима принимал участие после своего ухода из компании. Metal Gear Solid V: The Phantom Pain вышла в 2015 году на PS3, PS4, Xbox 360, Xbox One и ПК, а в 2014 году на этих же платформах был выпущен пролог под названием Ground Zeroes.