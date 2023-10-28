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Metal Gear Solid Delta: Snake Eater 17.11.2004
9 429 оценок

Metal Gear Solid Delta: Snake Eater повторно использует анимации из The Phantom Pain

butcher69
Новости

Первый геймплейный ролик Metal Gear Solid Delta: Snake Eater дал много поводов для обсуждения в социальных сетях. В частности, один из особо внимательных пользователей X/Twitter отметил, что в ремейке Metal Gear Solid 3 используются некоторые анимации из The Phantom Pain.

В кратком видеосравнении, опубликованном пользователем HEITAIs в X/Twitter, видно, что такие действия, как ходьба с приседанием, выглядывание из-за углов или свисание с уступов с последующим взбиранием наверх, практически идентичны в обеих играх.

Из этого следует, что Konami будет повторно использовать анимацию The Phantom Pain, поскольку она стала последней игрой в саге, в которой Хидео Кодзима принимал участие после своего ухода из компании. Metal Gear Solid V: The Phantom Pain вышла в 2015 году на PS3, PS4, Xbox 360, Xbox One и ПК, а в 2014 году на этих же платформах был выпущен пролог под названием Ground Zeroes.

6
23
Комментарии: 23
Ваш комментарий
ckott4

Ого, а я не знал, что анимации ходьбы, ходьбы на корточках, ползания, вскарабкивания, прицеливания, укрытия, - сильно отличаются в играх. Тем более в играх одной франшизы.

8
opexdisturbed

Тем более когда их делает один и тот же персонаж.

5
Roayal cat

Для справки в оригинальных MGS1-3 нельзя было передвигаться на корточках. Фишка эта впервые появилась в MGS4.

0
askazanov

Естественно! Зачем сильно замарачиваться!?))))) Только забывают про датошных геймеров!)))

2
Gridon

ну и что такого-то? Ани схожие у всех, главное игра крутая получилась. Да и лентяи разработчики что, сами же геймеры, понимают насколько дорого новый мокап снимать. Кидать бабло на одни анимашки, когда можно в игру новый контент впихнуть. Все равно все рады будут очередной метал гире, хоть в шахматы играй там. Так что не парьтесь вы тут, главное геймплей на месте будет! А про ленивых разрабов да, но кто ж им скажет, сами ж поймут когда игра выйдет.

1
saa0891

Не понятно нахрена было брать UE5 когда есть свой нормальный движок на котором уже сделано несколько игр и всё изучено и опробовано,ещё и оптимизация отличная.

1
sislxrd

а Fox Engine насколько я знаю разрабатывался Конами для футбольчика, просто Кодзима решил использовать тот для MGS5

0
The Dark Side sislxrd

Наоборот. Fox Engine разрабатывался его студией. Собственно из-за создания движка разработка пятой части очень затянулась, что в итоге удорожило разработку и испортило отношения Кодзимы и Конами. Были требования, чтобы игра работала на PS3, поэтому движок имеет такое хорошее масштабирование и оптимизацию.

1
Xstranger
Не понятно нахрена было брать UE5 когда есть свой нормальный движок

У меня такой же вопрос к разработчикам CD Projekt RED и Croteam.

Молодцы CAPCOM, что они отказали от всратого Unreal Engine в пользу собственного качественного игрового движка RE Engine. Они недавно апгрейдили движок RE Engine.

0
Bait795

Есть он будет таким же качественным как пятая часть то это будет не плохо!Главное чтобы стелс не был бы кривым, а то разрабы любят в последнее время ломать что раньше работало и водить пуси режим в угоду тем кому сложно, слишком сложно!Если у человека есть руки и ноги и он хоть иногда пользуется серой жидкостью то сложные моменты не должны его напрягать, а вот если человек особенный это другое то в этом ключе про лайт режим и при условии что он отдельно и не портит гемплей то это не портит замысел, который должен быть по априори в абсолюте не не изменённым в угоду пуси которые не особенные!

0
bysaturn

Как я и писал в прошлой демонстрации геймплея)

Вот же они лентяи.

-1
yupi90

Это не лень это традиции!

-2
Нейтан Дрейк yupi90

Это не традиции, а экономия!

-1
PlatinumJack

действительно, люди ведь каждый день меняют свою походку, привычные движения какие-то! зачем отдавать тысячи денег на новый похожий мокап?

-1
Dislaik PlatinumJack

Зачем мне тогда тратить деньги на ремейк ?

-2
Нейтан Дрейк PlatinumJack

Так в Фантоме же был другой человек.

Но с другой стороны в Ground Zeroes был именно этот, а в фантоме точно такие же анимации.

0
брaтанчик

Это хорошо

-1
Xstranger
повторно использует анимации из

Ну это фишка всей серий MGS кроме MGR: Revengeance.

-1
UnchangingElder

а бабок они просят как будто с нуля.хехехех. жри не обляпайся

0