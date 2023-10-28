Metal Gear Solid Delta: Snake Eater повторно использует анимации из The Phantom Pain

Первый геймплейный ролик Metal Gear Solid Delta: Snake Eater дал много поводов для обсуждения в социальных сетях. В частности, один из особо внимательных пользователей X/Twitter отметил, что в ремейке Metal Gear Solid 3 используются некоторые анимации из The Phantom Pain.
В кратком видеосравнении, опубликованном пользователем HEITAIs в X/Twitter, видно, что такие действия, как ходьба с приседанием, выглядывание из-за углов или свисание с уступов с последующим взбиранием наверх, практически идентичны в обеих играх.
Из этого следует, что Konami будет повторно использовать анимацию The Phantom Pain, поскольку она стала последней игрой в саге, в которой Хидео Кодзима принимал участие после своего ухода из компании. Metal Gear Solid V: The Phantom Pain вышла в 2015 году на PS3, PS4, Xbox 360, Xbox One и ПК, а в 2014 году на этих же платформах был выпущен пролог под названием Ground Zeroes.
Ого, а я не знал, что анимации ходьбы, ходьбы на корточках, ползания, вскарабкивания, прицеливания, укрытия, - сильно отличаются в играх. Тем более в играх одной франшизы.
Тем более когда их делает один и тот же персонаж.
Для справки в оригинальных MGS1-3 нельзя было передвигаться на корточках. Фишка эта впервые появилась в MGS4.
Естественно! Зачем сильно замарачиваться!?))))) Только забывают про датошных геймеров!)))
ну и что такого-то? Ани схожие у всех, главное игра крутая получилась. Да и лентяи разработчики что, сами же геймеры, понимают насколько дорого новый мокап снимать. Кидать бабло на одни анимашки, когда можно в игру новый контент впихнуть. Все равно все рады будут очередной метал гире, хоть в шахматы играй там. Так что не парьтесь вы тут, главное геймплей на месте будет! А про ленивых разрабов да, но кто ж им скажет, сами ж поймут когда игра выйдет.
Не понятно нахрена было брать UE5 когда есть свой нормальный движок на котором уже сделано несколько игр и всё изучено и опробовано,ещё и оптимизация отличная.
а Fox Engine насколько я знаю разрабатывался Конами для футбольчика, просто Кодзима решил использовать тот для MGS5
Наоборот. Fox Engine разрабатывался его студией. Собственно из-за создания движка разработка пятой части очень затянулась, что в итоге удорожило разработку и испортило отношения Кодзимы и Конами. Были требования, чтобы игра работала на PS3, поэтому движок имеет такое хорошее масштабирование и оптимизацию.
У меня такой же вопрос к разработчикам CD Projekt RED и Croteam.
Молодцы CAPCOM, что они отказали от всратого Unreal Engine в пользу собственного качественного игрового движка RE Engine. Они недавно апгрейдили движок RE Engine.
Есть он будет таким же качественным как пятая часть то это будет не плохо!Главное чтобы стелс не был бы кривым, а то разрабы любят в последнее время ломать что раньше работало и водить пуси режим в угоду тем кому сложно, слишком сложно!Если у человека есть руки и ноги и он хоть иногда пользуется серой жидкостью то сложные моменты не должны его напрягать, а вот если человек особенный это другое то в этом ключе про лайт режим и при условии что он отдельно и не портит гемплей то это не портит замысел, который должен быть по априори в абсолюте не не изменённым в угоду пуси которые не особенные!
Как я и писал в прошлой демонстрации геймплея)
Вот же они лентяи.
Это не лень это традиции!
Это не традиции, а экономия!
действительно, люди ведь каждый день меняют свою походку, привычные движения какие-то! зачем отдавать тысячи денег на новый похожий мокап?
Зачем мне тогда тратить деньги на ремейк ?
Так в Фантоме же был другой человек.
Но с другой стороны в Ground Zeroes был именно этот, а в фантоме точно такие же анимации.
Это хорошо
Ну это фишка всей серий MGS кроме MGR: Revengeance.
а бабок они просят как будто с нуля.хехехех. жри не обляпайся