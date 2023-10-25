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Metal Gear Solid Delta: Snake Eater 17.11.2004
9 429 оценок

Ремейк Metal Gear Solid: Snake Eater получил первый геймплейный трейлер

butcher69

Ожидал ли кто-нибудь Metal Gear Solid Delta: Snake Eater на Xbox Partner Preview? Как видите, Microsoft умеет удивлять в хорошем смысле этого слова, а мы можем просто взглянуть на новые кадры из предстоящего ремейка.

Snake Eater. Metal Gear Solid Delta: Snake Eater будет работать на движке Unreal Engine 5, и этот пре-альфа-ролик позволит вам получить представление о его графике.

Metal Gear Solid Delta: Snake Eater станет точным воссозданием оригинального сюжета и игрового дизайна. Кроме того, команда разработчиков будет совершенствовать игровой процесс с помощью потрясающих визуальных эффектов и удобного пользовательского интерфейса.

В этой игре игрокам предстоит перехитрить врагов, используя маскировку, бой в ближнем бою, преследование, допросы, лазание, охоту и лечение раненых. Кроме того, игроки будут бороться с окружающей средой, где ловушки ловят врагов и добычу, угрозы таятся в тени, а шумы предупреждают хищников.

Metal Gear Solid Delta: Snake Eater выйдет в неназванную дату на PlayStation 5, Xbox Series X|S и ПК, и для многих поклонников вселенной MGS она, несомненно, станет одним из самых важных релизов следующего года.

133
84
Комментарии: 84
Ваш комментарий
SULIK 712

оптимизации наверно не будет, анрил 5

36
Spillik

Возрадуйтесь, завезут ДЛСС и генерацию кадров и можно будет выжать 60 фпс на 4090!

7
Understanding the Truth Spillik
Возрадуйтесь, завезут мыло и вазелин и можно будет выжать 60 фпс на 4090!
7
PapaFranku Understanding the Truth

Вазелин закончился, вместо него хозяйственное мыло

5
Wraith_Soul
Metal Gear Solid Delta: Snake Eater будет работать на движке Unreal Engine 5, и этот пре-альфа-ролик позволит вам получить представление о его графике.

У Конами есть свой Fox Engine, но игру делают на UE5 (:

24
ratte88

Если ты про тот же самый движок, на котором был сделан mgs:phantom pain, то это полная тупость переходить на другой двигл, ибо графика там была красива, а оптимизация вообще запредельна.

18
Ang Dark

Так-то права на движ у КОДЗИМЫ, а не у КОНАМИ, а они все еще в тёрках, не таких прям как раньше, нооооо очевидно что он не разрешит использовать СВОЙ движок...Тем более в игре МГ, максимум где видимо дал добро на использование- это в бестолковом футбольчике ... Читаем Википедию.

-1
Кибер_Монах Ang Dark

А сурвайв тогда на каком движке ?

1
Wraith_Soul Ang Dark
Так-то права на движ у КОДЗИМЫ, а не у КОНАМИ, а они все еще в тёрках, не таких прям как раньше, нооооо очевидно что он не разрешит использовать СВОЙ движок...

Если у Кодзимы права на движок то зачем было ездить по студиям Сони, когда уже свой готов?

4
Wraith_Soul Кибер_Монах

На Fox Engine и игра вышла в феврале 2018-го, в том время как права на движок у Кодзимы.

0
Rimasted

Ептыть, UE 5 и Konami, опасное сочетание. Отойду-ка я в сторонку.

14
bysaturn

Анимации прямиком из 5 части. Взаимодействие с водой странное.

Но в целом выглядит пока нормально.

13
Banamba

Анимации уровня инди игры.

-7
InfinityDance Banamba

Эксперты по анимации.

11
Kenn1y

С такой графикой должен был выйти сборник.

12
Snake2105

Да все 4 части

0
L1no
7
warp 37

Графика будет как в The Phantom Pain, только в рекомендуемых требованиях будет уже RTX 4080?

6
hollo0w

Я так понимаю на консолях будет 20 ФПС?

3
Bassota277

выглядит как видосы на ютубе типа "УУУ РЕМЕЙК ЗЕЛЬДЫ НА АНРИЛ ЭНЖИН" и там как правило самые всратые васянские эффекты на свете

1
Yapa Skuda

Конечно только ради света и стоит играть в игры не так ли?

0
saa0891

По сравнению с их го*носборниками тут хоть видно что они работали,жаль только они не начали делать нормальные ремейки с первой части,есть ремейк с куба но он кривой и хреновый,а хочется на нормальном движке,с нормальной камерой,механикой и т.д.

Metal Gear Solid Delta: Snake Eater станет точным воссозданием оригинального сюжета и игрового дизайна. Кроме того, команда разработчиков будет совершенствовать игровой процесс с помощью потрясающих визуальных эффектов и удобного пользовательского интерфейса.

На само деле очень хочется поиграть в нормальный,олдскульный стелс.

0
Roayal cat

Так MGS3 в хронологическом порядке и есть первая часть.

4
saa0891 Roayal cat

Так в любом случае ремейк MGS 1998 они всё равно не будут делать (это просто мои хотелки),да и по любому ремейки делают не хронологическом порядке а в номерном.

1
Александр Карпинский

До сих пор не понимаю претензии к кривому ремейку с кубической приставки. Единственная претензия - кат-цены с отсебятиной и всё... Геймплей сталь чуточку проще, это да.

0
Roayal cat saa0891

С чего ты это решил? Будет коммерчески успешна эта, римейкнут и другие. По аналогии капком не зашел бы людям второй римейк других бы не увидели. Это очевидно.

0
saa0891 Александр Карпинский

Да там только от одного саундтрека уже тошнит,в оригинале соунд был прост бомба,и как я уже написал выше хочется нормальный движок,графон,камеру и механики.

0
Александр Карпинский

Господа, я пришёл сюда насрать в комментарии.

Нет ну вы это видели? видели? Ну нахер

Первые секунды трейлера меня заинтересовался, я расплылся в настоящей улыбке словно от неожиданного подарка, но что я увидел дальше?

Сразу же было понятно, что выбор движка пал на Unreal, характерное освещение, структура грязи, да и листва: всё это в купе сразу же выдало столь нелюбимый в последнее время движок. Вроде как рано ещё воротить нос, ибо на таком движке делают достаточно красивые поделки, которые удивляют своей картинкой и работой со-спецэффектами (тот же Ghostwire: Tokyo не даст соврать). Но судя по увиденному, игра находиться на очень ранней стадии разработки, по сути нам как будто бы показали набор стандартных ассетов, чтобы доказать что игра реально существует и работа над ней ведётся. Я искренне надеюсь, что разработка игры затянется на добрые пару лет, ибо нужно достаточное количество времени, дабы приблизиться к той планке качества, что в своё время так высоко задрал Кодзима.

Не удивлюсь, что существование данного тизера обуславливает лишь желание разработчиков показать компании инвесторов, что они не сидят без дела.

0
Esuguy

Анимации, по ощущениям, из оригинальной игры взяли как будто бы.

-2
askazanov

Интересно. Потом увидим.)

0
Snake2105

Выглядит круто =)

0
ka27

Первая полвина игры еле-еле, Снейк правда вообще лошара там, постоянно обнаруживают, избивают, как тряпку, босы детские, типа человек-пчела, человек-ящерица и пр., голубые там ещё зачем-то были, генерал наш распознаёт Снейка по причиндалам.... и избил, как чмошника последнего, тогда и бросил, проходил когда-то на ПС2, вишинкой на этом торте было... Из плюсов: камуфляж там неплох, лечиться интересно, есть надо было, управление чуть лучше чем в 1-й части сделали.

-3
Snake2105 ka27

Ну так для ПС2 это и была одна из топ игр, когда ты еще мелкий школьник и для тебя эта игра крутой стелс боевик, ведь в то время таких игр было очень мало. А в ремейки чисто пройти и поностальгировать. Зря ты её закинул, ведь перед последней миссией когда ты поднимаешься по лестнице играла очень красивая музыка, а потом последний бой и все это выглядело очень красочно.

0
Snake Snaake Snaaaaaake

кто-нибудь объяснит, зачем выпускать трейлер, который откровенно ЛАГАЕТ ?

0
inkomniak

На второй плойке проходил класная игруля

0
regreto1

Жду. И буду ждать. А потом смотреть и обмазываться.

0
hyper1

такое мы берем. если не будет денуво, скачаю, будет денуво, не дождусь взлома и куплю.

графика конечно отстой

0
Porsche911GT3RS

Игра выглядит так, как будто они одни из немногих, кто разбирается в тонкостях UE5

0
Юра Буймистров99

Ни**я се качественно

0
Декстер Морган

Выглядит безумно красиво, куча деталей, но...

Но до релиза, как до луны, в известной позиции, да и порежут всю эту красоту безбожно, потому что соснольки не потянут, проходили это уже.

0
askazanov

В это я поиграю! А чё, когда выйдет, чё ориентировочно не написал автор!?) - Вы же писаки любите слухи собирать!)))

0
U1traMagnum

Трейлер какой то очень странный) ракурсы тоже видно что акцент не на экшен а на детали был сделан ну в принципе выглядит не плохо освещение правда не хватает ну это по любому ранний билд. Ждем экшен трейлера где Снейк будет валить всех на право и на лево)

0
G-1

Старый мгс3 запущенный через враппер анрил энжайна, как гта дефинитив эдишн в общем. Могли бы тоже все части за раз так ремейкнуть.

0
evetester

Ждём скорейшего выпуска!

0
UnhappyIrae

Выглядит неплохо, но гг конечно на чеченца теперь похож, но хоть не чёрный!

0
FatalleZ

Очень порадовал обрыв за который цепляется Снейк. Очень реалистичная прямая линия на отвесной скале. Анриал просто.

0
hamshut

Хм. Странно, что игра на движке Unreal Engine 5 2024 года выглядит даже чуток слабее, чем 5 часть восьмилетней давности!

-1
ValSpain

кодзима умел в дизайн, а там его нет, выходит консольная шняга уровня пс4 максимум)

-1
HandsomeRed

Хм...мод на Фантомную Моль?

-1
askazanov

В трейлере на джойстике прохождение, значит это представлена оптимизация на Соньку, интересно как на ПК будет с графоном и оптимизоном!?)))

-1
GayFish

Локации такие же микроскопические, больше похоже на фанатский ремастер, а не ремейк.

-2
StierZed

Симулятор беременной мухи по имени Снейк.

-2
kaka qp0H

кринжатина в 30 фпс.....

-5
Roayal cat

Пока что идеальными римейками я считаю игры от блюпоинт тень колосса и демонс солс. Когда оригинал не тронут просто переделана графика на современную. Тут же похоже по той же формуле действуют. И это очень хорошо.

-6
Understanding the Truth

А теперь почитай разницу между ремейком и ремастером

1
Александр Карпинский

Есть большое количество прекрасных реймейков и их куда больше чем вы думаете. От попсовых Resident Evil 2 и Final Fantasy 7 до Mortal Kombat (2011) и God Of War

-3
Roayal cat Александр Карпинский

Если я их не назвал значит я о них не знаю по твоему. Ты прочти внимательно, что я напечатал. Для меня хорошо, когда я играю в старую игру с современной графикой, а не в очередное переосмысление. Поэтому я и привёл римейки от блюпоинт.

0
Roayal cat Understanding the Truth

А теперь подними своё забрало и внимательно прочти что я напечатал.

0
Understanding the Truth Roayal cat

В давай-ка я твоё подниму, пару раз,, ремастер это изменение графики, а ремейк это дополнение сюжет и в некоторых местах изменение., как и обновлённая графика

0
impostor300
-6
Yapa Skuda

Ты хотел сказать; "сейчас мы узнаем малоизвестное мнение представителей комьюнити пг"?

0
Декстер Морган

Ведущий эсперт игрового портала Playground сейчас вам разложит

0
pezaninn

опять у лошков без 4090 не пойдет и они будут гневные коменты писать, ой я это вслух написал?

-8
impostor300

и г@вном кидаться

-3
Yapa Skuda

Наклянчил подписку на каком нибудь кинопоиске, на которую копил всю жизнь, теперь затирает как плохо живется тем, кто не купил 4090) типикал пг

0