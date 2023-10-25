Ремейк Metal Gear Solid: Snake Eater получил первый геймплейный трейлер

Ожидал ли кто-нибудь Metal Gear Solid Delta: Snake Eater на Xbox Partner Preview? Как видите, Microsoft умеет удивлять в хорошем смысле этого слова, а мы можем просто взглянуть на новые кадры из предстоящего ремейка.
Snake Eater. Metal Gear Solid Delta: Snake Eater будет работать на движке Unreal Engine 5, и этот пре-альфа-ролик позволит вам получить представление о его графике.
Metal Gear Solid Delta: Snake Eater станет точным воссозданием оригинального сюжета и игрового дизайна. Кроме того, команда разработчиков будет совершенствовать игровой процесс с помощью потрясающих визуальных эффектов и удобного пользовательского интерфейса.
В этой игре игрокам предстоит перехитрить врагов, используя маскировку, бой в ближнем бою, преследование, допросы, лазание, охоту и лечение раненых. Кроме того, игроки будут бороться с окружающей средой, где ловушки ловят врагов и добычу, угрозы таятся в тени, а шумы предупреждают хищников.
Metal Gear Solid Delta: Snake Eater выйдет в неназванную дату на PlayStation 5, Xbox Series X|S и ПК, и для многих поклонников вселенной MGS она, несомненно, станет одним из самых важных релизов следующего года.
оптимизации наверно не будет, анрил 5
Возрадуйтесь, завезут ДЛСС и генерацию кадров и можно будет выжать 60 фпс на 4090!
Вазелин закончился, вместо него хозяйственное мыло
У Конами есть свой Fox Engine, но игру делают на UE5 (:
Если ты про тот же самый движок, на котором был сделан mgs:phantom pain, то это полная тупость переходить на другой двигл, ибо графика там была красива, а оптимизация вообще запредельна.
Так-то права на движ у КОДЗИМЫ, а не у КОНАМИ, а они все еще в тёрках, не таких прям как раньше, нооооо очевидно что он не разрешит использовать СВОЙ движок...Тем более в игре МГ, максимум где видимо дал добро на использование- это в бестолковом футбольчике ... Читаем Википедию.
А сурвайв тогда на каком движке ?
Если у Кодзимы права на движок то зачем было ездить по студиям Сони, когда уже свой готов?
На Fox Engine и игра вышла в феврале 2018-го, в том время как права на движок у Кодзимы.
Ептыть, UE 5 и Konami, опасное сочетание. Отойду-ка я в сторонку.
Анимации прямиком из 5 части. Взаимодействие с водой странное.
Но в целом выглядит пока нормально.
Анимации уровня инди игры.
Эксперты по анимации.
С такой графикой должен был выйти сборник.
Да все 4 части
Графика будет как в The Phantom Pain, только в рекомендуемых требованиях будет уже RTX 4080?
Я так понимаю на консолях будет 20 ФПС?
выглядит как видосы на ютубе типа "УУУ РЕМЕЙК ЗЕЛЬДЫ НА АНРИЛ ЭНЖИН" и там как правило самые всратые васянские эффекты на свете
Конечно только ради света и стоит играть в игры не так ли?
По сравнению с их го*носборниками тут хоть видно что они работали,жаль только они не начали делать нормальные ремейки с первой части,есть ремейк с куба но он кривой и хреновый,а хочется на нормальном движке,с нормальной камерой,механикой и т.д.
На само деле очень хочется поиграть в нормальный,олдскульный стелс.
Так MGS3 в хронологическом порядке и есть первая часть.
Так в любом случае ремейк MGS 1998 они всё равно не будут делать (это просто мои хотелки),да и по любому ремейки делают не хронологическом порядке а в номерном.
До сих пор не понимаю претензии к кривому ремейку с кубической приставки. Единственная претензия - кат-цены с отсебятиной и всё... Геймплей сталь чуточку проще, это да.
С чего ты это решил? Будет коммерчески успешна эта, римейкнут и другие. По аналогии капком не зашел бы людям второй римейк других бы не увидели. Это очевидно.
Да там только от одного саундтрека уже тошнит,в оригинале соунд был прост бомба,и как я уже написал выше хочется нормальный движок,графон,камеру и механики.
Господа, я пришёл сюда насрать в комментарии.
Нет ну вы это видели? видели? Ну нахер
Первые секунды трейлера меня заинтересовался, я расплылся в настоящей улыбке словно от неожиданного подарка, но что я увидел дальше?
Сразу же было понятно, что выбор движка пал на Unreal, характерное освещение, структура грязи, да и листва: всё это в купе сразу же выдало столь нелюбимый в последнее время движок. Вроде как рано ещё воротить нос, ибо на таком движке делают достаточно красивые поделки, которые удивляют своей картинкой и работой со-спецэффектами (тот же Ghostwire: Tokyo не даст соврать). Но судя по увиденному, игра находиться на очень ранней стадии разработки, по сути нам как будто бы показали набор стандартных ассетов, чтобы доказать что игра реально существует и работа над ней ведётся. Я искренне надеюсь, что разработка игры затянется на добрые пару лет, ибо нужно достаточное количество времени, дабы приблизиться к той планке качества, что в своё время так высоко задрал Кодзима.
Не удивлюсь, что существование данного тизера обуславливает лишь желание разработчиков показать компании инвесторов, что они не сидят без дела.
Анимации, по ощущениям, из оригинальной игры взяли как будто бы.
Интересно. Потом увидим.)
Выглядит круто =)
Первая полвина игры еле-еле, Снейк правда вообще лошара там, постоянно обнаруживают, избивают, как тряпку, босы детские, типа человек-пчела, человек-ящерица и пр., голубые там ещё зачем-то были, генерал наш распознаёт Снейка по причиндалам.... и избил, как чмошника последнего, тогда и бросил, проходил когда-то на ПС2, вишинкой на этом торте было... Из плюсов: камуфляж там неплох, лечиться интересно, есть надо было, управление чуть лучше чем в 1-й части сделали.
Ну так для ПС2 это и была одна из топ игр, когда ты еще мелкий школьник и для тебя эта игра крутой стелс боевик, ведь в то время таких игр было очень мало. А в ремейки чисто пройти и поностальгировать. Зря ты её закинул, ведь перед последней миссией когда ты поднимаешься по лестнице играла очень красивая музыка, а потом последний бой и все это выглядело очень красочно.
кто-нибудь объяснит, зачем выпускать трейлер, который откровенно ЛАГАЕТ ?
На второй плойке проходил класная игруля
Жду. И буду ждать. А потом смотреть и обмазываться.
такое мы берем. если не будет денуво, скачаю, будет денуво, не дождусь взлома и куплю.
графика конечно отстой
Игра выглядит так, как будто они одни из немногих, кто разбирается в тонкостях UE5
Ни**я се качественно
Выглядит безумно красиво, куча деталей, но...
Но до релиза, как до луны, в известной позиции, да и порежут всю эту красоту безбожно, потому что соснольки не потянут, проходили это уже.
В это я поиграю! А чё, когда выйдет, чё ориентировочно не написал автор!?) - Вы же писаки любите слухи собирать!)))
Трейлер какой то очень странный) ракурсы тоже видно что акцент не на экшен а на детали был сделан ну в принципе выглядит не плохо освещение правда не хватает ну это по любому ранний билд. Ждем экшен трейлера где Снейк будет валить всех на право и на лево)
Старый мгс3 запущенный через враппер анрил энжайна, как гта дефинитив эдишн в общем. Могли бы тоже все части за раз так ремейкнуть.
Ждём скорейшего выпуска!
Выглядит неплохо, но гг конечно на чеченца теперь похож, но хоть не чёрный!
Очень порадовал обрыв за который цепляется Снейк. Очень реалистичная прямая линия на отвесной скале. Анриал просто.
Хм. Странно, что игра на движке Unreal Engine 5 2024 года выглядит даже чуток слабее, чем 5 часть восьмилетней давности!
кодзима умел в дизайн, а там его нет, выходит консольная шняга уровня пс4 максимум)
Хм...мод на Фантомную Моль?
В трейлере на джойстике прохождение, значит это представлена оптимизация на Соньку, интересно как на ПК будет с графоном и оптимизоном!?)))
Локации такие же микроскопические, больше похоже на фанатский ремастер, а не ремейк.
Симулятор беременной мухи по имени Снейк.
кринжатина в 30 фпс.....
Пока что идеальными римейками я считаю игры от блюпоинт тень колосса и демонс солс. Когда оригинал не тронут просто переделана графика на современную. Тут же похоже по той же формуле действуют. И это очень хорошо.
А теперь почитай разницу между ремейком и ремастером
Есть большое количество прекрасных реймейков и их куда больше чем вы думаете. От попсовых Resident Evil 2 и Final Fantasy 7 до Mortal Kombat (2011) и God Of War
Если я их не назвал значит я о них не знаю по твоему. Ты прочти внимательно, что я напечатал. Для меня хорошо, когда я играю в старую игру с современной графикой, а не в очередное переосмысление. Поэтому я и привёл римейки от блюпоинт.
А теперь подними своё забрало и внимательно прочти что я напечатал.
В давай-ка я твоё подниму, пару раз,, ремастер это изменение графики, а ремейк это дополнение сюжет и в некоторых местах изменение., как и обновлённая графика
Ты хотел сказать; "сейчас мы узнаем малоизвестное мнение представителей комьюнити пг"?
Ведущий эсперт игрового портала Playground сейчас вам разложит
опять у лошков без 4090 не пойдет и они будут гневные коменты писать, ой я это вслух написал?
и г@вном кидаться
Наклянчил подписку на каком нибудь кинопоиске, на которую копил всю жизнь, теперь затирает как плохо живется тем, кто не купил 4090) типикал пг