Первое сравнение геймплея ремейка Metal Gear Solid 3 на Unreal Engine 5 и оригинальной игры

В рамках недавней презентации Xbox был представлен первый геймплейный трейлер обновленной версии культового стелс-экшена Metal Gear Solid 3. Ремейком игры занимается лично игровая студия Konami, которая использует для этого передовую версию Unreal Engine 5. Как изменилась Metal Gear Solid 3 на новом графическом движке в сравнении с оригинальным проектом можно оценить в специальном ролике.
Энтузиаст под ником Cycu1 решил показать наглядное сравнение оригинальной Metal Gear Solid 3: Snake Eater и её предстоящего ремейка. Дата релиза обновленной версии игры по-прежнему остается неизвестной, однако уже сейчас можно оценить, как сильно преобразилась игра. Стоит отметить, что для сравнения использована не самая первая версия Metal Gear Solid 3; для видео автор использовал кадры, записанные с Metal Gear Solid 3 HD Edition на PS3, которая вышла больше десяти лет назад. Несмотря на это, в ремейке ощущается переработка всей локации в целом, а не просто перерисовка текстур.
Ремейк Metal Gear Solid Delta: Snake Eater создается для ПК и консолей нового поколения. Ожидается, что релиз игры состоится уже после выхода обновленной Silent Hill 2. Поклонники серии Metal Gear Solid вполне могут надеяться на выход проекта в конце следующего года.
на псп играл, забанов будет переиграть)
уверен, что на PSP?
Этой игры нет на PSP
На пс Вита выходила трилогия, пробовал, но без сабов не смог.
Сравнение не в пиз у)
Видео специально в 15 фпс сделано, чтобы "оптимизации" УЕ5 не было видно?
Чтобы не тереться о нее
А нафига прислоняться? Можешь объяснить? Я бы тоже не стал прислоняться вплотную в его ситуации. В оригинале все эти прислонения всегда выглядели очень комично и не очень естественно. Хорошо, что в ремейке эту проблему исправили.
Ремейк прекрасен! Надеюсь только, что не всю игру один в один скопировали. Суть любого ремейка переосмыслить проект с нуля, а не скопировать старое на новых технологиях.
Это суть перезапуска переосмыслить проект с нуля.
Ну и харя у него. Прям уже не Снейк, а Санёк.
Короче круче не куда) если сделали бы несколько ремейков, это было супер
желтого фильтра не хватает
Отличия колоссальны! Новый движ UE5 создаёт новую эру графония🤝 Мастера меча будут довольны 🙏