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Metal Gear Solid Delta: Snake Eater 17.11.2004
9 429 оценок

Первое сравнение геймплея ремейка Metal Gear Solid 3 на Unreal Engine 5 и оригинальной игры

Gutsz
Новости

В рамках недавней презентации Xbox был представлен первый геймплейный трейлер обновленной версии культового стелс-экшена Metal Gear Solid 3. Ремейком игры занимается лично игровая студия Konami, которая использует для этого передовую версию Unreal Engine 5. Как изменилась Metal Gear Solid 3 на новом графическом движке в сравнении с оригинальным проектом можно оценить в специальном ролике.

Энтузиаст под ником Cycu1 решил показать наглядное сравнение оригинальной Metal Gear Solid 3: Snake Eater и её предстоящего ремейка. Дата релиза обновленной версии игры по-прежнему остается неизвестной, однако уже сейчас можно оценить, как сильно преобразилась игра. Стоит отметить, что для сравнения использована не самая первая версия Metal Gear Solid 3; для видео автор использовал кадры, записанные с Metal Gear Solid 3 HD Edition на PS3, которая вышла больше десяти лет назад. Несмотря на это, в ремейке ощущается переработка всей локации в целом, а не просто перерисовка текстур.

Ремейк Metal Gear Solid Delta: Snake Eater создается для ПК и консолей нового поколения. Ожидается, что релиз игры состоится уже после выхода обновленной Silent Hill 2. Поклонники серии Metal Gear Solid вполне могут надеяться на выход проекта в конце следующего года.

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16
Комментарии: 16
Ваш комментарий
ПАНКОША
12
Алексей Дарк
3
ZOMBIEHERRO

на псп играл, забанов будет переиграть)

1
Kayse_Nour

уверен, что на PSP?

1
Ely Maze

Этой игры нет на PSP

2
MadDarkGuard

На пс Вита выходила трилогия, пробовал, но без сабов не смог.

1
SERgik 777

Сравнение не в пиз у)

1
ratte88

Видео специально в 15 фпс сделано, чтобы "оптимизации" УЕ5 не было видно?

1
Комментарий удален
Horrifing

Чтобы не тереться о нее

11
Janekste

А нафига прислоняться? Можешь объяснить? Я бы тоже не стал прислоняться вплотную в его ситуации. В оригинале все эти прислонения всегда выглядели очень комично и не очень естественно. Хорошо, что в ремейке эту проблему исправили.

-5
Janekste

Ремейк прекрасен! Надеюсь только, что не всю игру один в один скопировали. Суть любого ремейка переосмыслить проект с нуля, а не скопировать старое на новых технологиях.

0
Tiktotayou124

Это суть перезапуска переосмыслить проект с нуля.

1
Uilenspiegel

Ну и харя у него. Прям уже не Снейк, а Санёк.

0
SERGIOUS LEE

Короче круче не куда) если сделали бы несколько ремейков, это было супер

0
Maxinick

желтого фильтра не хватает

0
Народный гейминг

Отличия колоссальны! Новый движ UE5 создаёт новую эру графония🤝 Мастера меча будут довольны 🙏

-9