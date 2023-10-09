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Metal Gear Solid Delta: Snake Eater 17.11.2004
9 424 оценки

В сети появились возможные подробности разработки Metal Gear Solid Delta: Snake Eater

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monk70
Новости

В этом году был официально анонсирован ремейк третьей части серии игр Metal Gear Solid от Konami для домашних консолей текущего поколения и ПК. С момента анонса игры мы не получали никаких новых новостей о проекте. Однако, недавно инсайдер через Reddit поделился некоторой информацией об игре из своих источников.

  • Игра находится в разработке уже более 3 лет, основные работы над ней завершены, и те, кто над ней работает, теперь ждут даты релиза.
  • Игра представляет собой 100% ремейк оригинальной версии без каких-либо изменений. Никаких новых сцен, новых локаций и т. д. не ждите, поскольку Konami явно просила, чтобы ремейк был на 100% идентичен оригинальной версии игры.
  • Никаких новых версий захвата движений персонажей не запрашивалось в связи с тем, что диалоги игры такие же, как и в оригинальной версии, без каких-либо изменений.
  • В кинематографических сценах отказались от идеи кинематографического экрана «с черными полосами сверху и снизу», и игра стала полноэкранной.
  • Игра находится в разработке на Unreal Engine, скорее всего, в четвертой его версии.
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Комментарии: 2
Ваш комментарий
Нейтан Дрейк

Если нельзя будет передвигать гуськом и прицеливаться от 3 лица, то это фейл.

Да и камуфляжи вручную переключать надоедает.

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Sunset_Neko
Игра находится в разработке на Unreal Engine, скорее всего, в четвертой его версии.

че за бред?

1. Оно уже по-умолчанию не может быть 100% идентично, а если и будет, то нас ждет повторение истории с ремастерами GTA

2. Fox Engine у них для вида остался? Или все, кто с ним мог работать уже разбежались?

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