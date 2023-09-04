Konami покажет на TGS 2023 сборник ремастеров Metal Gear и Silent Hill ©

Вслед за студией Хидэо Кодзимы, подробностями своего участия в игровой выставке Tokyo Game Show 2023 поделилась Konami. Компания собирается привести на мероприятие несколько крупных демонстрационных стендов, где позволит поиграть в собственные проекты и игры от партнеров. На TGS Konami официально покажет ремастеры Metal Gear Collection Vol. 1, а также ожидается демонстрация Silent Hill.

Согласно официальному анонсу, у Konami будет представлена одна из самых больших игровых линеек. Компания приведет несколько играбельных демок своих будущих проектов и выступит партнером для множества других студий. Главным проектом на TGS 2023, судя по всему, станет сборник ремастеров Metal Gear. Именно обновленным версиям классических стелс-экшенов будут посвящены основные мероприятия компании. Также студия привезет такие игры, как:

CYGNI: All Guns Blazing

eBASEBALL Powerful Pro Baseball 2022

Momotaro Dentetsu World: Chikyuu wa Kibou de Mawatteru!

Powerful Pro Baseball Eikan Nine Crossroad

Super Bomberman R 2

WBSC eBASEBALL: Power Pros

Yu-Gi-Oh! Duel Links

UFO Robot Grendizer: The Feast of the Wolves

Sea of Stars

Gravity Circuit

И другие

Ремейки Metal Gear Solid Delta: Snake Eater и Silent Hill 2 официально не указаны в общей программе Konami. Тем не менее большинство аналитиков и инсайдеров уверены, что компания готовит несколько важных объявлений по поводу серии Silent Hill. Наиболее вероятно, в рамках мероприятия будет раскрыта дата премьеры интерактивного сериала Silent Hill: Ascension и другие подробности проекта.