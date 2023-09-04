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Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 1 24.10.2023
7.7 28 оценок

Konami покажет на TGS 2023 сборник ремастеров Metal Gear и Silent Hill

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Gutsz
Новости

Вслед за студией Хидэо Кодзимы, подробностями своего участия в игровой выставке Tokyo Game Show 2023 поделилась Konami. Компания собирается привести на мероприятие несколько крупных демонстрационных стендов, где позволит поиграть в собственные проекты и игры от партнеров. На TGS Konami официально покажет ремастеры Metal Gear Collection Vol. 1, а также ожидается демонстрация Silent Hill.

Согласно официальному анонсу, у Konami будет представлена одна из самых больших игровых линеек. Компания приведет несколько играбельных демок своих будущих проектов и выступит партнером для множества других студий. Главным проектом на TGS 2023, судя по всему, станет сборник ремастеров Metal Gear. Именно обновленным версиям классических стелс-экшенов будут посвящены основные мероприятия компании. Также студия привезет такие игры, как:

  • CYGNI: All Guns Blazing
  • eBASEBALL Powerful Pro Baseball 2022
  • Momotaro Dentetsu World: Chikyuu wa Kibou de Mawatteru!
  • Powerful Pro Baseball Eikan Nine Crossroad
  • Super Bomberman R 2
  • WBSC eBASEBALL: Power Pros
  • Yu-Gi-Oh! Duel Links
  • UFO Robot Grendizer: The Feast of the Wolves
  • Sea of Stars
  • Gravity Circuit
  • И другие

Ремейки Metal Gear Solid Delta: Snake Eater и Silent Hill 2 официально не указаны в общей программе Konami. Тем не менее большинство аналитиков и инсайдеров уверены, что компания готовит несколько важных объявлений по поводу серии Silent Hill. Наиболее вероятно, в рамках мероприятия будет раскрыта дата премьеры интерактивного сериала Silent Hill: Ascension и другие подробности проекта.

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Комментарии: 16
Ваш комментарий
RTYWD

Метал гир, эта та игра, которая не поддерживает клаву и мышь))

0
Нейтан Дрейк

Они вроде собирались прикрутить.

0
AlexFullBeast Нейтан Дрейк

В третью часть только по итогу прикрутили, а в остальных сказали не будет уже все.

0
A E

"ремастеров" с бокса 360

0
OculusMortem

Просто выпустите сборник оригинальных сайлент хиллов, как с метал гирами делают сейчас. Я бы взял для коллекции. Только пожалуйста, не ремастеры для бокса 360, они же убожество.

0
Нейтан Дрейк

В гоге купи 2, 3 и 4 части.

0
AlexFullBeast Нейтан Дрейк
В гоге купи 2, 3 и 4 части.

В гоге никогда не было Silent Hill 2 и 3. Только 4я и ту добавили пару лет назад.

3
Нейтан Дрейк AlexFullBeast

Действительно.

0
AlexFullBeast
Konami покажет на TGS 2023 сборник ремастеров Metal Gear и Silent Hill

Эх, я уж прочитал и подумал, что будет сборник ремастеров Silent Hill

0
Ethan Hunt

Надеюсь на показ ремейка Silent Hill 2

0
Jay C

Ремастеры Metal Gear ? Это унылое г.... аля GTA Trilogy, хоть бы в 2023 году 4К разрешение и текстуры натянули на проекты. Несколько месяцев назад инфа была что ремейк SH2 готов почти, вот главным событием сделали бы полноценный показ игры с объявлением даты выхода, а не эти бесмысленные подделки.

0
ugf16349

Какой сборник ремастеров silent hill? Может ремейк 2 части? Где источник?

0
arttk

Опять сделают ленивые ремастеры, на первые части MGS и Silent Hill с 1 по 4 нужны ремейки уже, качественные понятное дело, так как эти игры выходили на PS1 и 2 и там помимо устаревшей графики ещё и неудобное управление. Ремейк второй части SH кстати делают, какого он будет качества не понятно.

0
Luis_Se

Сначала подумал будет сборник переиздания Silent Hill, но нет, блэт, показалось

0
KnDiman

Ремастеры с минимум изменений и без поддержки клавы и мыши на ПК, посмотрите на Capcom и не позорьтесь, люди делают шикарные ремейки и гребут деньги..

0
DORAEMON1989

ок

-4