Konami покажет на TGS 2023 сборник ремастеров Metal Gear и Silent Hill

Вслед за студией Хидэо Кодзимы, подробностями своего участия в игровой выставке Tokyo Game Show 2023 поделилась Konami. Компания собирается привести на мероприятие несколько крупных демонстрационных стендов, где позволит поиграть в собственные проекты и игры от партнеров. На TGS Konami официально покажет ремастеры Metal Gear Collection Vol. 1, а также ожидается демонстрация Silent Hill.
Согласно официальному анонсу, у Konami будет представлена одна из самых больших игровых линеек. Компания приведет несколько играбельных демок своих будущих проектов и выступит партнером для множества других студий. Главным проектом на TGS 2023, судя по всему, станет сборник ремастеров Metal Gear. Именно обновленным версиям классических стелс-экшенов будут посвящены основные мероприятия компании. Также студия привезет такие игры, как:
- CYGNI: All Guns Blazing
- eBASEBALL Powerful Pro Baseball 2022
- Momotaro Dentetsu World: Chikyuu wa Kibou de Mawatteru!
- Powerful Pro Baseball Eikan Nine Crossroad
- Super Bomberman R 2
- WBSC eBASEBALL: Power Pros
- Yu-Gi-Oh! Duel Links
- UFO Robot Grendizer: The Feast of the Wolves
- Sea of Stars
- Gravity Circuit
- И другие
Ремейки Metal Gear Solid Delta: Snake Eater и Silent Hill 2 официально не указаны в общей программе Konami. Тем не менее большинство аналитиков и инсайдеров уверены, что компания готовит несколько важных объявлений по поводу серии Silent Hill. Наиболее вероятно, в рамках мероприятия будет раскрыта дата премьеры интерактивного сериала Silent Hill: Ascension и другие подробности проекта.
Метал гир, эта та игра, которая не поддерживает клаву и мышь))
Они вроде собирались прикрутить.
В третью часть только по итогу прикрутили, а в остальных сказали не будет уже все.
"ремастеров" с бокса 360
Просто выпустите сборник оригинальных сайлент хиллов, как с метал гирами делают сейчас. Я бы взял для коллекции. Только пожалуйста, не ремастеры для бокса 360, они же убожество.
В гоге купи 2, 3 и 4 части.
В гоге никогда не было Silent Hill 2 и 3. Только 4я и ту добавили пару лет назад.
Действительно.
Эх, я уж прочитал и подумал, что будет сборник ремастеров Silent Hill
Надеюсь на показ ремейка Silent Hill 2
Ремастеры Metal Gear ? Это унылое г.... аля GTA Trilogy, хоть бы в 2023 году 4К разрешение и текстуры натянули на проекты. Несколько месяцев назад инфа была что ремейк SH2 готов почти, вот главным событием сделали бы полноценный показ игры с объявлением даты выхода, а не эти бесмысленные подделки.
Какой сборник ремастеров silent hill? Может ремейк 2 части? Где источник?
Опять сделают ленивые ремастеры, на первые части MGS и Silent Hill с 1 по 4 нужны ремейки уже, качественные понятное дело, так как эти игры выходили на PS1 и 2 и там помимо устаревшей графики ещё и неудобное управление. Ремейк второй части SH кстати делают, какого он будет качества не понятно.
Сначала подумал будет сборник переиздания Silent Hill, но нет, блэт, показалось
Ремастеры с минимум изменений и без поддержки клавы и мыши на ПК, посмотрите на Capcom и не позорьтесь, люди делают шикарные ремейки и гребут деньги..
ок