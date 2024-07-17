Metal Slug: Awakening получила релизный трейлер

Metal Slug: Awakening обзавелась датой выхода и стартовым трейлером: игра, созданная компанией Tencent по мотивам знаменитой серии SNK, будет доступна на PC, iOS и Android с завтрашнего дня, 18 июля, в традиционном формате free-to-play.

В отличие от других недавних спин-оффов, Metal Slug: Awakening пытается воспроизвести классическую формулу саги, с ее захватывающей механикой экшен-шутера, но с полностью обновленным, красочным и динамичным графическим стилем.

Но и это еще не все: Awakening включает в себя некоторые оригинальные сценарии Metal Slug и кооперативный режим для четырех игроков, а также совершенно новые элементы, такие как структура в стиле roguelike, чтобы сделать сеттинг более привлекательным.

Через несколько часов мы узнаем, удалась ли эта попытка Tencent по отношению к великой классике SNK.

Как вы помните, Metal Slug: Awakening была анонсирована в 2020 году как Metal Slug Code: J, но затем проект претерпел ряд изменений, прошел через несколько бета-версий и теперь наконец готов к официальному запуску.

В Awakening, в состав которой входят все персонажи серии, попытаются добавить немного глубины в формулу благодаря особым способностям главных героев, различным транспортным средствам и оружию, которые нам придется использовать по максимуму, чтобы победить врагов, встречающихся на пути.