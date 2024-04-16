Atlus проведет 30-минутную презентацию по Metaphor: ReFantazio 23 апреля

Компания Atlus объявила, что специальная трансляция-презентация грядущей ролевой игры Metaphor: ReFantazio состоится 23 апреля 2024 года в 01.00 по МСК. Вероятно, во время трансляции будет названа дата выхода игры.

Metaphor: ReFantazio происходит в Объединенном королевстве Эухрония - стране, погрузившейся в смуту после убийства короля. История принимает драматический оборот, когда Королевская магия, мистическая сила, ранее известная только королю, неожиданно вызывается, что приводит к грандиозному королевскому турниру, чтобы определить следующего правителя.

На фоне этой бурной обстановки главный герой вместе со своей напарницей, феей Галикой, отправляется на поиски, чтобы снять проклятие, наложенное на принца, которого королевство считает умершим. Их путешествие проходит по обширным землям Эухронии, и оказывается, что их миссия тесно связана с продолжающимся турниром за трон. Чтобы добиться успеха, они должны заключить союз с разнообразными друзьями и последователями из различных племен, населяющих этот мир, каждый из которых вносит свой уникальный вклад в разворачивающееся повествование.

Metaphor: ReFantazio также была известна как Project Re Fantasy в течение нескольких лет. Игра разрабатывается командой, стоящей за Persona 3, Persona 4 и Persona 5. Это действительно похоже на JRPG нового поколения. В ней также есть нотки серии Shin Megami Tensei. Геймдиректором является Кацура Хасино, а композитором — Сёдзи Мэгуро.

Metaphor: ReFantazio выйдет для PlayStation 4, PlayStation 5, Steam, Xbox One, Xbox Series X|S и PC осенью 2024 года.