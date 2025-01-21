Metaphor: ReFantazio превращается в мангу - релиз уже завтра

Atlus продолжает расширять вселенную Metaphor: ReFantazio: игра превращается в мангу, которая будет опубликована на платформе Manga Plus от Shueisha. Премьера назначена на 21 января 2025 года.

Манга выйдет одновременно на японском и английском языках, а сюжет будет тесно связан с миром видеоигры и ее героями. Судя по первым изображениям, внимание сосредоточится на Уилле, каноническом протагонисте, и его роли в политических событиях, которые лежат в основе игры.

Как и в манге по серии Persona, читателей ждут не только основные сюжетные линии, но и расширенные истории о второстепенных персонажах.

Metaphor: ReFantazio — классическая JRPG от Atlus, получившая признание критиков и титул «Игра года 2024». Директор проекта надеется превратить её в полноценную серию, чему способствует запуск кросс-медийных инициатив.