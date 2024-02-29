Metaphor: ReFantazio, следующая крупная JRPG от Atlus, получит перевод на русский язык

Талантливая команда, которая стояла за созданием Persona 3, 4 и 5, представила Metaphor: ReFantazio в прошлом году. Но о том, что предстоящая крупная JRPG от Atlus выйдет с текстовым переводом на русский язык, стало известно из описания игры на странице в Steam, которая появилась только сегодня.

Metaphor: ReFantazio - фэнтезийный мир, где ваш персонаж, в сопровождении феи Галлики, отправляется на поиски пропавшего принца с целью снять с него проклятие. В этом путешествии вам предстоит выбрать свою судьбу, столкнуться со своими страхами и разбудить магические силы, скрытые в вашем сердце. Пробуждая архетипы, вы получите возможность использовать и комбинировать уникальные способности различных классов-профессий. Заводите отношения со своими союзниками и собирайте отряд, чтобы противостоять могущественным врагам и раскрыть правду о королевстве.

Захватывающая история Metaphor: ReFantazio обещает развернуться уже осенью этого года на PS4, PS5, PC и Xbox Series X/S.