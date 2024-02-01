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Metro Exodus 15.02.2019
Экшен, Шутер, Выживание, Стелс, От первого лица, Постапокалипсис
8.8 5 437 оценок

4A Games продолжает активную работу над новой частью Metro, анонс которой может состояться летом

Gutsz
Новости

Этой ночью на мероприятии State of Play была официально представлена новая игра во вселенной Metro, которая будет создана специально для очков виртуальной реальности. Проект под названием Metro Awakening будет связан с основной франшизой только постапокалиптическим миром, и его можно охарактеризовать как совсем необязательный спин-офф. Тем не менее разработка полноценной новой части Metro продолжается, и мы можем услышать о ней уже в этом году.

О следующей части Metro напоминала студия 4A Games, которая стояла за разработкой всех основных игр в серии. Команда разработчиков подтвердила, что не имеет отношения к Metro Awakening. Они желают творцам VR-игры успехов и уверены в интересной интерпретации их любимого мира под VR. Вместе с этим они напомнили, что разработка новой части Metro уже давно находится в активной фазе.

Согласно инсайдеру Тому Хендерсону, у студии 4A Games уже есть полностью работоспособный билд новой Metro. Разработчики занимаются тестированием игры, как минимум, с весны 2023 года. В прошлом году активно ходили слухи, что шутер будет анонсирован на одной из выставок, однако этого так и не произошло. Теперь наиболее вероятно, что мы сможем увидеть анонс следующей части Metro во время летних презентаций.

-5
5
Комментарии: 5
Ваш комментарий
Кей Овальд

Надеюсь, будет как в Исходе. И надеюсь, не будет тупой клюквы Глуховского.

0
satalataa

а я надеюсь будет

0
Lvinomord

Отличная серия. Ждём.

-1
Rograx

Опять будет метро без метро? Насколько же были хороши 1-2 части когда были обычным коридорным шутаном. Исход вообще не понятно что, разок прошел и больше нет желания, хотя первые части перепроходил раз по 10 каждую, в течении многих лет.

-8
Agentdead

Исход хорош, и метро там есть. Все части есть желание раз в год перепроходить.

5