Опубликованы первые 15 минут геймплея из бета-версии порта «Метро: Проводник Exodus», которым занимается разработчик из «3 Game Studio».
Релиз запланирован на 24 мая этого года.
"Проводник" повествует о захватывающих историях двух главных персонажей - торговца с Ганзы и опытного сталкера с Проспекта Мира. Главный герой вынужден стать проводником и протянуть руку помощи Торговца с Ганзы. С самого начала их путь на станцию Новослободская превращается в серию эпических сражений, встреч с чудовищами и опасных врагов, захватывающих путешествий по подземному миру. Все решения игрока будут иметь влияние на сюжет и конечный исход истории.
- Создатель Мода - Данила Беркут. (Green Games Group).
- Cоздатель порта - Илья Назаров. (3 Game Studio).
жду, спасибо, главное побольше подземки атмосферной, этого не хватало мне в Exodus
Забыл известную пословицу,поспешишь людей насмешишь!
озвучка полный шлак!
Нужны бюджеты на озвучку, пусть хоть какая будет) (главное чтоб субтитры были, и возможность озвучку вырубить)
Что за мод? Куда порт? О чём новость?!
Мод на метро исход
это мод проводник первый глобальный,раньше был на 2033,потом на редуксе,теперь на исходе
"Метро: нифига не видно"
мдаа,текстуры будто из первой части
Говорю сразу это еще не готовый вариант пока что бета
делайте как считаете нужным
Не понятно это мод отдельной игры? И на каком движке его делают и когда оно выйдет и где качнуть можно?
От правообладателей бан не прилетит?
На еходусе мало кто сможет поиграть,если бы дополнения были в меню.как история Сэма например,то это было бы другое дело
Годнота! Респект вам братюни. Жду! 👽✌
Темно как в escape from tarkov
А порт на что???, игра есть на всех платформах.
порт проводника метро 2033 редукс первая модификация на метро 2033
молодцы ребят, приятно будет окунуться вновь в этот потрясающий мир Метро, надеюсь уложитесь в срок
Игра топчик, в 4 к пройду на экстремалках, если время будет,
Надо тоже заценить, если к лету удастся накопить на кампухтер))
Так и не прошел метро, добрался до каспия (что то около 1/3-1/2), вышел из игры, удалил. Стало безумно скучно и не интересно, игра не зацепила вообще не чем, сценарий, геймплей, атмосфера, мотивация и раскрытие персонажей - всё на уровне среднего голливудского фильма, или игры на приставу - прячься за углами, жми две кнопочки, смотри кат сцены.
За почти 5 лет, желания попытаться вернуться и пройти не возникло... не то что бы у игры были какие то явные провалы, но после сотен игр и нескольких десятков лет в реале, игра кажется средней, проходной, серой.
Странно,игры из серии метро одни из самых атмосферных игр,да и душевных.
Возможно ещё больше удивлю, но все три части ведьмака забросил по очень похожему сценарию. Но в 2 и 3 частях проработка персонажей всё же на голову повыше, субъективно.
Фе, люблю эти игры в постапокалиптическом сеттинге. Хз кому нравится вечно в игре по грязи ползать.