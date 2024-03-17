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Metro Exodus 15.02.2019
Экшен, Шутер, Выживание, Стелс, От первого лица, Постапокалипсис
8.8 5 728 оценок

Опубликованы первые 15 минут геймплея из бета-версии порта "Метро: Проводник Exodus"

3 GAME STUDIO

Опубликованы первые 15 минут геймплея из бета-версии порта «Метро: Проводник Exodus», которым занимается разработчик из «3 Game Studio».

Релиз запланирован на 24 мая этого года.

"Проводник" повествует о захватывающих историях двух главных персонажей - торговца с Ганзы и опытного сталкера с Проспекта Мира. Главный герой вынужден стать проводником и протянуть руку помощи Торговца с Ганзы. С самого начала их путь на станцию Новослободская превращается в серию эпических сражений, встреч с чудовищами и опасных врагов, захватывающих путешествий по подземному миру. Все решения игрока будут иметь влияние на сюжет и конечный исход истории.

  • Создатель Мода - Данила Беркут. (Green Games Group).
  • Cоздатель порта - Илья Назаров. (3 Game Studio).
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51
28
Комментарии: 28
Ваш комментарий
HITMAN 5

жду, спасибо, главное побольше подземки атмосферной, этого не хватало мне в Exodus

10
impostor300
2
Denn378

Забыл известную пословицу,поспешишь людей насмешишь!

2
Ar55555

озвучка полный шлак!

2
Agentdead

Нужны бюджеты на озвучку, пусть хоть какая будет) (главное чтоб субтитры были, и возможность озвучку вырубить)

0
BluntZebulon

Что за мод? Куда порт? О чём новость?!

2
Vetrjak

Мод на метро исход

0
ANKILOZAVR

это мод проводник первый глобальный,раньше был на 2033,потом на редуксе,теперь на исходе

1
Кей Овальд

"Метро: нифига не видно"

1
KILLA06

мдаа,текстуры будто из первой части

0
3 GAME STUDIO

Говорю сразу это еще не готовый вариант пока что бета

8
Antoxanotdance 3 GAME STUDIO

делайте как считаете нужным

1
User_200 3 GAME STUDIO

Не понятно это мод отдельной игры? И на каком движке его делают и когда оно выйдет и где качнуть можно?

0
cuckold 3 GAME STUDIO

От правообладателей бан не прилетит?

-2
ANKILOZAVR 3 GAME STUDIO

На еходусе мало кто сможет поиграть,если бы дополнения были в меню.как история Сэма например,то это было бы другое дело

0
DJ Tachyon

Годнота! Респект вам братюни. Жду! 👽✌

0
DRIVER-PC

Темно как в escape from tarkov

0
InvasiveDerek

А порт на что???, игра есть на всех платформах.

0
3 GAME STUDIO

порт проводника метро 2033 редукс первая модификация на метро 2033

1
LincolnRimes

молодцы ребят, приятно будет окунуться вновь в этот потрясающий мир Метро, надеюсь уложитесь в срок

-1
Гемор

Игра топчик, в 4 к пройду на экстремалках, если время будет,

-4
Kollich

Надо тоже заценить, если к лету удастся накопить на кампухтер))

0
Netro359

Так и не прошел метро, добрался до каспия (что то около 1/3-1/2), вышел из игры, удалил. Стало безумно скучно и не интересно, игра не зацепила вообще не чем, сценарий, геймплей, атмосфера, мотивация и раскрытие персонажей - всё на уровне среднего голливудского фильма, или игры на приставу - прячься за углами, жми две кнопочки, смотри кат сцены.

За почти 5 лет, желания попытаться вернуться и пройти не возникло... не то что бы у игры были какие то явные провалы, но после сотен игр и нескольких десятков лет в реале, игра кажется средней, проходной, серой.

-5
KenspeckleAbsinthe

Странно,игры из серии метро одни из самых атмосферных игр,да и душевных.

0
Netro359 KenspeckleAbsinthe

Возможно ещё больше удивлю, но все три части ведьмака забросил по очень похожему сценарию. Но в 2 и 3 частях проработка персонажей всё же на голову повыше, субъективно.

-2
bukkakeSkiTrip

Фе, люблю эти игры в постапокалиптическом сеттинге. Хз кому нравится вечно в игре по грязи ползать.

-7