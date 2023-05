Metro: Last Light исполняется 10 лет ©

Оригинальная Metro 2033 была чем-то вроде выстрела в темноте. Из тех, что THQ заслужила уважение за то, что рискнула. Литературный шутер от первого лица (FPS), в котором ставка была сделана между сюжетом и экшеном, был встречен значительным признанием критиков и завоевал большое количество поклонников просто благодаря тому, что это уникальный опыт. Стремясь извлечь выгоду из этой индивидуальности, Metro: Last Light представляет собой сиквел, который знает сильные стороны своего предшественника и экспоненциально их наращивает, но все же не может преодолеть некоторые из его недостатков.

Metro: Last Light явно является произведением писателя. Она выделяется из заурядного опыта шутеров от первого лица. Близко к тому, что было в BioShock Infinite, хотя Metro: Last Light занимает меньше времени, чтобы перейти к погоне. По сути, в Metro: Last Light есть четыре типа игровой последовательности: развитие сюжета, сражение с людьми, сражение с мутантами и атмосферно-ориентированные декорации. Все это объединяется в игру, которая будет сразу знакома поклонникам игр серии BioShock или Half-Life, но совершенно неожиданным образом.

Из двух типов боя, пожалуй, наиболее приятными являются бои с противниками-людьми. Убеждая игрока в том, что скрытность — лучший вариант, увеличивая сложность при обнаружении, почти так же, как в Deus Ex: Human Revolution, Metro: Last Light очень щедра на прямую видимость. Игроки могут двигаться всего в нескольких дюймах от врага, но пока они пригнувшись избегают очень очевидных круговсвета, они легко избегут обнаружения. Скрытные убийства — отличное решение для большинства боев с противниками-людьми, в то время как мутанты требуют инвестиций в огневую мощь.

В Metro: Last Light есть много разных типов мутантов. От существ типа слизней, которые плюются ядовитыми химическими веществами, до бронированных богомолов и летающих зверей, которые поднимут вас над землей только для того, чтобы сбросить обратно с большой высоты. Смена тактики между типами мутантов интересна. Визуальный дизайн Metro: Last Light просто фантастический. Это разнообразный, правдоподобный мир с набором персонажей, которым в большинстве случаев удается обойти ожидаемые архетипы.

Metro: Last Light — больше, чем приятный сюрприз; это приключение с сюжетом, которое оправдывает ожидания, установленные его предшественником в создании воображаемого мира боли и жертв. Даже спустя 10 лет после первого выпуска Metro: Last Light — это опыт, который должны искать все поклонники шутеров от первого лица.