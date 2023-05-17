Metro: Last Light исполняется 10 лет

Оригинальная Metro 2033 была чем-то вроде выстрела в темноте. Из тех, что THQ заслужила уважение за то, что рискнула. Литературный шутер от первого лица (FPS), в котором ставка была сделана между сюжетом и экшеном, был встречен значительным признанием критиков и завоевал большое количество поклонников просто благодаря тому, что это уникальный опыт. Стремясь извлечь выгоду из этой индивидуальности, Metro: Last Light представляет собой сиквел, который знает сильные стороны своего предшественника и экспоненциально их наращивает, но все же не может преодолеть некоторые из его недостатков.
Metro: Last Light явно является произведением писателя. Она выделяется из заурядного опыта шутеров от первого лица. Близко к тому, что было в BioShock Infinite, хотя Metro: Last Light занимает меньше времени, чтобы перейти к погоне. По сути, в Metro: Last Light есть четыре типа игровой последовательности: развитие сюжета, сражение с людьми, сражение с мутантами и атмосферно-ориентированные декорации. Все это объединяется в игру, которая будет сразу знакома поклонникам игр серии BioShock или Half-Life, но совершенно неожиданным образом.
Из двух типов боя, пожалуй, наиболее приятными являются бои с противниками-людьми. Убеждая игрока в том, что скрытность — лучший вариант, увеличивая сложность при обнаружении, почти так же, как в Deus Ex: Human Revolution, Metro: Last Light очень щедра на прямую видимость. Игроки могут двигаться всего в нескольких дюймах от врага, но пока они пригнувшись избегают очень очевидных круговсвета, они легко избегут обнаружения. Скрытные убийства — отличное решение для большинства боев с противниками-людьми, в то время как мутанты требуют инвестиций в огневую мощь.
В Metro: Last Light есть много разных типов мутантов. От существ типа слизней, которые плюются ядовитыми химическими веществами, до бронированных богомолов и летающих зверей, которые поднимут вас над землей только для того, чтобы сбросить обратно с большой высоты. Смена тактики между типами мутантов интересна. Визуальный дизайн Metro: Last Light просто фантастический. Это разнообразный, правдоподобный мир с набором персонажей, которым в большинстве случаев удается обойти ожидаемые архетипы.
Metro: Last Light — больше, чем приятный сюрприз; это приключение с сюжетом, которое оправдывает ожидания, установленные его предшественником в создании воображаемого мира боли и жертв. Даже спустя 10 лет после первого выпуска Metro: Last Light — это опыт, который должны искать все поклонники шутеров от первого лица.
Классная игра. Никогда не забуду концерт на Театральной.Особенно баяниста дядю Колю))
Хорошая игра, мне понравилась.
Классная игра,очень атмосферная,тут Хуанг ещё и офигенную физику на туман и дым сделал,и классная серия.
PhysX да? Который вроде бы умер, но на деле в каждой второй игре по умолчанию
Неплохая игруха была.
Я так страницу и не нашел, только REDUXE