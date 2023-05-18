Metro: Last Light 14.05.2013
9 6 416 оценок

В Steam стартовала бесплатная раздача Metro Last Light Complete Edition

©
butcher69
Новости

Игроки на ПК теперь могут бесплатно получить Metro Last Light Complete Edition через Steam в честь 10-летия игры. Приятным сюрпризом стало то, что пользователи из России могут свободно забрать эту игру на свои аккаунты без помощи VPN, но скорее всего это просто кто-то нажал не на ту кнопку и раздачу скоро заблокируют.

Желающие могут получить копию полного издания до 25 мая. Большинство из вас, вероятно, уже играли в эту жемчужину 2013 года, но для тех, кто не играл или владеет обычной версией игры на ПК, это отличная возможность получить полное издание. Это издание включает в себя базовую версию, а также все вышедшие DLC. Стоит отметить, что эта версия отличается от Metro Last Light: Redux, которая является ремастером 2014 года.

Metro: Last Light является продолжением игры Metro: 2033 2010 года и была очень хорошо принята. Продолжение Last Light, Metro Exodus, было выпущено в 2019 году. Last Light была впервые анонсирована для PC, PlayStation 3 и Xbox 360 в 2011 году.

ПК Раздачи и скидки
36
54
Последние посты по игре Metro: Last Light
Metro: Last Light исполняется 10 лет
Metro: Last Light исполняется 10 лет
В Steam пройдет раздача полного издания Metro Last Light
В Steam пройдет раздача полного издания Metro Last Light
Странная вещь в Redux
Странная вещь в Redux
Комментарии: 54
Ваш комментарий
Ely Maze

Спокойно забирается

6
Denis Kyokushin

Забрал:

3
kolinmah

Теперь играть будешь? Или просто шоб було?

0
k 1

Metro: Last Light Complete Edition зарегистрирована на ваш аккаунт Steam, значит была уже раздача.

2
Nervios

Покупал давно , и если откинуть нюансы ..Я рад за то что другие поиграют бесплатна , как не крути но стоящая игра!

1
Daringer

После нескольких раздач метро у эпиков всё таки тоже решили раздать.

1
TheNikolay00

Last Light мне нравится больше, чем Exodus

0
Awareness of greatness

Потому что Exodus это уже игра не про метро, осталось одно название и я так и не прошёл

0
Strannik110

Тоже самое

-1
NegativePolygon

А мне наоборот нравится Exodus

1
TylerPROGames Awareness of greatness

А я дважды прошёл, игра огонь, особенно 12 директ Х, грязь под ногами как настоящая)

-1
Artery Kaulitz

UPD: Нашло через главную страницу, где предложения, акции и скидки

Не, а как пользователи из клиента должны эту игру искать тогда? Вот я только по ссылке через браузер могу видеть её, а в клиенте не находит.

0
prince0

У меня при входе сразу предложения появились

1
Punisher1 prince0

Ты досих старой версией steam пользуешься?

-1
prince0 Punisher1

Какой старой версией? Я ничего не менял мне так удобно.

1
Artery Kaulitz prince0

А я просто давно уже в Steam сидел, где-то с середины дня, поэтому пришлось сначала поиск использовать, но чёт не находило и тогда потопал на главную, там забрал

0
Ely Maze prince0

Наверно он про это у стима новый интерфейс и теперь он такой в настройках можно вступить в бету Sneak Peek

Меняется не только этот интерфейс но и меню настройки страница игры и тому подобное

0
Комментарий удален
Artery Kaulitz

А? Забрал спокойно

0
Awareness of greatness

Год рождения менял ? в начале стоит 2023, по этому и выкидывает на начальную страницу, считает тебя ещё малым 😁

0
T0SHiBa

Я без проблем забрал и установил, хоть я и из России не знаю, что там у тебя

0
dwemer101

всё получилось) гайд: у кого не добавляет игру - зайдите на страницу игры в стиме и оттуда добавьте уже)

0
prince0

Через лаунчер добавляй.

0
AlexFullBeast

Лол, они восстановили удаленную оригинальную версию, а не редакс. Прикольно.

0
Ely Maze

а в чем их отличия?

0
Punisher1 Ely Maze

В Redux 49 ачивок в оригинале 70 в остальном только графикой немного в плане разрешения и балансом сложности. Ну и часы отличаются на руке Героя.

0
Ely Maze Punisher1

ну какие то незначительные отличия
а вот что в оригинале ачивок больше а редекс меньше это странно обычно наоборот

1
xion76 Ely Maze

Эмм нет https://igrasan.ru/novosti/chto-novogo-metro-redux-pereizdanie/

0
Ely Maze xion76

ну это только графические изменения а так оригинальная игра тоже еще хорошо выглядит

0
vovangt4

Я покупал Last Light Redux, а какие отличия от этой версии?

0
Strannik110

"Metro Redux является не простым HD изданием, Metro 2033 и Last Light Redux полностью перенесен на новую версию 4A Engine, что позволило разработчикам добиться лучшего качества освещения, физики, ИИ, анимации и других аспектов геймплея. Metro: Last Light Redux также улучшен по сравнению с оригиналом за счет внедрения новых технологий динамического разрушения, дыма, частиц, огня и ИИ.

Кроме самих игр, в состав Metro Redux входят все дополнения, а это более 10 часов игрового процесса. В дополнение к этому появилось два новых режима прохождения – Survival более ориентирован на поклонников Metro, предлагая сложные условия выживания с ограниченными ресурсами и увеличенным временем перезарядки оружия. Spartan более подойдет игрокам, предпочитающим идти напролом."

3
vovangt4 Strannik110

Спасибо.

0
Strannik110 vovangt4

Пожалуйста

0
Gibkan

Помянем тех кто покупал ключ

0
MadDarkGuard

Ну помяни, ключ стоил то на распродажах рублей 100-200, если для тебя это много для этой игры, ну я даже не знаю что сказать. Только помянуть и осталось) Да ещё учитывая, сколько лет этой игре, странно, что кто-то ещё НЕ купил ключ

0
FiNTroLL
0
NegativePolygon

Наконец-то

0
Ely Maze

Нашелся тот кто покупал ключ он походу минусы и ставит

0
MadDarkGuard

А в чем хоть прикол, ну конечно я тыщу лет назад купил ключ на распродаже, как можно было пропустить такую игру за какие-то копейки , что в этом не так то???

0
Winstonn77

Все забрал без vpn!

0
FRANKE_N_S_T_E_I_N

Забрал, спасибо;)

0
Farid Movsumov

Странно что до уровня Эпик Геймс Стим так и не добрался. Под уровнем имею ввиду то что Эпик Геймс не редко раздаёт крутые игры, а что касается Стима то от них мы получаем раз год или два не более.

0
РикоЧико

Специально русским не стали блочить. Во второй части как раз коммунистов людоедами выставили.

0
PaVeLCeZaR

забрал только что все хорошо

-1
Dragonsan

Что-то легко забирается, нажал на ссылку, отправило в мобильный Стим, нажимаю добавить на аккаунт и всё 🤔

-1
Ely Maze

Если вдруг у кого то не показывает игру через поиск ищем так

-1
Калита

спасибо,и даром не надо

-1
Strannik110

Охренеть, две версии моей самой любимой части теперь на моем аккаунте!

А они случайно 2033 оригинальную не раздавали??

-3
Ely Maze

когда то очень очень давно раздавали

-1
Strannik110 Ely Maze

Черт, ну ладно, я тогда 2033 Redux потом заберу.

-1
Punisher1

2жды

0
Strannik110 Punisher1

Думаю вряд-ли они будут повторно раздавать в третий раз...

0
Punisher1 Strannik110

Думаю да не будут больше кто хотел

0