В Steam стартовала бесплатная раздача Metro Last Light Complete Edition ©

Игроки на ПК теперь могут бесплатно получить Metro Last Light Complete Edition через Steam в честь 10-летия игры. Приятным сюрпризом стало то, что пользователи из России могут свободно забрать эту игру на свои аккаунты без помощи VPN, но скорее всего это просто кто-то нажал не на ту кнопку и раздачу скоро заблокируют.

Желающие могут получить копию полного издания до 25 мая. Большинство из вас, вероятно, уже играли в эту жемчужину 2013 года, но для тех, кто не играл или владеет обычной версией игры на ПК, это отличная возможность получить полное издание. Это издание включает в себя базовую версию, а также все вышедшие DLC. Стоит отметить, что эта версия отличается от Metro Last Light: Redux, которая является ремастером 2014 года.

Metro: Last Light является продолжением игры Metro: 2033 2010 года и была очень хорошо принята. Продолжение Last Light, Metro Exodus, было выпущено в 2019 году. Last Light была впервые анонсирована для PC, PlayStation 3 и Xbox 360 в 2011 году.