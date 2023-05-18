В Steam стартовала бесплатная раздача Metro Last Light Complete Edition

Игроки на ПК теперь могут бесплатно получить Metro Last Light Complete Edition через Steam в честь 10-летия игры. Приятным сюрпризом стало то, что пользователи из России могут свободно забрать эту игру на свои аккаунты без помощи VPN, но скорее всего это просто кто-то нажал не на ту кнопку и раздачу скоро заблокируют.
Желающие могут получить копию полного издания до 25 мая. Большинство из вас, вероятно, уже играли в эту жемчужину 2013 года, но для тех, кто не играл или владеет обычной версией игры на ПК, это отличная возможность получить полное издание. Это издание включает в себя базовую версию, а также все вышедшие DLC. Стоит отметить, что эта версия отличается от Metro Last Light: Redux, которая является ремастером 2014 года.
Metro: Last Light является продолжением игры Metro: 2033 2010 года и была очень хорошо принята. Продолжение Last Light, Metro Exodus, было выпущено в 2019 году. Last Light была впервые анонсирована для PC, PlayStation 3 и Xbox 360 в 2011 году.
Спокойно забирается
Забрал:
Теперь играть будешь? Или просто шоб було?
Metro: Last Light Complete Edition зарегистрирована на ваш аккаунт Steam, значит была уже раздача.
Покупал давно , и если откинуть нюансы ..Я рад за то что другие поиграют бесплатна , как не крути но стоящая игра!
После нескольких раздач метро у эпиков всё таки тоже решили раздать.
Last Light мне нравится больше, чем Exodus
Потому что Exodus это уже игра не про метро, осталось одно название и я так и не прошёл
Тоже самое
А мне наоборот нравится Exodus
А я дважды прошёл, игра огонь, особенно 12 директ Х, грязь под ногами как настоящая)
UPD: Нашло через главную страницу, где предложения, акции и скидки
Не, а как пользователи из клиента должны эту игру искать тогда? Вот я только по ссылке через браузер могу видеть её, а в клиенте не находит.
У меня при входе сразу предложения появились
Ты досих старой версией steam пользуешься?
Какой старой версией? Я ничего не менял мне так удобно.
А я просто давно уже в Steam сидел, где-то с середины дня, поэтому пришлось сначала поиск использовать, но чёт не находило и тогда потопал на главную, там забрал
Наверно он про это у стима новый интерфейс и теперь он такой в настройках можно вступить в бету Sneak Peek
Меняется не только этот интерфейс но и меню настройки страница игры и тому подобное
А? Забрал спокойно
Год рождения менял ? в начале стоит 2023, по этому и выкидывает на начальную страницу, считает тебя ещё малым 😁
Я без проблем забрал и установил, хоть я и из России не знаю, что там у тебя
всё получилось) гайд: у кого не добавляет игру - зайдите на страницу игры в стиме и оттуда добавьте уже)
Через лаунчер добавляй.
Лол, они восстановили удаленную оригинальную версию, а не редакс. Прикольно.
а в чем их отличия?
В Redux 49 ачивок в оригинале 70 в остальном только графикой немного в плане разрешения и балансом сложности. Ну и часы отличаются на руке Героя.
ну какие то незначительные отличия
а вот что в оригинале ачивок больше а редекс меньше это странно обычно наоборот
Эмм нет https://igrasan.ru/novosti/chto-novogo-metro-redux-pereizdanie/
ну это только графические изменения а так оригинальная игра тоже еще хорошо выглядит
Я покупал Last Light Redux, а какие отличия от этой версии?
"Metro Redux является не простым HD изданием, Metro 2033 и Last Light Redux полностью перенесен на новую версию 4A Engine, что позволило разработчикам добиться лучшего качества освещения, физики, ИИ, анимации и других аспектов геймплея. Metro: Last Light Redux также улучшен по сравнению с оригиналом за счет внедрения новых технологий динамического разрушения, дыма, частиц, огня и ИИ.
Кроме самих игр, в состав Metro Redux входят все дополнения, а это более 10 часов игрового процесса. В дополнение к этому появилось два новых режима прохождения – Survival более ориентирован на поклонников Metro, предлагая сложные условия выживания с ограниченными ресурсами и увеличенным временем перезарядки оружия. Spartan более подойдет игрокам, предпочитающим идти напролом."
Спасибо.
Пожалуйста
Помянем тех кто покупал ключ
Ну помяни, ключ стоил то на распродажах рублей 100-200, если для тебя это много для этой игры, ну я даже не знаю что сказать. Только помянуть и осталось) Да ещё учитывая, сколько лет этой игре, странно, что кто-то ещё НЕ купил ключ
Наконец-то
Нашелся тот кто покупал ключ он походу минусы и ставит
А в чем хоть прикол, ну конечно я тыщу лет назад купил ключ на распродаже, как можно было пропустить такую игру за какие-то копейки , что в этом не так то???
Все забрал без vpn!
Забрал, спасибо;)
Странно что до уровня Эпик Геймс Стим так и не добрался. Под уровнем имею ввиду то что Эпик Геймс не редко раздаёт крутые игры, а что касается Стима то от них мы получаем раз год или два не более.
Специально русским не стали блочить. Во второй части как раз коммунистов людоедами выставили.
забрал только что все хорошо
Что-то легко забирается, нажал на ссылку, отправило в мобильный Стим, нажимаю добавить на аккаунт и всё 🤔
Если вдруг у кого то не показывает игру через поиск ищем так
спасибо,и даром не надо
Охренеть, две версии моей самой любимой части теперь на моем аккаунте!
А они случайно 2033 оригинальную не раздавали??
когда то очень очень давно раздавали
Черт, ну ладно, я тогда 2033 Redux потом заберу.
2жды
Думаю вряд-ли они будут повторно раздавать в третий раз...
Думаю да не будут больше кто хотел