Создатели Metroid Dread обсудили продажи и разработку эксклюзива для Nintendo Switch ©

Генеральный директор MercurySteam Энрик Альварес рассказал о разработке Metroid Dread в интервью GameReactor, в котором появилась некоторая информация и даже упоминание о продажах игры на Nintendo Switch.

Metroid Dread - это второе сотрудничество MercurySteam с Nintendo после Metroid: Samus Returns, ремейка второй главы, вышедшей на Game Boy, и для главы компании это стало подтверждением отличных отношений между командой и японским издателем.

В частности, Metroid Dread стала результатом синтеза желания Nintendo опробовать новые идеи для серии Metroid и стремления испанской команды оставить свой след в этой серии.

"Мы очень гордимся этим сотрудничеством, и, как я уже говорил, это был один из лучших опытов разработки, который только можно пожелать в этой области", - сказал Альварес.

По словам генерального директора MercurySteam, разработка велась не "хаотично", а организованно и плавно, в полном соответствии с ожиданиями. Это позволило создать одну из лучших игр серии, поскольку хаотичный творческий процесс вряд ли может привести к положительным результатам, считает Альварес.

Что касается продаж игры, то у генерального директора MercurySteam нет точных данных, но он знает, что Metroid Dread разошлась тиражом более трех миллионов копий и даже получила одну из наград на церемонии The Game Awards. На самом деле, последние данные по этому поводу датируются маем 2022 года и говорят о 2,9 млн. копий, что уже сделало Metroid Dread самой продаваемой игрой в истории серии.