на главную
об игре
Metroid Dread 08.10.2021
6.9 56 оценок

Создатели Metroid Dread обсудили продажи и разработку эксклюзива для Nintendo Switch

©
butcher69
Новости

Генеральный директор MercurySteam Энрик Альварес рассказал о разработке Metroid Dread в интервью GameReactor, в котором появилась некоторая информация и даже упоминание о продажах игры на Nintendo Switch.

Metroid Dread - это второе сотрудничество MercurySteam с Nintendo после Metroid: Samus Returns, ремейка второй главы, вышедшей на Game Boy, и для главы компании это стало подтверждением отличных отношений между командой и японским издателем.

В частности, Metroid Dread стала результатом синтеза желания Nintendo опробовать новые идеи для серии Metroid и стремления испанской команды оставить свой след в этой серии.

"Мы очень гордимся этим сотрудничеством, и, как я уже говорил, это был один из лучших опытов разработки, который только можно пожелать в этой области", - сказал Альварес.

По словам генерального директора MercurySteam, разработка велась не "хаотично", а организованно и плавно, в полном соответствии с ожиданиями. Это позволило создать одну из лучших игр серии, поскольку хаотичный творческий процесс вряд ли может привести к положительным результатам, считает Альварес.

Что касается продаж игры, то у генерального директора MercurySteam нет точных данных, но он знает, что Metroid Dread разошлась тиражом более трех миллионов копий и даже получила одну из наград на церемонии The Game Awards. На самом деле, последние данные по этому поводу датируются маем 2022 года и говорят о 2,9 млн. копий, что уже сделало Metroid Dread самой продаваемой игрой в истории серии.

2
3
Комментарии: 3
Ваш комментарий
Az_Az

Отличная игра 👍🏻

Взахлеб прошел её на пк (через эмулятор), а так выпусти они ее официально на пк, продажи были бы ещё больше ))

0
vzglydizugla

Так контракт не позволяет, эксклюзивность.

0
SR388

Давайте уже быстрее портируйте Samus Returns c 3DS на Switch, чтобы можно было нормально поиграть с хорошей графикой и без всех этих сношений со вторым экраном. И не вздумайте заставки зацензурить в конце как в Дреде!

0