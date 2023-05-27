Видео демонстрируют плавную работу Metroid Prime и Metroid Dread с 120 FPS на ПК через эмуляторы ©

Пользователь theboy181 поделился двумя видеороликами, демонстрирующими работу игр Metroid Prime и Metroid Dread на ПК через эмуляторы Nintendo Switch со 120 FPS.



Для тех, кто не знает, по умолчанию Metroid Prime и Metroid Dread залочены на Nintendo Switch на 60 FPS. Однако благодаря патчам сообщества геймеры на ПК могут наслаждаться этими двумя играми с действительно высокой частотой кадров.



Самое интересное, что эти моды полностью устраняют проблемы со скоростью, которые были у этих двух игр с разблокированной частотой кадров. Таким образом, при игре в них с 120 FPS обе игры теперь имеют правильную скорость и физику. Мало того, мод для Metroid Dread также разблокирует частоту кадров в сценах.



К сожалению, theboy181 пока не поделился этими модами с общественностью. Моддер утверждает, что ждет, пока разработчики Ryujinx исправят некоторые вещи и добавят поддержку для них. В любом случае, вы пока можете хотя бы взглянуть на эти видео и увидеть, насколько плавными могут быть эти две игры.