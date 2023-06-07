Metroid Prime 4 получила официальную веб-страницу ©

С момента анонса Metroid Prime 4 прошло 6 лет, однако с тех пор у поклонников не было никаких новостей о игре. Несмотря на то, что Nintendo утверждает, что релиз не должен затянуться, геймеры по-прежнему с нетерпением ждут новостей.

Возможно, информация об игре вот-вот появится, что стало возможным благодаря недавнему шагу Nintendo. Специальная страница, посвященная Metroid Prime 4, появилась в разделе, посвященном игре, на веб-сайте Nintendo в Великобритании. К сожалению, на странице нет никакой информации, а лишь возможность зарегистрировать свой адрес электронной почты, чтобы получать новости из первых рук. Впрочем, появление страницы с игрой может означать, что скоро появятся новости.

На дворе сезон мероприятий, и такие компании, как Sony, Microsoft или Capcom, представили или готовятся представить информацию о своих играх. По словам журналиста и инсайдера Джеффа Грабба, возможно, Nintendo собирается провести собственное мероприятие в июле.

Причиной задержки появления Metroid Prime 4, по всей видимости, является ее проблемная разработка. Напомним, что игра начиналась как проект Bandai Namco Entertainment, после чего была перезапущена с нуля Retro Studio.

Анонсированная на выставке E3 2017, Metroid Prime 4 быстро стала одной из самых ожидаемых игр для Nintendo Switch. Многие предполагают, что игра может стать стартовым тайтлом для консоли следующего поколения от Nintendo.