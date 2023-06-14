Работа над Metroid Prime 4 продолжается: Retro Studios все еще ищет сотрудников ©

Спустя шесть лет после анонса Metroid Prime 4 по-прежнему остается совершенно неизвестной. Долгожданное новое трехмерное приключение Самус Аран находится в разработке, но на сегодняшний день еще нет конкретной информации о проекте и его содержании. Однако робкие новости приходят от Retro Studios.

На самом деле техасская студия все еще ищет новых сотрудников для продолжения работы над следующим эпизодом Metroid Prime: в частности, еще предстоит заполнить 9 вакансий, включая художника по визуальным эффектам, художника по окружению, технического художника и концепт-художника. Retro Studios также подтверждает, что «в настоящее время находится в процессе разработки Metroid Prime 4 для Nintendo Switch», хотя дополнительной информации о ходе работ нет.

В мае прошлого года в своем последнем финансовом отчете Nintendo еще раз подтвердила, что Metroid Prime 4 будет выпущена на Nintendo Switch, но, кроме этой детали, она не предоставила никаких указаний на окно запуска, которое «подлежит уточнению». Появление страницы Metroid Prime 4 на сайте Nintendo UK вселило в фанатов надежду, что конкретные новости об игре наконец-то рядом, но пока все остается на прежнем уровне.