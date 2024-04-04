В сеть слили геймплей отмененной игры про Бэтмена, которая позднее превратилась в Shadow of Mordor

Внезапно в сеть просочилась подробная информация об отмененной игре про Бэтмена. Проект должен был стать своеобразной игровой адаптацией фильмов трилогии от режиссера Кристофера Нолана с мрачной атмосферой и уникальными механиками. За разработку проекта отвечала студия Monolith Productions, которая после его отмены превратила игру в небезызвестную Middle-earth: Shadow of Mordor. Вместе с деталями проекта в сети также утекли скриншоты и даже демонстрация игрового процесса.

Кадрами геймплея отмененной игры поделился пользователь под ником SpideyRanger. Энтузиасту удалось собрать эти материалы и информацию из самых разных источников, включая портфолио некоторых сотрудников студии Monolith Productions, которые были невнимательны и опубликовали кадры проекта.

Из утечки стало известно, что игра про Бэтмена проходила под кодовым названием "Project Apollo". Созданием игры занималась основная команда Monolith Productions примерно в 2010 году. Разработчики ставили перед собой цель выпустить игру, основанную на трилогии фильмов "Тёмный рыцарь" от Нолана. В игре должен был быть открытый мир, который показывал мрачный Готэм и позволял игрокам использовать множество стелс- и боевых механик, вдохновленных играми Arkham. В проекте также должна была дебютировать система Nemesis, которая отвечала за создание уникальные врагов и позднее была интегрирована в Middle-Earth: Shadow of Mordor.

Игра была отменена из-за решения руководства Warner Bros. и ряда других трудностей. Как сообщается, издатель был недоволен тем, что в разработке находятся сразу две игры про Бэтмена. Кроме этого, разработчики не могли получить одобрение Нолана на использование его идей и моделей персонажей в игре. В итоге команда Monolith Productions решила переработать проект и превратить его в знакомый для многих геймеров Shadow of Mordor.