В сеть слили геймплей отмененной игры про Бэтмена, которая позднее превратилась в Shadow of Mordor

Внезапно в сеть просочилась подробная информация об отмененной игре про Бэтмена. Проект должен был стать своеобразной игровой адаптацией фильмов трилогии от режиссера Кристофера Нолана с мрачной атмосферой и уникальными механиками. За разработку проекта отвечала студия Monolith Productions, которая после его отмены превратила игру в небезызвестную Middle-earth: Shadow of Mordor. Вместе с деталями проекта в сети также утекли скриншоты и даже демонстрация игрового процесса.
Кадрами геймплея отмененной игры поделился пользователь под ником SpideyRanger. Энтузиасту удалось собрать эти материалы и информацию из самых разных источников, включая портфолио некоторых сотрудников студии Monolith Productions, которые были невнимательны и опубликовали кадры проекта.
Из утечки стало известно, что игра про Бэтмена проходила под кодовым названием "Project Apollo". Созданием игры занималась основная команда Monolith Productions примерно в 2010 году. Разработчики ставили перед собой цель выпустить игру, основанную на трилогии фильмов "Тёмный рыцарь" от Нолана. В игре должен был быть открытый мир, который показывал мрачный Готэм и позволял игрокам использовать множество стелс- и боевых механик, вдохновленных играми Arkham. В проекте также должна была дебютировать система Nemesis, которая отвечала за создание уникальные врагов и позднее была интегрирована в Middle-Earth: Shadow of Mordor.
Игра была отменена из-за решения руководства Warner Bros. и ряда других трудностей. Как сообщается, издатель был недоволен тем, что в разработке находятся сразу две игры про Бэтмена. Кроме этого, разработчики не могли получить одобрение Нолана на использование его идей и моделей персонажей в игре. В итоге команда Monolith Productions решила переработать проект и превратить его в знакомый для многих геймеров Shadow of Mordor.
На заднем фоне кто-то дышит?
WB хлебом не корми - дай только отменить что-нибудь годное.
Это как-то странно, потому что я в "примерно" 2009 году на эмуляторе PS2 полностью Batman Begins
Ну хоть переделали под годную игру
в современном мире ее бы отменили просто и все
Жаль сам билд не слили, вот что действительно было бы не плохо доработать фанатам неофициально, а не слитый билд и так выходящего официально на пк Человека Паука 2 доделывать.
Судя по кадрам игра ещё далека до завершения.Моддеры не осилили бы полноценно бы доделать.Да и смысл если есть трилогия аркхэм.А кому нолоновская версия нужна есть на пс2 игра
а почему он в нью-йорке? XD
может потому что Готэм сделан частично по образу Нью Йорка? хотя если это был сарказм с вашей стороны, то я просто мог его не понять и включил душнилу =)
Мордор странная игра. Очень своеобразный геймплей. Вся игра это битье орков-командиров
Поэтому лучше играть в сиквел Тень Войны, там игра улучшена во всём и сюжет завезли