Представлен план будущих обновлений Midnight Ghost Hunt: поддержка контроллера, развлечения в фургоне и многое другое ©

Coffee Stain, разработчик популярной многопользовательской игры Midnight Ghost Hunt, сообщила, что с момента выпуска игры в Epic Games Store в июне она достигла впечатляющего рубежа в один миллион новых игроков.

Чтобы отметить это достижение, Coffee Stain представила совершенно новую дорожную карту для Midnight Ghost Hunt, демонстрируя захватывающие обновления и улучшения, которые игроки могут ожидать в ближайшие месяцы. Дорожная карта включает в себя долгожданные функции, такие как полная поддержка контроллера, развлечения в фургоне во время подбора игроков и различные другие улучшения для улучшения общего игрового процесса.

Полная поддержка контроллера

Coffee Stain стремится к тому, чтобы все игроки могли в полной мере насладиться Midnight Ghost Hunt, и поэтому они будут реализовывать полную поддержку контроллера. В течение следующих нескольких месяцев игроки могут ожидать непрерывных улучшений в работе с контроллером, что обеспечит одинаково захватывающий игровой процесс как для пользователей контроллера, так и для пользователей клавиатуры/мыши.

Новые развлечения в фургоне

Одной из знаковых особенностей Midnight Ghost Hunt является предматчевая поездка на фургоне, где игроки собираются и разрабатывают стратегию до начала охоты. Coffee Stain планирует представить новые варианты развлечений на фургонах, которые сделают ожидание перед матчем еще более увлекательным и увлекательным. Оставайтесь с нами, чтобы узнать подробности об этих забавных дополнениях.

Улучшения HUD/UI

Чтобы упростить пользовательский интерфейс и улучшить общее взаимодействие с пользователем, Coffee Stain внесет несколько улучшений в HUD и элементы пользовательского интерфейса в Midnight Ghost Hunt. Игроки могут рассчитывать на более изящные меню, улучшенные всплывающие подсказки для ясности и простоты понимания, а также улучшенные визуальные подсказки, обеспечивающие плавный и интуитивно понятный игровой процесс.

Коллекционные карточки Steam

В рамках постоянных усилий по привлечению и вознаграждению игроков, Coffee Stain представит коллекционные карточки Steam для Midnight Ghost Hunt. Эти виртуальные карты будут украшены изображениями, вдохновленными жутким миром Midnight Ghost Hunt, и позволят игрокам собирать и обменивать их, добавляя в игру дополнительный уровень азарта.

Предстоящие дополнения в дорожной карте

У Coffee Stain множество интересных планов, выходящих за рамки первоначальной дорожной карты. Некоторые из предметов, которые в настоящее время находятся в списке желаний раннего доступа, включают перебалансировку оружия, гаджетов и способностей, улучшение и добавление новых ботов, оптимизацию производительности, пересмотр и полировку карт, улучшение системы подбора игроков и дальнейшую полировку элементов пользовательского интерфейса / UX, среди других дополнений. . Coffee Stain стремится постоянно улучшать и расширять Midnight Ghost Hunt на основе отзывов и пожеланий игроков.