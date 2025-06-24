Многопользовательский шутер Midnight Murder Club покинет ранний доступ в августе

Многопользовательский шутер Midnight Murder Club от Velan Studios завершает своё пребывание в раннем доступе — 14 августа игра выйдет на ПК и PlayStation 5. В свежем трейлере разработчики подтвердили дату релиза, продемонстрировав напряжённую атмосферу, ставшую визитной карточкой проекта.

Главная особенность Midnight Murder Club — мрачные уровни, где свет становится одновременно оружием и проклятием. Игроки перемещаются по тёмным локациям, используя фонарики и вспышки от выстрелов как единственные источники освещения. Однако каждый луч света может выдать ваше местоположение, открывая путь для скрытых соперников, затаившихся в тени.

В каждом матче участвуют шесть игроков, оказавшихся в замкнутом пространстве. Их цель — выжить и устранить оппонентов, прежде чем те заметят их. Примечательно, что пули оставляют за собой светящиеся следы, что помогает вычислить противника.

Звуковая составляющая тоже играет важную роль: голосовой чат по близости, шаги и другие шумы становятся инструментами охоты. Среди снаряжения — таблетки ночного видения, бронежилеты, ловушки и коктейли Молотова.

На релизе игрокам будут доступны разные режимы: от «Все против всех» до «Охотников за головами» и «Диких карт». Последний предлагает использовать карты с уникальными эффектами, радикально меняющими ход игры. Обновление 1.2 добавило ещё больше таких карт и дало возможность играть с ботами.

Кроме того, покупатели получат гостевой пропуск, с помощью которого можно пригласить друга — без необходимости покупать второй экземпляр.