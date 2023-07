Might and Magic: Clash of Heroes - Definitive Edition стала доступна на ПК, PS4 и Nintendo Switch ©

Компании Ubisoft и Dotemu объявили о выходе игры Might and Magic: Clash of Heroes - Definitive Edition на ПК, PS4 и Nintendo Switch. Игра была представлена с новым трейлером, демонстрирующим ее геймплей, который вы можете посмотреть ниже.

Might and Magic: Clash of Heroes, изначально разработанная компанией Capybara Games и выпущенная в 2009 году, представляет собой уникальное сочетание стратегии и головоломки. Игрокам предстоит сражаться с врагами в динамичных головоломках, пытаясь подобрать идеальную комбинацию юнитов для уничтожения конкретных противников.

Что касается сюжета, то действие игры происходит за 40 лет до событий Might and Magic 5, и игроки попадают в истории пяти различных героев в разных регионах Ашана.

Might and Magic: Clash of Heroes - Definitive Edition включает в себя более чем 20-часовую кампанию оригинала, а также дополнительные возможности, такие как многопользовательские PvP-сражения в автономном и онлайновом режимах.